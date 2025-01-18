Avenida das Forças Armadas, hora de ponta, trânsito compacto e imóvel. Ao meu lado, um autocarro. À janela de um dos bancos traseiros, um velho e uma criança. Avô e neto talvez. É muito pequeno, o menino, e o ancião segura-o com ambos os braços contra o peito: parece uma árvore que abriga uma criança, e esta uma pequena criatura que se desprendeu do tronco – uma folha ou um pequeno fruto que brota dos ramos, aqueles umbrosos lugares de mistério que abrigam os ninhos.

Vêm-me à memória as minhas investidas infantis em busca de ninhos, a vontade de espreitar para aquele lugar escondido onde a vida começa. Os ovinhos delicados e perfeitos, quase sempre salpicados, para se camuflarem. Não se lhes devia tocar, dizia-se, porque as mães os enjeitavam e já não os chocavam. Mas era quase impossível resistir à vontade de segurá-los nas mãos em concha, sentir o fascínio da vida que ocultavam, o mistério da sua fragilidade.

O encanto por tudo quanto é delicado, débil e minúsculo é antigo e perene, talvez por ser aí que escutamos o pulsar daquilo que começa. O enlevo da fragilidade é o melancólico mistério da beleza, privilégio daquilo que nasce e tem de morrer – as mãos e os frutos, a esfera e o cubo, tudo quanto se aperta contra o peito, e a geometria mais íntima da sua luz.

Quando o tirano Polícrates decidiu expulsar Pitágoras de Samos, os seus discípulos mais íntimos tinham já planeado uma fuga nocturna para Crotona, onde haviam sido lançadas as bases de uma escola. Ele, que tanto odiava as máscaras que vira no Egipto entre os fiéis de Anúbis, partiu para o exílio já depois da meia-noite com a cabeça coberta por um manto trácio e montado num cavalo velho. Tinha os braços cruzados sobre o peito e a respiração era calma. Polícrates incomodava-se menos com as suas ideias, que de todo não compreendia, do que com o orgulho aristocrático com que Pitágoras colocava o conhecimento acima de qualquer outro dom. Acreditava que, expulsando-o do seu reino, os cidadãos seriam mais domesticáveis, menos sobranceiros. O poder, ele próprio fundado no segredo do carisma pessoal, não suporta quaisquer outros mistérios que não os seus, ao contrário do frágil conhecimento colectivo, que faz das suas sucessivas revelações uma expansão gradual das fronteiras do ser e não tem quaisquer outras defesas que não os seus teoremas, planos, rectas e sentenças. Um tirano exige fidelidade; o sábio procura a compreensão e o entusiasmo, a veneração e o respeito.

Os fugitivos atravessavam o mar quando os soldados de Polícrates se aperceberam de que o mestre não se encontrava já em Samos. Os braços de Pitágoras continuavam cruzados sobre o peito. Talvez, pensava um dos seus companheiros de viagem, adoptasse aquela atitude para que o seu coração, afligido por aquela marcha, não sucumbisse desarvorado.

Os irmãos que os receberam em Crotona cuidaram-lhe do cavalo e saciaram-lhe a fome com papas de aveia e figos secos. Na primeira noite, Pitágoras não teve sonhos, apenas sobressaltos e suores frios. Na segunda, ouviu uma voz que lhe ordenou que continuasse a sua viagem rumo a Lilybaeum, onde uma outra escola acabava de abrir e para onde ele próprio tinha enviado muitos dos seus livros. Ao amanhecer, partiram novamente, desta vez a pé. Em Crotona, disseram que era absolutamente imprescindível que mentissem sobre o seu paradeiro a quem quer que os questionasse. Pitágoras, apesar de ter a cabeça cheia de números e proporções, ignorava frequentemente o tempo que passava pelo seu corpo, traço comum a todos os sábios, que têm um pensamento contínuo e um comportamento errático.

A sua última aula versara a esfera e os frutos, e a anterior o cubo e os cristais de sal. Com Anaximandro de Mileto, Pitágoras aprendera que as formas orgânicas obedecem a constantes geométricas e que mesmo algo tão subtil como o sabor forma na boca figuras que serão, um dia, traduzidas em fórmulas. Por momentos pensou que o tirano, como todos os tiranos, não pode deixar de pensar em quantidades – de armas e bens, de terras e mulheres – enquanto aqueles que procuram a sabedoria acrescentam as suas vidas em qualidades e virtudes. Não era a primeira vez que Pitágoras tinha de abandonar tudo por conta da sua forma de pensar, que podia ser considerada petulante, mas nunca perigosa. A arrogância era consequência da verdade, que fundamenta os seus axiomas no inequívoco. Porque será um homem que pensa mais perigoso do que um homem que age?

Porque aquele age torna-se prisioneiro do seu gesto que, uma vez manifesto, se torna irreversível; enquanto aquele que pensa, dizia o mestre aos seus discípulos, pode contradizer-se, abandonar uma ideia por outra, fazer bailar as palavras no seu espírito, vestir a sua cabeça com histórias próprias ou alheias, sem deixar de ser fiel aos seus amores. Todo o tirano começa por ser um homem de acção e acaba por imobilizar os outros. O sábio não faz mais do que continuar a explorar aquilo que outros descobriram.

Em Lilybaeum, a escola era pequena mas acolhedora. Depois de se purificar e queimar um pouco de mirra em acção de graças aos deuses, Pitágoras pediu que o conduzissem à biblioteca. A sala era semicircular e as estantes, de madeira clara, albergavam os volumes por tamanho. Os discípulos compreenderam por fim, vendo o cuidado com que o mestre folheava a obra, que os seus braços cruzados tinham segurado firmemente durante a viagem os Elementos de Euclides. Pitágoras voltou-se para eles e disse: “De um só livro podem nascer e até renascer muitos homens. De um tirano, contudo, nada pode vir ao mundo senão azedume e cinza. Os triângulos e os quadrados determinam a forma de uma casa. O tirano pode apropriar-se dela, mas jamais possuirá a sua chama.”

Frágil é afinal tudo quanto se oferece e mantém a sua própria luz, a vida e a beleza de tudo quanto escapa ao nosso poder; o que está em perigo, o que há de mais frágil e ameaçado, e que, como um ninho, é afirmação de vida, estado de graça.

Uma criança abraçada como um livro transporta com ela uma chama, uma chama obstinada mas ténue. A chama que somos ilumina, mas também tremula, e tememos por ela pois um qualquer imprevisto a pode apagar. Recorda-nos a filha do Faraó resgatando Moisés das águas: também nós flutuamos em cestinhos, à deriva, e aguardamos que alguém nos salve junto aos juncos.

Cair no infortúnio é viver num mundo sem chamas. Bem o sabem os avós. E também os crentes que, talvez por isso, enchem os seus templos com velas. Os hindus colocam-nas sobre pétalas e pratinhos de arroz, junto a árvores sagradas, ou em barquitos levados pela corrente. Essa chama que a água leva é a imagem da nossa vida fugidia. Para onde corre ela?

O semáforo fica verde. Os carros deslizam uns metros mais. O menino olha para mim e sorri. E Pitágoras, deixando entre os outros o livro que abraçara com tanto zelo, sai para, ao ar puro e sereno daquela manhã de Janeiro, calcular o raio das coisas mais amadas.