Os Portugueses de alma inconformada e com curiosidade, sempre foi povo empreendedor, segundo a nossa História.

Nunca foi um povo com tendência à violência por isso deixou a sua marca em muitos países do mundo, é um país de empreendedores, inventores e de comerciantes que faziam troca comerciais em todo o mundo, desde pelo menos o século XV.

Que era dantes o mar? Um quarto escuro

Onde os meninos tinham medo de ir.

Agora o mar é livre e é seguro

E foi um português que o foi abrir.

“ O segredo do Mar” de Afonso Lopes Vieira

Na minha opinião este poema, é o retrato da alma e génese portuguesa, o inconformismo e a capacidade de fazer e resolver problemas. E também da capacidade de se meter em problemas.

Os Portugueses têm a fama de capacidade de diálogo, por isso muitos Políticos Portugueses ascendem a cargos internacionais, os Portugueses são um povo considerado em todo o Mundo.

Essa fama foi confirmada pela Revolução do 25 de Abril em 1974, uma revolução pacífica, sem sangue, sem mortos e sem um rasto de violência. Quem nega a Revolução do 25 de Abril, nega a génese e a alma portuguesa.

Os Portugueses também foram muito importantes nas descobertas científicas, no âmbito das invenções e avanços técnicos, a saber: Inventaram a caravela, o astrolábio náutico, o nónio, e foram os primeiros a elaborar os mapas das novas terras que pisavam.

Assim, mais de 800 anos de história, permitem aos portugueses ter um documento, no qual podem entrar em 191 países. o Passaporte Português.

Com a moda das viagens, dos nómadas digitais ou pela opção de vida “ cidadãos do mundo”, Portugal passou a ser muito cobiçado, não pela comida, não pelo clima mas por um documento que permite liberdade de viagem.

A 11 de janeiro de 2024, os cidadãos portugueses tinham acesso sem visto ou visto à chegada a 191 países e territórios, classificando o passaporte português em 4º lugar em termos de liberdade de viagem (empatado com os passaportes da Bélgica, Luxemburgo, Noruega e Reino Unido) de acordo com o Henley Passport Index.

Assim, a obtenção da cidadania portuguesa passou a ser muito cobiçada em todo o mundo.

As recentes alterações de obtenção da cidadania portuguesa, são na minha ótica positivas, porque o nosso país poderá organizar uma sociedade que possa acolher quem pisa em território português, sem prejuízo para quem cá está a residir, trabalhar e estudar.