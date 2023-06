Na adolescência tudo é intenso, urgente, absoluto. A vida é tomada por adjectivos radicais. Talvez seja por isso que os livros então lidos, os filmes vistos, os acontecimentos vividos se imprimam na memória – já em adultos queremos recordar o nome de um escritor que conhecemos de cor e vemo-nos às aranhas. Isto vem a propósito da citação inicial de um filme que vi logo ao início da minha adolescência, Les Uns et Les Autres, de Claude Lelouch, e esta semana me ocorreu: «Il n’ y a que deux au trois histoires dans la vie de l’ être humain et eles se répètent aussi cruellement que si eles n’ étaient jamais arrivées».

A 29 de Agosto de 1941, a União Soviética, numa operação levada a cabo pelas forças secretas estalinistas, o NKVD precursor do famoso KGB, destruiu a Barragem Dnipro, em Zaporizhzhia. Esta barragem alimentava a maior central hidroeléctrica da Europa, Dneprostroi, terceira maior do mundo, e era fundamental para a indústria e para a agricultura dos dois lados do rio Dniepre. Aquele colosso da engenharia, erguido entre 1925 e 1932, sob a direcção de Hugh Lincoln Cooper [1865-1937], extraordinária personagem e coronel do Exército norte-americano durante a Primeira Grande Guerra, tivera um custo que ultrapassara, então, os 100 milhões de euros.

À data do anúncio da destruição da Barragem Dnipro, Lozovsky disse que o governo soviético e o povo soviético, dos quais era porta-voz, estavam determinados a conduzir a guerra nos seus territórios de modo a que, ao contrário do que sucedera na Europa Ocidental, a Alemanha visse o seu poderio militar reduzido a cada dia.

