Preocupada com um ambiente social e político antidemocrático e hostil que se foi criando e que vai proliferando no nosso país, perante a aparente ignorância e indiferença colectivas, importa recordar os tempos do Período Revolucionário em Curso (PREC), decorridos entre 25 Abril de 1974 e 25 Novembro de 1975, que teve o seu apogeu no “Verão quente” de 1975, e foi finalmente encerrado com a aprovação da Constituição de 1976. Tempos que, em certo sentido, parecem ser agora reeditados.

Hoje, como então, os tiques totalitários a que vamos assistindo, no interior das administrações públicas, favorecem uma cultura de desprezo pelas normas e a prevalência do poder discricionário, sem critério. Conforme refere Pedro Dordio, no seu artigo “Foi há 40 anos: O dia-a-dia de Lisboa no caldeirão do PREC”, a expressão latina “ad hoc” que designava, até então, tudo o que era concebido com um fim específico, especial, quando «transplantada para ambiente cultural português do PREC conheceu uma mutação que a tornou mais adaptada ao nosso modo de agir e pensar: passou a referir-se àquilo que é provisório, feito a despachar, em cima do joelho, dispensando, por exemplo, as formalidades e o legalismo.».

Hoje, como então, a mensagem deve ter o seu “selo de qualidade”, que ateste a conformidade “progressista” de programas políticos, de textos literários ou de opinião, de manuais escolares, de peças de teatro, cinema, música, dança e até obras de arte.

Hoje, como então, toda a opinião ou proposta política que não se enquadre nos “cânones progressistas” deve ser eliminada, aplicando-se ao autor, como pena, por afirmações ou questões levantadas sobre factos da nossa História, um qualquer rótulo desqualificador, provocador. No PREC, conforme refere Pedro Dordio, no mesmo artigo, «o conceito de provocação deveria ser aplicado a qualquer acto ou declaração que contrariasse o processo revolucionário e a via para o socialismo.»