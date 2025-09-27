Cumprem-se no dia 6 de Outubro 50 anos de vida associativa do Instituto Democracia e Liberdade também denominado IDL – Instituto Amaro da Costa (a partir de Abril de 1981) em homenagem àquela figura do mesmo nome tragicamente desaparecida em “Camarate”.

Lembro aqui os seus fundadores também ligados aos primórdios do Partido do Centro Democrático Social – CDS: Adelino Amaro da Costa, Basílio Horta, Emídio Pinheiro, Eugénio Anacoreta Correia, José Macedo Pereira, Pedro de Vasconcelos e Vítor Sá Machado.

Nasceu então, e conforme consta dos respectivos estatutos, para a “investigação dos fenómenos culturais, sociais, económicos e políticos determinantes do livre exercício da democracia em Portugal, nomeadamente os que respeitem à democracia cristã, e bem assim a formação de quadros que naqueles grandes vectores da actividade humana promovam o exercício da democracia e da liberdade” assumindo-se na expressão daquele seu patrono como “um espaço cultural aberto às grandes questões do homem contemporâneo, no seu confronto com o Estado e no seu empenhamento comunitário. Não, porém, um espaço neutro, mas que no personalismo cristão encontra a sua raiz, a sua luz e o seu método”.

Neste quadro de apresentação histórica registe-se a qualidade de Pessoa Colectiva de Utilidade Pública que o IDL possui desde1982; e bem assim a de ONG – Organização Não Governamental desde1985, o que nesse mesmo ano e propósito permitiu a sua eleição como coordenador da primeira plataforma portuguesa das ONG’s e seu primeiro representante junto da Comissão Europeia (Comité de Liaison das ONG’s – CEE), funções corporizadas na pessoa de Eugénio Anacoreta Correia, então Presidente do IDL.

Salienta-se, ainda, que esta Associação Política se constitui, actualmente, como a mais antiga do género nascida post-25 de Abril e a única, e bem cedo, a descentralizar a sua actividade com a criação de Delegações no Porto (1976), “significativamente” depois também em Lisboa e mais tarde no Funchal. Sublinho o papel essencial e decisivo que Adelino Amaro da Costa, primeiro, e, logo de seguida, com Freitas do Amaral, Sá Machado e Emídio Pinheiro, desempenharam junto da FKA – Fundação Konrad Adenauer na criação de condições de solidariedade daquela entidade para com o Instituto e em praticamente seis meses e plena fase de vertiginosa e incerta revolução.

É devida, na circunstância, uma palavra especial de gratidão ao Presidente da FKA, Dr. Bruno Hecke, e outra a Von Hassel, ambos ministros ainda com o Chanceler Konrad Adenauer e aquele último Presidente da UEDC – União Europeia das Democracias Cristãs –, qualidade em que, como convidado, também esteve no célebre 1º Congresso do CDS, a 25 de Janeiro de 1975, no Palácio de Cristal do Porto, vítima, como os demais, de sequestro que a História já tratou…

A acção política não se esgotava, assim, na sua expressão partidária, antes ganharia muito com entidades que doutrinariamente se identificassem com aquela mas que, além do seu trabalho de formação política de quadros e dirigentes no seu seio, tivesse autonomia não apenas jurídica, mas que concitasse diálogo e colaboração de outras pessoas e Instituições que, em tudo, valorizariam a afirmação democrata-cristã, assim também mais preservada das oscilações próprias do “jogo” político.

O primeiro Presidente seria Vítor Sá Machado, verdadeiro esteta da política que logo impregnou o IDL de uma postura de rigor e, diria, de suave odor académico. A ele se ficaram a dever os primeiros e notáveis “desenhos” do que viria a ser a Revista “Democracia e Liberdade” e, por exemplo, o empenho decisivo colocado no trabalho de um Grupo de Pesquisa sobre a descolonização portuguesa dado à estampa em “Edição do IDL”, em dois volumes:” A Descolonização Portuguesa – Aproximação a um estudo”, ambos concluídos em 1977 e publicados em 1979 e 1982, respectivamente. Trata-se de uma obra comprovadamente incontornável sobre o tema, amplamente citada, até pelo seu pioneirismo, em estudos sempre procurados e por completar. Ainda no seu tempo, a Fundação Konrad Adenauer iniciará a organização de Seminários, na então República Federal Alemã, para políticos portugueses. Sá Machado assume os “Negócios Estrangeiros” no II Governo Constitucional, em Janeiro de1978, e fica na Presidência do Conselho Directivo do Instituto Democracia e Liberdade Adelino Amaro da Costa.

Amaro da Costa foi os alicerces do IDL. Ele próprio, e infelizmente com tão pouco tempo, se transformou no grande legado da Instituição. A seu respeito não se consentem retóricas no elogio ou na admiração, mas a simplicidade duma saudade que responsabiliza definitivamente.

Inteligente e sabedor, de convicções seguras e coerente fé cristã, precioso amigo mesmo para os adversários políticos com quem dialogava persistentemente. Traçava estratégias que dominava na conjuntura que as adaptava mas o sucesso pessoal, enquanto tal, pouco lhe interessava. Conquistava colaboradores pela razão e entusiasmo genuíno que transmitia.

Na minha absoluta pequenez – e seja-me permitida esta breve incursão pessoal – quando hesitei continuar nos quadros do Instituto só me disse: “Você tem medo? Vamos em frente que o resto Deus fará”! E devo-lhe uma lição maior: Ensinou-me a Tolerância sem cedências ao Relativismo.

Naqueles colaboradores alguns vi no IDL que suspenderam mesmo ou adiaram as suas carreiras profissionais!

No concreto da sua presidência do IDL gizou toda a sua actividade, mesmo no longo prazo, dando particular ênfase ao Departamento Editorial que autonomizou, integrando nele um grupo notável de jovens professoras universitárias, e que passou a publicar, com periodicidade certa, a Revista “Democracia e Liberdade” que alcançou justo prestígio, naturalmente pelas colaborações insertas do mais alto nível académico, cultural e político e oportunidade temática, refletindo a abertura intelectual do seu inspirador e intenção democrática. Outros segmentos, nesta área nascitura, anunciam a luz como a coleção “Textos de Apoio” – verdadeiros pequenos manuais de Ciência Política de acessibilidade e conteúdos bastante alargados –, a coleção “Estudos e Ensaios” a debruçar-se sobre doutrinadores e filósofos da política em obras de maior fôlego como, entre muitos outros, Jacques Maritain ou Raymond Aron, Mounier ou o português Leonardo Coimbra.

Os Seminários de “Formação Política”, mais prolongados e aprofundados ou mais elementares começam o seu caminho com uma temática abrangente, mas muitas vezes dirigidos a áreas específicas de participantes que o próprio Adelino Amaro da Costa suscitava junto dos mesmos: desde Associações de Família, Professores, Estudantes; movimentos de associativismo Empresarial, mormente na Agricultura; núcleos Sindicais, de Mulheres ou de Autarcas.

Entretanto o Governo da AD – Janeiro de 1980 – leva Amaro da Costa para a pasta da Defesa Nacional e toma o leme do IDL Eugénio Anacoreta Correia também ele seu fundador. E aí estará até meados de 1988.

É um período longo, muito intenso, de trabalho quase exclusivo, mas de grande empolgamento e entrega; profundamente abalado, ainda antes do seu primeiro ano, pela tragédia de Camarate – 4 de Dezembro de 1980. Mas as palavras que dizíamos, ainda que injustas, por tão longe do que sentíamos, não davam mais tempo ao Tempo por que Adelino Amaro da Costa dera a vida, afinal! E prosseguimos na “oração” possível.

Anacoreta Correia teve o imediato mérito de continuar Amaro da Costa e depois do seu falecimento o ir “descobrindo “na acção. Não era tão difícil assim, quando nos foram legadas referências doutrinárias seguras que a todos uniam e o Humanismo Personalista Cristão é berço de actualização sempre possível e necessária no imutável valor primeiro da Pessoa Humana e sua projecção na Universalidade Cristã em que assenta.

Esboçando: O “Fundo Editorial do IDL” atingiu uma dimensão única. Seria fastidioso e até a muitos títulos incorreto, descrevê-lo aqui, mas permito-me lembrar o registo que dele se faz no nº 49 da Revista “Democracia e Liberdade” – pp. 102-112 – e daí se poder concluir a enorme diversidade temática, a oportunidade da sua publicação, o consistente prestígio dos seus autores – centenas deles – até à própria catalogação identificativa dos conjuntos editoriais: “Revista Democracia e Liberdade”; “Colecção Estudos e Ensaios”; “Textos de Apoio”; ”Cadernos Europeus”; Outras publicações. São mais de centena e meia de títulos, alguns a merecer novas edições.

São também os anos dos “Seminários de Formação Política”, por excelência, predominantemente vertidos no seio do CDS e também geralmente levados a efeito nos locais geograficamente organizados do Partido, ao longo de um fim-de-semana, com internamento dos participantes em unidades hoteleiras modestas, mas funcionais.

Foram centenas de Seminários por onde passaram largos milhares de participantes, e em que os monitores eram por vezes escrutinados em inquéritos de resposta anónima.

Havia naturalmente espaço para a “lição” de ciência política e para o tratamento das questões mais momentosas e ideologicamente definidoras que os dirigentes partidários, de resto, assumiam ou nos “encomendavam”, num entendimento as mais das vezes exemplar.

O IDL esteve, assim, sempre presente, no tratamento das questões que apelidaria de “Civilizacionais”.

Eugénio Anacoreta Correia gostava de “dar” palco aos seus companheiros de trabalho e a coordenação directiva que exercia era, em tudo, compatível com a larga autonomia que lhes concedia; assim se levaram a efeito, na cidade do Porto, Colóquios de unânime oportunidade e interesse com a participação de figuras da mais alta representatividade política e académica, desde ministros a deputados ou eurodeputados, professores universitários, alguns fundadores de Escola, dirigentes das mais altas instâncias internacionais de várias proveniências democráticas, nunca esquecendo o enfoque democrata-cristão que neles se apresentava. E desde a “Integração de Portugal na CEE”, passando pela Encíclica “Laborem exercens” ou as “Eleições francesas de 1981” até à “Navegabilidade do rio Douro” ou a “problemática de Macau”, entre muitos outros, várias questões ou temas foram activamente presenciadas por mais de duzentas pessoas por sessão em salões repletos. A Imprensa fazia eco logo na manhã seguinte.

Já no início de 1981 cria-se o “Centro de Estudos Europeus” através do qual se levam a efeito numerosas acções que integram dirigentes e peritos da Comissão Europeia e em que o próprio Lorenzo Natali, então Comissário para a entrada de Portugal e Espanha na CEE, participou na sede do IDL.

É o tempo de substancial incremento na efectivação de Acções de Formação Política articuladas com Institutos, Fundações ou Academias Políticas democrata-cristãs internacionais nomeadamente da então R.F.A., Espanha, Áustria, França, Itália, Bélgica, e que tiveram lugar nesses países e em Portugal e ao mais alto nível dos seus dirigentes.

Também se intensificam colaborações com Instituições portuguesas da Política, da Universidade e da Cultura ou da Igreja e Movimentos de Solidariedade Social, quer no domínio das publicações com chancela IDL quer no de Seminários e Conferências específicos.

Ainda o “Centro de Acções para a Cooperação e Desenvolvimento” surge neste espaço temporal a permitir o apoio da Comissão Europeia tendo em vista uma maior e comumente eficaz cooperação de Portugal com os PALOP. Aquele mesmo Centro promoveu, em Outubro de 1987, a “III Conferência Europeia Cidades e Desenvolvimento” que contou com a participação dos Copresidentes da Mesa da Assembleia Paritária ACP-CEE e de vários membros dos Governos dos PALOP e Presidentes de municípios que integram a UCCLA. Nesta vertente de actuação são vários os projectos cofinanciados pela Comissão Europeia e pela Cooperação Portuguesa levados a efeito pelo IDL, a gerar a constituição do Instituto como ONG e nos termos já no início destas notas apontados.

Creio ter sido este o contributo mais valioso da presidência de Eugénio Anacoreta Correia: simultaneamente com as acções de formação política sobretudo vertidas no seio das estruturas do Partido, a sensibilidade para o aprofundamento da inelutável integração europeia com a estruturação de mecanismos de cooperação com a “irmandade” africana.

Lembro agora um momento de excepção e celebração únicas ocorrido no dia 18 de Abril de 1985, data em que Adelino Amaro da Costa festejaria mais um aniversário natalício e se procedeu à entrega oficial da nova Sede do IDL já também no seu décimo ano de vida.

A sessão solene que se seguiu, sob a presidência do Dr. Bruno Heck, também Presidente da FKA, serviu justamente para homenagear Konrad Adenauer e Amaro da Costa; nela tomaram a palavra Eugénio Anacoreta Correia, Presidente do IDL, Francisco Lucas Pires, Presidente do CDS, Roberto Carneiro, Presidente do IFPM – Instituto Fontes Pereira de Melo, Nic Mosar, Comissário Europeu e, naturalmente, Bruno Heck. Proferiu sentida e fundada Conferência sobre Adelino Amaro da Costa o Prof. Diogo Freitas do Amaral em que sublinha a sua qualidade de “católico e democrata” sendo-lhe assim “natural a sua opção democrata-cristã” e “a sua visão espiritual da vida e do mundo”. Lembrei-me, então, de um famoso discurso proferido, precisamente, por Konrad Adenauer, em Bruxelas, em 25 de Setembro de1956, referindo-se à Europa: “Não quero falar-lhes, acerca dos interesses económicos comuns, sem antes e em primeiro lugar sublinhar a responsabilidade que temos em política em razão da cultura cristã comum a todos os povos europeus”. A sessão de que falávamos contou com a presença do Primeiro-Ministro de então, Dr. Mário Soares, antigos e actuais ministros, diversos nomes do Corpo Diplomático, Deputados, Presidentes de Câmara, figuras gradas da Academia e da cultura; estavam connosco os Pais do Adelino Amaro da Costa a todos honrando com o seu natural testemunho.

De 1989 a 1993 presidiu aos destinos do IDL o Prof. Doutor Diogo Freitas do Amaral, já em pleno reajustamento das políticas de cooperação internacional da FKA, a que, obviamente, não foi alheia “A Queda do Muro de Berlim”. A actividade do Instituto e seus agentes sofreram naturais e substanciais alterações – a menor das quais não terá sido o encerramento da Delegação do Porto de que tive a honra de ser Director durante doze anos – mas muito ainda se realizou com a experiência acumulada e consequente racionalização de meios ao limite, alguns sacrifícios pessoais e a superior capacidade do Presidente do Instituto sempre lembrada da inspiradora memória de Amaro da Costa.

Destacaria, neste período, a Sessão comemorativa do centenário da Encíclica “Rerum Novarum” de Leão XIII, no dia 16 de Maio de 1991, no Auditório da Sede do Instituto com intervenções do Prof. Freitas do Amaral, do Prof. Adriano Moreira e do Doutor Francisco Lucas Pires; a apresentação na FKA de um esboço fundamentado de vários Projectos de Investigação Política da autoria do Presidente do Instituto e a realização de um Seminário para políticos angolanos, ao longo de mais de uma semana. Continuaram os Seminários de Formação Política em forma mais sintetizada recorrendo-se à figura da Conferência em maior número de vezes. Ainda se publicaram seis novos números da Revista “Democracia e Liberdade”, o último dos quais dedicado aos cem anos da “Rerum Novarum”, mas contendo também um inédito do Prof. Freitas do Amaral.

Até aqui, nestes dizeres, reportei-me, naturalmente, ao “meu tempo” pessoalmente rico de testemunho directo mas, com certeza, pobre de intervenção; peço, então, compreensível mas expressa desculpa a todos os dirigentes que posteriormente assumiram os destinos do Instituto, especialmente aos seus ilustres Presidentes que, sem excepção, com particular competência e vontade indiscutíveis, e em circunstâncias de dificuldade acrescidas, conseguiram trazer-nos o IDL até a um prestigioso cinquentenário que nos honra na memória do nosso Patrono.

E o futuro? Quem sou eu para dele falar e mais ainda se a idade já pouco dele me fará presente…

Mas há sempre uma ideia que a actualidade desta Instituição leva consigo: uma saudável autonomia de intervenção doutrinária democrata-cristã resguardada da tentação de que tudo se dilua numa espécie de departamento partidário ou numa qualquer fusão de interesse conjuntural que mais não seria que a confusão inerente à perda de identidade!

Talvez com algum “atrevimento”, mas no refúgio da genialidade do Poeta, aqui me deixo na Palavra de Miguel Torga que a toda a sequência temporal se ajustará:

“Pórtico

Aqui começa a nova caminhada.

Se a levar até ao fim, darei louvores a Deus,

Como meu Pai, ao despegar

Do dia ganho.

Não por haver chegado,

Mas ter acrescentado

Um palmo de ilusão ao meu tamanho”

In “DiárioXVI—Coimbra,1993