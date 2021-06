O envio à embaixada da Rússia dos dados de activistas anti-Putin é de extrema gravidade. Tendo em conta o padrão de comportamento do governo russo nesta matéria, estão em causa a segurança e a liberdade de pessoas que fizeram o mais natural numa democracia liberal: criticaram e protestaram. Uma gravidade acrescida não só porque Portugal faz parte da NATO, mas também porque vem a público dias antes do encontro entre Biden e Putin. Uma cimeira crucial para o relacionamento entre os EUA e a Rússia, e indispensável para o equilíbrio na Europa.

Em Portugal as reacções só não são mais acaloradas porque o presidente da Câmara de Lisboa é socialista. A tentativa de escamotear o sucedido é, aliás, mais um tratado de como o PS gere crises políticas, de como o PS protege os seus camaradas, de como o PS se tornou dono do regime com o beneplácito da extrema-esquerda. Vejamos o seguinte:

Fernando Medina começou por pedir desculpas. Não é o primeiro socialista a proceder deste modo. António Costa e Mariana Vieira da Silva já utilizaram a mesma estratégia. Pedir desculpas tornou-se num pretexto (passe a redundância) para seguir em frente e fazer igual. Um socialista pede desculpa como chama um táxi que o leva para outro local. Pedir desculpa tornou-se numa forma de limpar o cadastro. Um acto vazio e sem qualquer consequência política.

De seguida, Medina acrescentou que se tratava de um erro burocrático. Na medida em que a Câmara de Municipal de Lisboa já conta com quase dez mil funcionários, tal hipótese nem parece inverosímil. Nessa altura ainda esclareceu que a autarquia devia ter enviado os dados dos manifestantes à PSP e às autoridades competentes, mas que relativamente ao envio para a embaixada da Rússia, “esta informação não podia nem devia ter sido transmitida.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já na RTP a versão foi ligeiramente alterada. Medina explicou que “quando é realizada uma manifestação qualquer na cidade de Lisboa, a qualquer título, é informada a PSP, o Ministério da Administração Interna e é informado também o local, a entidade em que se vai realizar essa manifestação.” Concluiu que a embaixada russa foi informada como seria a RTP, caso a manifestação fosse frente às instalações da RTP. Só se esqueceu de um pormenor: que o problema não foi informar a embaixada da Rússia que ia ocorrer uma manifestação à sua porta. A gravidade do acto foi entregar à embaixada russa a identidade dos organizadores dessa mesma manifestação. Se tivermos em conta que a Rússia não é um Estado de direito e persegue os que se lhe opõem, obtemos um quadro mais completo das consequências do erro que Fernando Medina procura desvalorizar.

O que sucedeu não foi um erro burocrático. O que aconteceu foi uma delação que coloca em risco a vida de pessoas e em coloca em causa a relação do Estado português com os seus aliados.

Há nisto tudo algo que me faz muita impressão, e que também presenciámos com o episódio das regalias envolvidas na nomeação de Pedro Adão e Silva como responsável pela celebração do 50.º aniversário da Revolução dos Cravos. Refiro-me à tentativa de apontar o dedo a quem se atreve a criticar o poder socialista. Adão e Silva deu-se ao luxo de ir à televisão dizer que questionar o seu salário durante 5 anos, acrescido da contratação de uma equipa composta por três adjuntos, três técnicos especialistas, um secretário pessoal, um motorista e ainda mais quatro técnicos superiores, é um sinal de que a democracia não está bem. Veja-se que, para Adão e Silva, o mal não está nas mordomias que vai auferir durante cinco anos (com vista a celebrar um só dia), mas que se questione esse facto. Em tempos ensinaram-me que democracia pressupunha crítica, não adesão servil. Ao que parece o comissário executivo das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril de 1974 tem outro entendimento.

Já relativamente ao caso Medina, o PS alega aproveitamento político em ano de eleições. A argumentação é de tal forma espatafúrdia que ficamos sem palavras. Mas em ano de eleições não pode haver escrutínio político? Será que a democracia está em vigor apenas nos anos em que não vamos às urnas? Será que a democracia fica suspensa quando se vota?

Os socialistas alegam ainda a falta de patriotismo. A crítica, além de semelhante à que Salazar utilizava, deixa no ar a dúvida: será que ao lamentar os efeitos nocivos que as críticas a Medina podem trazer para a imagem e reputação do país, o PS compreende a atitude dos governantes russos face aos seus opositores no estrangeiro? Uma coisa é certa: à semelhança das autocracias, o PS parece já não conseguir separar o país do Estado nem o Estado do governo.

É com incongruências deste género que compreendemos o quanto a reacção socialista, tanto no caso de Adão e Silva como no de Medina, é extremamente pobre. Toma os cidadãos por parvos ao mesmo tempo que demonstra o quanto o PS deixou de, já nem digo apresentar ideias ou um projecto para o país, mas argumentar de forma minimamente lógica e racional. O que é preocupante na medida em que a democracia pressupõe troca de argumentos capazes e sólidos.

Estamos em 2021, passámos por uma crise grave e dura entre 2011 e 2015, mas o que se comprova é que o PS ainda não tirou as suas ilações.