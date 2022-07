Faz esta semana 15 meses que o PSD me mobilizou definitivamente para ser sua candidata à presidência da Câmara Municipal da Amadora.

Aceitei essa incumbência com muita honra. E continuo reconhecida pela confiança que o PSD depositou em mim, arriscando e ousando, abrindo as suas portas a uma cidadã independente, advogada há quase 20 anos, sempre inconformada perante as injustiças, feminista convicta, e portuguesa de origem moçambicana, para disputar a quarta maior cidade do país, e um concelho central no contexto da Área Metropolitana de Lisboa.

Abracei esse desafio com a humildade de quem nunca foi política profissional, mas igualmente com a noção de que as pessoas comuns sabem reconhecer a força das convicções, recompensam a genuinidade das intenções e valorizam mais a verticalidade dos actos, do que a experiência estafada de muitos dos políticos profissionais que já pouco ou nada acrescentam à vida das pessoas.

Estabeleci então com o PSD uma relação de confiança que se foi mantendo após a disputa eleitoral que travei, sob a sua égide, na coligação eleitoral a que dei voz e que nunca como antes, deu voz à Amadora. Esta é uma confiança assente na lealdade mútua, no respeito do partido pelas minhas convicções e no meu respeito pelos valores e ideário do partido, em que me revejo.

Fizemos uma campanha eleitoral combativa, mas positiva. Contrastante, mas esclarecedora. Enérgica, mas séria.

Fruto desta relação de trabalho e apesar da minha inexperiência politica, o PSD superou as suas expectativas num dos mais importantes concelhos do país e num terreno que sempre lhe foi adverso, obtendo aqui o seu melhor resultado eleitoral dos últimos 20 anos enquanto disputava votos com mais duas forças políticas do espectro da direita que inexistiam naquela altura. Aumentamos o número de vereadores do PSD, tendo mesmo ficado a pouco mais de 200 votos de ter duplicado a sua representação na Câmara, aumentamos o número de deputados municipais, ganhamos mais mandatos nas freguesias do concelho e retiramos a maioria absoluta do PS em 4 das 6 freguesias.

E, mais importante, o PSD ganhou uma nova representação, racialmente e culturalmente mais diversa, num concelho suburbano onde cerca 10% da população é de origem estrangeira, continuando esta a ser a população com piores soluções de habitação e com menores rendimentos.

Graças a um esforço de abertura e inclusão o PSD tem hoje a primeira vereadora luso-chinesa do País, um vereador substituto luso-caboverdiano (caso inédito também em Portugal), e apresentou candidatos, em lugar de destaque, de várias comunidades e proveniências culturais.

Num tempo em que se incentiva a participação das mulheres e das diversas minorias que compõem o tecido social do país urbano, o PSD, que é um partido estrutural para a democracia portuguesa, não pode ficar fechado nem permanecer indiferente ao déficit de participação política e de representação que corrói a confiança dos cidadãos na política.

Tal como Francisco Sá Carneiro afirmou em 1978, “o nosso Povo tem sempre correspondido nas alturas de crise. As elites, as chamadas elites, é que quase sempre o traíram.”

Também por isso, num momento determinante em que tanto se acentua o domínio socialista na sociedade portuguesa, e por sentir uma obrigação especial de contribuir para a renovação da vida política portuguesa, fortalecendo o partido de que sempre fui eleitora e simpatizante, decidi abandonar o conforto da minha condição de independente filiando-me no PSD.

Sou assim, orgulhosamente, a militante nº 259.957 do PSD.

E, tal como eu, muitos cidadãos sentirão certamente esse apelo de adesão ao PSD e de participação no seu esforço de construção de alternativa política que faça os portugueses ACREDITAR de novo, no futuro do seu país.

Estou certa de que o apelo do Dr. Luís Montenegro à mudança atrairá muitos cidadãos e fortalecerá e robustecerá o PSD.

A nossa atitude tem de ser agora mais combativa e inconformada. Somos chamados a um combate político em que se torna imperiosa a reafirmação das clivagens, o esclarecimento das diferenças, o afrontamento das injustiças tão presentes na sociedade portuguesa.

Este é precisamente o momento da mobilização das energias dos cidadãos e de reconquistar os desiludidos.

À escala da Amadora, é isto que me tenho proposto ajudar a fazer e temos conseguido.

Lideramos localmente uma, há muito necessária, verdadeira oposição ao socialismo, exercendo o mandato que as populações nos confiaram.

É sob a nossa pressão programática e oposição que, finalmente, se reduziram (timidamente) os impostos municipais, aliviando a carga fiscal dos munícipes e introduzindo-se pela primeira vez o IMI familiar tal como vínhamos defendendo. É também connosco que si inicia finalmente a aquisição de espaços e infra estruturas determinantes para a construção da cidade desportiva da Amadora, a par da aquisição de património imobiliário com valor cultural e histórico incontornável para o Concelho.

É também através das nossas denúncias que se promoveu finalmente à limpeza e remoção de entulhos que persistia em locais onde antes existiam barracas.

Visitamos semanalmente associações diversas do concelho e ouvimos, quase diariamente, munícipes que recebemos no nosso gabinete camarário.

Somos uma oposição verdadeiramente trabalhadora, séria e respeitada; A nós, ninguém manda calar!

Seguramente por isso, hoje, como nunca antes na Amadora, tantos se querem juntar à causa social-democrata.

Com humildade, mas também sem falsas modéstias, penso ser este o novo caminho que o PSD (devidamente adaptado à mais realidade nacional) deverá trilhar para que Portugal mude não só de governo, mas mude também de destino.

Para isso o PSD e o Dr. Luís Montenegro terão de enfrentar dois desafios: um de natureza interna e outro de natureza externa.

O primeiro desafio, de natureza interna, requer a coragem de cercear o aparelhismo interno, que sem ser coarctado, tende, em qualquer organização de poder, a preservar a miserável mediocridade instalada, capturando internamente as organizações, conformando-as em realidades meramente auto-referenciais, criando assim um dirigismo instalado, tão mais cioso do seu poder interno quanto mais exígua se torna a dimensão da organização em regressão.

Este é um terreno que carece de regeneração em qualquer organização debilitada. Um terreno infestado de muitas Silvas que o PSD terá agora de saber, pacientemente, limpar.

O segundo desafio, de natureza externa, requer resiliência contra o poder político asfixiante do PS que em Portugal, hoje, tanto desequilibra os pratos da balança da democracia, num país, onde até 2026, o PS concluirá previsivelmente um longo período de 11 anos a governar, cada vez de forma mais incompetente e absoluta.

Este é um desafio particularmente exigente para o PSD e para o Dr. Luís Montenegro. A Administração Pública, as principais instituições do país, estão hoje capturadas ou fragilizadas pelo crescente poder socialista. E, não será igualmente de menosprezar a hostilidade assumida da superestrutura do comentariado político audiovisual, avençado da esquerda.

É minha convicção de que só um PSD renovado, mais fortalecido e mobilizado, irá construir com sucesso a espinha dorsal de uma alternativa política que congregue todo o espaço político democrático não socialistra, sob a liderança do Dr. Luís Montenegro.

Se fizermos o caminho que se impõe junto do povo, das pessoas concretas, das pessoas comuns que não se revêem nas elites que sustentam a situação, das pessoas com rosto e com alma e com histórias de vida, e com diferentes origens e diferentes circunstâncias, iremos vencer os próximos ciclos eleitorais que culminarão numa grande viragem em 2026.

Onde alguns dirigentes, mais cansados e cínicos, verão desafios insuperáveis, a grande maioria dos militantes de base do PSD, e dos seus eleitores e simpatizantes, verá certamente uma enorme oportunidade.

Pela minha parte continuarei como sempre independente de espírito, mas agora também militante do PSD. Concilio essa independência de convicções com um novo vínculo ao partido em que sempre votei e apoiei, o que implica uma mútua relação de confiança e lealdade que espero se não quebre.

E, acima de tudo, leal aos eleitores que na Amadora nos honraram com a sua confiança.

Mais uma vez, como dizia Francisco Sá Carneiro “não há nada que pague a sinceridade na acção política, como em tudo”.