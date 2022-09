A inflação continua sem dar tréguas às famílias e às empresas. O Banco Central Europeu, no anúncio do novo aumento das taxas de juro na passada quinta-feira, apresentou previsões para a taxa de inflação na área do euro: 8,1% em 2022 e 5,5% em 2023. Com a interrupção do fornecimento do gás russo, os preços da energia continuarão a ser pressionados em alta. O presidente do banco central alemão prevê que a taxa de inflação alemã possa atingir o valor máximo de 10% em dezembro (8,5% em julho), prevendo uma taxa de 6% para 2023.

Ou seja, a inflação vai continuar a penalizar o poder de compra das famílias e os custos das empresas em 2023. E vai ser a variável mais importante para o Orçamento do Estado de 2023, que Fernando Medina está a preparar.

Em 2021, na discussão do Orçamento do Estado para 2022, Luís Aguiar-Conraria já se queixava que os rendimentos não acompanhavam o aumento da inflação e que o grande debate em 2022 seria sobre a persistência da inflação. Em 2022, a taxa de inflação disparou com a invasão da Ucrânia pela Rússia, surpreendendo mesmo os mais avisados. António Costa, apoiado pelas previsões de Mário Centeno – que em maio de 2022 era dos poucos economistas respeitáveis que ainda defendia que a inflação era transitória – acreditou, ou quis fazer acreditar, que a inflação seria passageira. Tão passageira que os portugueses mal dariam por ela. O primeiro-ministro ainda tinha o Orçamento de 2022 para aprovar e não queria que os salários acompanhassem os aumentos dos preços. Centeno veio em seu apoio, apelando à cautela nos aumentos salariais.

Mas a inflação não só continuou a aumentar, como não tem dado sinais de abrandamento. E quando a inflação é elevada e persistente não é possível escondê-la.

