A introdução no final do ano passado de tecnologias de inteligência artificial de acesso rápido e intuitivo para o público em geral, sendo o mais popular atualmente o ChatGPT da OpenAI, reacenderam a já velha questão sobre a natureza (e a sobrevivência) do trabalho humano.

A rapidez com a qual os utilizadores estão a adotar esta nova tecnologia já começou a provocar mudanças nas instituições. Por exemplo, a Universidade de Liverpool publicou um vídeo sobre como se pode usar a Inteligência Artificial para fazer perguntas de escolha múltipla para um teste, incluindo respostas corretas e erradas, ou preparar um plano de aulas. Mas muitas instituições têm apontado também os riscos. Esta semana, segundo uma notícia do Guardian, um grupo de universidades australianas indicaram que regressarão aos exames tradicionais escritos à mão, depois de terem descoberto estudantes a usarem inteligência artificial para escrever ensaios.

Para além da academia, as aplicações desta plataforma para várias áreas do conhecimento humano são praticamente inesgotáveis. Segundo um relatório do World Economic Forum “ The Future of Jobs 2020 ”, 85 milhões de empregos serão substituídos por inteligência artificial no mundo até 2025. Mas também é verdade que outros serão criados, sobretudo ligados às novas tecnologias e análise de dados, muitos dos quais ainda não existem e que nós nem imaginamos.

Para além da intensificação dos empregos nas áreas tecnológicas, existem três competências humanas que a inteligência artificial não deverá ser capaz de substituir.

