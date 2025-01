Vivemos nos EUA vindos de um Portugal pró pobreza onde, quando éramos crianças nos anos 80 víamos, com tristeza, gente a insultar em vez de elogiar empreendedores do imobiliário como “patos bravos” e a riscar-lhes os mercedes, cheios de inveja do sucesso e dinamismo desses criadores de riqueza que nos traziam progresso.

Passadas várias décadas, esses invejosos “risca-mercedes” continuam pequeninos e com pensamento pequenino, a riscar veículos, agora teslas e foguetões metaforicamente, em todos os jornais e canais de TV portugueses, insultando sem parar o empreendedor Musk.

Perto do recente final do ano de 2024 assistimos ao vivo, maravilhados, no cabo Canaveral na Florida, ao lançamento do foguetão Falcon 9 reutilizável da SpaceX liderada por Elon Musk. Este carregava para o espaço quatro satélites de comunicação da companhia Astranis, financiada por Marc Andreessen, um dos principais propulsores das novas tecnologias mundiais, desde ter massificado a internet fundando a Netscape a contribuir para a inteligência artificial, investindo na Open AI do ChatGPT. Andreessen e Musk, entre tantos outros empresários que sempre impulsionaram inovação e riqueza para si, para os seus empregados e acionistas, além de para a América votaram no partido republicano, juntamente com a maioria da população americana que sabe que vai beneficiar deles.

No entanto em Portugal sem saberem do que estão a falar, os invejosos risca-veículos que poluem quase toda a nossa comunicação social, não permitindo qualquer contraditório à sua pequenez, insultam todos os que apoiarem ou vão fazer parte da nova administração americana que vai tomar posse a 20 de Janeiro de 2025, incluindo empresários fabulosos do calibre de Musk, Andreessen, JD Vance, Bill Ackman, Vivek Ramaswamy, Scott Bessent, Howard Lutnick ou Jared Isaacman. Este último, por exemplo, além de fundador e CEO de companhias como os outros citados, é ainda astronauta altamente qualificado que treina pilotos tipo “top gun”. São Indivíduos fabulosamente dinâmicos e cultos cuja liderança em empresas move equipas de milhares de outros americanos ou imigrantes altamente motivados por eles, fazendo dos EUA líderes mundiais das novas tecnologias, indústria espacial, biotecnologia, finança e tantas outras áreas criadoras de bem estar e riqueza para a população americana. Agora vão liderar o governo americano. Quem nos dera ser liderados por eles ou portugueses do mesmo calibre em vez dos políticos tradicionais que nos vendem nos jornais e TVs de Lisboa!

No entanto, são insultados pelos ignorantes risca-carros lusitanos que se acham muito espertos por os insultarem e avisarem dos “perigos” deles. Avisam-nos por exemplo, com uma ignorância enorme para assustar toda a gente que tenha familiares nos EUA, que todos os imigrantes vamos ser deportados dos EUA, esquecendo-se de dizer que são só os ilegais e criminosos, enquanto todos os outros, como nos próprios e centenas de outros portugueses aqui com quem falamos, ou o próprio Musk que também é imigrante, nunca estivemos tão otimistas sobre o futuro económico da América. Uma onde haja baixa inflação, baixos impostos, ambiente propicio ao mérito, desenvolvimento empresarial e económico, além de segurança na fronteira. Por isso Musk quer ainda mais centenas de milhar de visas HB1 para emigrantes qualificados virem para os EUA (mas ai em Portugal escondem-vos isso)! Foi por isso, por exemplo, que a maioria dos homens hispânicos, incluindo milhões de imigrantes naturalizados americanos, votou no partido republicano. Por estarem fartos da esquerda empobrecedora que tomou conta dos seus países de origem e da correspondente imprensa de esquerda sempre a assustar falsamente a população para a manter na pobreza, com base em falsos argumentos de “fascismo”. Em tal comunicação social esquerdista como a portuguesa chegamos a ouvir atónitos e divertidos que os americanos só estão a vir para Portugal e a encarecer as nossas casas desde e por causa das recentíssimas eleições americanas, ignorando que isso acontece há anos e representando uma ínfima minoria dos 300 milhões de americanos. A falta de cultura e crescente ignorância da nossa esquerda é trágico-cómica. Longe vão os tempos dos intelectuais de esquerda! Ler, debater, explorar perspetivas diferentes, ou analisar dados não é com eles!

Portugal estaria muito melhor se fosse liderado ideologicamente por Musks criadores de riqueza em vez de Mortáguas. Isto foi o que aqui já afirmamos no final de Maio de 2022. As ações da Tesla nessa altura estavam a cerca de 200 euros. Agora estão a 400 euros dado que a autocondução completamente autónoma desses carros já é uma realidade inacreditável e que o robotaxi e outros produtos fantásticos da Tesla podem vir ai em breve, sem grandes obstáculos burocráticos regulamentares devido à influencia de Musk na nova administração republicana. Portanto quem acredita em Musk tem rendimentos de quase 50% ao ano, enquanto quem acredita em Mortáguas e toda a cangalhada ideológica igual a ela autorizada e omnipresente em todos os jornais impressos e canais de TV portuguesa (sem qualquer contraditório, todos os que discordarem deles e expuserem a sua ignorância são censurados) continua atolado num pais pobre de salários líquidos à volta de 1000 euros, com poucos, mesmo os mais qualificados, a ultrapassar os 2 ou 3 múltiplos disso. Já na Tesla e em todas as companhias dos empresários que citamos acima muitos funcionários qualificados ganham 30 vezes ou muito mais que esse múltiplo por mês. É a diferença entre uma cultura de centro e direita que adora e elogia quem guia e/ou cria bons carros e outra cultura de esquerda roída de inveja e maledicência.

A nova América republicana pró riqueza e pro negócios inovadores está imparável em termos tecnológicos. São tantos os bons investimentos que vemos à nossa volta que a dificuldade agora é em escolher as melhores ações em que queremos investir. O mais provável é que a maioria delas vá subir neste novo ambiente propicio aos empresários, enriquecendo ainda mais o povo americano e as suas contas de investimento e reformas. Tais ações incluem as companhias de chips ou de software para inteligência artificial passando pelas companhias dos computadores quânticos ou de foguetões, satélites e viagens espaciais. E, claro, novas companhias de energia nuclear ou de reatores modulares que já estão a fornecer e vão fornecer ainda mais a enorme quantidade de energia necessária à nova tecnologia e centros de dados. A américa vai prosperar ainda mais desde as companhias de gás natural às companhias de entregas por drone. Com uma administração pró-capitalista, pró-mérito, pró-esforço individual e colectivo, pró-empresarial a governar parecem não haver limites para a riqueza do povo americano. Todos os dados mostram que tal povo vai ficando cada vez mais distante dos pequenos rendimentos portugueses.

Por tudo isto daqui dos prósperos EUA aflige-nos ver no pobre Portugal, como se em 2025 nada tivesse mudado desde os anos 1980s, jovens, até os supostamente de centro-direita, a acharem-se inteligentes (em vez de masoquistas) por papaguearem acefalamente e sem qualquer espírito inquisitivo ou critico, todos os insultos proferidos contra Musk ou contra o centro e a direita americana em geral pelo cardume de “risca-carros” da comunicação social de esquerda portuguesa. Esta empobrece Portugal há décadas com a pequenez da sua mentalidade e ignorância factual, cultural e económica. Não acreditem neles. Não os leiam. Não os ouçam na TV. São apenas eternos portadores de maledicência, inveja e miséria. Em vez disso invistam o vosso tempo de leitura e espaço mediático, a lerem e ouvirem além dos melhores cronistas dos Observador (os que não tem medo nem se deixam intimidar na defesa da verdade por nenhuma esquerda como o fabuloso Alberto Goncalves, por exemplo) diretamente da fonte nos EUA. Consultem órgãos americanos de centro e direita como o Wall Street Journal, a TV Newsnation ou o podcaster Joe Rogan por exemplo (não a imprensa tradicional e desgastada de esquerda americana cada vez mais extremada, ensimesmada e afastada dos interesses e realidade da população americana). Aprendam tudo o que poderem sobre a nova prosperidade americana, invistam na riqueza da bolsa americana, tentem construir um Portugal empreendedor e admirador de quem arrisca para criar empresas e inovação, mais influenciado pela riqueza americana do que pela ideologia marxista socialista invejosa empobrecedora imposta há décadas sem fim em Portugal mesmo quando a população vota à direita! É melhor para o vosso futuro e mentalidade não se deixarem atolar no pântano da imprensa portuguesa tradicional quase totalmente de esquerda que pôs e mantem Portugal nos últimos lugares económicos da europa em poder de compra. Essa só serve para estar sempre a riscar há décadas, invejosa, os mercedes, teslas ou foguetões Falcon 9 dos bem-sucedidos nacionais ou estrangeiros cuja mentalidade poderia trazer progresso, riqueza e inovação a Portugal.