Ouvimos falar muito de pesquisas que demonstram que contratar colaboradores de backgrounds diversos leva a ganhos e produtividade a longo prazo. Superamos os desafios de ter de refazer o processo de contratação para o tornar o mais inclusivo e justo possível. Acabámos com números melhores. A chamada estratégia de “adicionar mulheres e agitar” para ajustar as quotas tem sido bem-sucedida para as empresas que viram verdadeiramente a oportunidade de diversidade.

Mas, agora que temos números melhores, porque vão embora? O que há na vida profissional que as está a fazer duvidar das suas escolhas de carreira? E porque é que isto é tão proeminente nas equipas de engenharia?

Com a mudança de tecnologias e emergência de novos frameworks, espera-se que haja algum movimento por parte dos colaboradores, mas talvez haja mais para investigar relativamente ao funcionamento concreto das equipas de engenharia. As equipas de engenharia envolvem-se em dinâmicas muito diferentes das equipas comuns. Se estivéssemos numa floresta remota, podíamos compará-las com alcateias de lobos. Movem-se juntas, o seu sustento depende inteiramente da contribuição uns dos outros e precisam de uma estrutura hierárquica clara.

As características da vida em alcateia significam que aprenderam a comunicar eficazmente, a manterem-se unidas seja qual for o clima e a ter um forte sentido de pertença. Aí começa o primeiro desafio para a recente grande contratação que foi feita. Ela precisa de entrar na alcateia, entender a sua linguagem, demonstrar confiabilidade e respeitar o sistema. É mais fácil dizê-lo do que fazê-lo.

Em seguida, chega o momento em que o novo elemento da equipa quer sugerir algo diferente – talvez uma nova interpretação da linguagem da alcateia, ou um novo caminho em direção ao objetivo da alcateia. Desafiar o status quo da alcateia e sugerir mudanças é onde podemos ver quais as equipas que têm elevado desempenho vs. as que não têm. Uma alcateia forte que performa, sabe como e quando correr riscos. A mudança, para esta alcateia, é apenas um meio para obter melhores resultados, mesmo que venha com uma dada quantidade de testes falhados. Uma alcateia que performa esforçar-se-á por agir sobre a intuição do novo membro da alcateia e experimentará sem medo, mas com coragem. Por outro lado, uma alcateia que rejeita a mudança ou mina o feedback é uma alcateia que acabará por se extinguir. A parte mais trágica disso é que a grande nova contratação irá com eles.

A estratégia de Diversidade e Inclusão deve estar ciente de como as equipas realmente funcionam, tanto quanto os seus candidatos precisam de estar confortáveis com a mudança, desafio e ideação. Reconheça que, com o tempo, a produtividade diminui até começar a transformar-se num valor negativo (Lei de Illich), por isso certifique-se de que há uma maneira fácil, mas formal, para os colegas de equipa sugerirem mudança. Isto ajudará o novo lobo a fazer a sua primeira sugestão para aumentar as hipóteses de sobrevivência e maior produtividade. Reconheça que as organizações irão conceber sistemas baseados na forma como a comunicação flui (Lei de Conway), por isso assegure-se de adaptar as suas estruturas hierárquicas para incentivar a rápida tomada de decisões.

Lembre-se que, frequentemente, 80% dos resultados vêm de 20% do trabalho (Lei de Pareto), por isso garanta que as equipas e os indivíduos têm acesso a feedback constante, dando-lhes a oportunidade de se ajustarem e aprenderem com as suas tentativas falhadas.

Giovanna Faso é VP, Engineering Operations na Dashlane. A maior parte da sua vida profissional ganhou forma em Londres, trabalhando para grandes e pequenas empresas de produtos & tecnologias como a Yahoo!, SpringerNature e Moo.com. A sua formação é em gestão de engenharia e operações. Vive agora em Lisboa, depois de ter estado em Roma, Londres e Xangai, e gosta de manter a sua coleção de vinil bem organizada.

O Observador associa-se à comunidade Portuguese Women in Tech para dar voz às mulheres que compõe o ecossistema tecnológico português. O artigo representa a opinião pessoal do autor enquadrada nos valores da comunidade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR