Pouco do que se passa hoje dentro do Irão chega ao exterior. A censura intensificou-se, o acesso à informação foi esmagado e os jornalistas independentes desapareceram do terreno. Ainda assim, sei — como sabem muitos refugiados iranianos espalhados pelo mundo com quem mantenho contacto — que a situação no país é insustentável. E sinto ser meu dever, como ativista português comprometido com a democracia, dar voz a quem foi silenciado.

O sistema bancário iraniano colapsou. O arroz, a farinha e o pão estão racionados. Quem não tem numerário não consegue alimentar a sua família. A eletricidade é instável, com cortes constantes, sobretudo nas zonas rurais. A sobrevivência de muitas famílias depende inteiramente da ajuda de vizinhos ou de redes locais. Mas nas grandes cidades e em particular em Teerão (cidade com quase dez milhões de habitantes) tudo é ainda mais difícil porque ao contrário do interior essas redes são mais fracas e os alimentos não estão acessíveis. E tudo isto num país onde já se vivia a pior crise económica do século XX muito devido à corrupção, má gestão, às despesas em Defesa, no nuclear e no financiamento aos “proxies” sendo que estas três rubricas orçamentais devoram todos os anos uma parcela de entre 19 a 28% do orçamento anual.

Quando Israel lançou a operação contra o regime islâmico, muitos iranianos viram uma oportunidade de ruptura com décadas de repressão. A morte de alguns dos comandantes da Guarda Revolucionária responsáveis por crimes indescritíveis parecia um sinal de justiça. Mas a esperança inicial está a desaparecer. A destruição de áreas civis, a ausência de um rumo claro e a confusão estratégica estão a minar essa confiança. Ao provocar evacuações em massa de Teerão, Israel enfraqueceu, sem querer, a resistência civil que poderia ter crescido a partir de dentro.

Sou claro: a República Islâmica representa uma ameaça estrutural, não apenas para os israelitas, mas também — e sobretudo — para o seu próprio povo e, a prazo, para todo o planeta se continuar a desenvolver o seu programa nuclear e de mísseis. A sua rede de repressão, espionagem e terror, ancorada na Guarda Revolucionária, é um perigo contínuo para todos: fora ou dentro do Irão. Essa estrutura tem de ser desmantelada para que possa haver uma sombra de esperança para uma paz duradoura. Mas isso não pode ser feito à custa de vidas inocentes.

Apelo ao governo de Israel que evite todos os alvos civis no Irão: desde infraestruturas económicas a zonas residenciais. Peço que concentre as suas ações exclusivamente sobre as estruturas militares e de comando do regime. É possível lutar contra a ditadura sem punir quem já é a sua vítima principal.

E faço também um apelo frontal e inequívoco: Israel deve pôr fim às operações militares contra civis em Gaza. Condeno com firmeza os ataques do Hamas e a ameaça que representa, mas nenhuma democracia pode justificar o bombardeamento sistemático de bairros inteiros, de escolas, hospitais ou campos de refugiados. A morte de civis, sejam eles palestinianos ou israelitas, nunca é um “dano colateral”: é uma tragédia, e é uma responsabilidade que deve ser devidamente endereçada e ter consequências.

O povo iraniano está pronto para a mudança. Existe uma oposição com bases, com visão, com vontade. O que falta é uma oportunidade real — e o apoio internacional necessário para que a mudança seja liderada por quem, de facto, quer viver em liberdade.

Falo como ativista de causas sociais, como defensor da democracia em Portugal e no mundo, e como alguém que, no Movimento pela Democracia Participativa (MDP), já organizou várias iniciativas públicas de solidariedade com o povo iraniano. Sei que não há atalhos para a liberdade. Mas também sei que nenhuma tirania dura para sempre: desde que os que se dizem livres escolham não ser cúmplices por omissão.

A história julgará os silêncios tanto quanto as ações. E o tempo para agir, com firmeza, mas também com humanidade, está a esgotar-se.