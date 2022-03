Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No dia 15 de Fevereiro de 2003, cerca de oito milhões de pessoas, em diferentes lugares do mundo, saíram à rua. Eu fui uma delas. Manifestávamo-nos contra a invasão do Iraque e contra a propaganda dos media a favor dessa invasão. Depois da Cimeira das Lajes, a poucos dias da invasão, manifestámo-nos novamente, incrédulos com a conivência daqueles que, ao invés de servirem o seu país e os estados de direito, se serviam a si mesmos ao serem facilitadores de uma guerra para propiciar uma mudança de regime sob a égide da «hegemonia benevolente» – sabiam-no, então, como qualquer pessoa informada sabia. Durão Barroso deu-nos, nas Lajes, um momento para má memória futura e desencadeador de um dos piores ciclos da nossa democracia, e sem o qual a história da nossa política recente seria, certamente, outra. Muito acima da política nacional, estão as centenas de milhares de vidas perdidas e as alterações que refizeram a história do médio oriente e a nossa até aos dias de hoje.

Mas os acontecimentos não são inter-permutáveis: a posição de Bush no Iraque e a posição de Biden na invasão da Ucrânia pela Rússia não são uma e a mesma coisa – nem a invasão do Afeganistão pela Rússia nem a resposta norte americana no Afeganistão são uma e a mesma coisa. Também não são uma e a mesma coisa um batalhão neo-nazi e o povo ucraniano. Um português, só por ser português como Mário Machado é, não é Mário Machado: parece-me óbvio que a propriedade transitiva dos primórdios da matemática do secundário não se aplica. Nem um democrata liberal é um neoliberal. No entanto, um anti-democrata é sempre um anti-democrata. E eu quero viver em democracia, preferencialmente, numa democracia plena e ainda mais agora que, segundo diferentes indicadores, ela está em recessão em Portugal como no mundo.

Desescalar esta guerra e simultaneamente preservar as democracias ocidentais é um equilíbrio precário e ainda assim só será obtido com o sacrifício do território da Ucrânia e o sangue dos ucranianos. Não são os nossos território e sangue. São os deles. Deles. São os ucranianos quem põe a própria vida onde põem as palavras. Não somos nós. Nós, há oito anos, quando a Crimeia foi anexada, assobiámos para o lado. Mas há oito anos já sabíamos que Putin chegaria a Odessa. Os ucranianos merecem, pelo menos, o nosso respeito pelo tanto que nos devolveram: a unidade do ocidente em torno dos valores que o fizeram e progressivamente degradámos.

Não é a Ucrânia que tem um problema com a extrema direita. São os nacionalismos exacerbados da Hungria, da Polónia, da França de Le Pen e da Itália de Salvini. Os neo-nazis ucranianos, e o seu famoso batalhão Azov, de cerca de 900 supremacistas, foram quem lutou contra os separatistas russos no Donetsk e quem retomou a cidade de Mariupol. Só depois, foram integrados no exército. São neo-nazis? São. Nem por isso representam o povo ucraniano. Os neo-nazis portugueses também não nos representam. Representam-se. Os grandes problemas são outros: são a cleptocracia russa, o totalitarismo chinês, e, mais a ocidente, o trumpismo. Estes são os perigosos agentes anti-democráticos e há meio mundo disponível para os apoiar, da Índia à Arábia Saudita das decapitações com passagem pelo continente africano e sul-americano.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Não deixou, por isso, de ser surpreendente a união de um país polarizado em torno do apoio à Ucrânia: os Estados Unidos. Mais surpreendente ainda o consenso entre alguma da elite académica chinesa que defende o não alinhamento da China com a Rússia. Mais, defende o rápido afastamento da China da Rússia de Putin. Em «Desfechos Possíveis da Guerra Russo-Ucraniana e a Escolha da China», texto publicado dia 5 de Março, em língua chinesa, no US-China Perception Monitor, e traduzido e publicado em inglês a 12 de Março, Hu Wei, vice-presidente do Centro de Investigação de Política Pública, em Xangai, apresenta os cenários possíveis e as consequências para cada um desses cenários onde encena o desfecho da guerra que a Rússia levou à Ucrânia para, em conclusão, afirmar que Xi Jinping pode, de facto, travar a guerra na Ucrânia ou, pelo menos, a sua escalada. E deve fazê-lo para se manter relevante; ser uma das duas potências mundiais; ser o país globalmente percebido como aquele que promoveu a paz; para melhorar a relação com os Estados Unidos. De outro modo, diz Hu Wei, a China verá a influência do bloco ocidental crescer para fora da sua zona natural de influência e perderá poder. Porque, afirma, «uma causa justa atrai muito apoio; uma injusta, pouco». Algo que alguns de nós, ainda preocupados com a direita e a esquerda, com a cor dos refugiados e outras menoridades extemporâneas enquanto a Ucrânia vê Mariupol como se fora Allepo, algo, dizia, que alguns de nós deviam saber de cor.

(Na segunda-feira, dia 12 de Março, contactei Evan Medeiros, por email, para lhe pedir um comentário sobre a viabilidade da proposta de Hu Wei. À data da entrega deste texto ainda não tinha obtido resposta.)

A autora escreve segundo a antiga ortografia