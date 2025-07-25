A entrega do IRS em 2025 apanhou muitos contribuintes de surpresa. O que se previa como um pequeno alívio anual transformou-se numa frustração generalizada: os reembolsos, para muitos, minguaram. O que se passou? Terá sido erro das finanças? Uma mudança de fórmula secreta no cálculo Nada disso. A resposta é mais simples, mas igualmente desconcertante: o Estado reteve menos ao longo do ano — e, como é evidente, devolve menos no final.

A verdade é que o ano fiscal de 2024 foi marcado por alterações no modelo de retenção na fonte. Em muitos casos, os salários líquidos aumentaram ligeiramente mês após mês. Mas esse aumento, longe de ser um prémio, era apenas um adiamento da realidade: menos retenção significa menor adiantamento ao Estado — e, por consequência, menos reembolso quando se entrega a declaração de IRS no ano seguinte.

Este fenómeno, aparentemente técnico, revela duas coisas. Primeiro, a baixa literacia fiscal que ainda impera entre nós. Segundo, a persistência de uma ilusão: a ideia de que o Estado “dá” dinheiro no reembolso do IRS. Convém desfazer esse mito. O Estado não dá. Limita-se a devolver aquilo que recebeu a mais. O reembolso não é um presente. É um acerto de contas. Um fecho de caixa anual.

A retenção na fonte é, em bom rigor, um empréstimo forçado que o contribuinte faz ao Estado. Um adiantamento descontado todos os meses no salário, com base numa previsão de rendimentos e deduções. Se, no fim do ano, se conclui que o Estado reteve mais do que devia, devolve a diferença. Se reteve menos, pede o restante. É só isto. Mas, por razões várias — entre elas, a forma como o discurso político e mediático simplifica este processo — muitos continuam a ver o IRS como um jogo de sorte ou uma espécie de lotaria estatal.

Ora, se em 2025 já vimos este efeito nos bolsos dos contribuintes, é de esperar que em 2026 — aquando da entrega da declaração referente ao ano de 2025 — o cenário se repita. E talvez com mais intensidade, porque a perceção pública ainda não interiorizou o essencial: não há reembolso possível se não houver retenção prévia.

Neste contexto, torna-se mais urgente do que nunca que os contribuintes adotem uma atitude fiscalmente consciente. E isso começa por pequenas práticas com impacto real: pedir sempre fatura com número de contribuinte em todos os sectores de consumo elegíveis (restauração, cabeleireiros, oficinas, veterinários, entre outros). Este gesto simples permite maximizar as deduções.

Mais do que isso, é também uma questão de cidadania fiscal. Não basta reclamar da carga fiscal — é preciso conhecer o sistema, usá-lo com inteligência e cumprir o nosso lado do contrato. O Estado tem as suas falhas, sim, mas compete-nos também exercer um papel ativo. Não o de vítimas passivas, mas o de cidadãos informados, conscientes e exigentes.

A ilusão do reembolso como prémio é confortável, mas enganadora. E, como todas as ilusões, mais cedo ou mais tarde esbarra na realidade. O que aconteceu em 2025 não foi um erro do sistema: foi o sistema a funcionar como sempre funcionou, mas com novas regras. O que mudou não foi a justiça fiscal. Foi apenas a forma como o dinheiro circulou entre os nossos bolsos e os cofres do Estado.

Para muitos, esta nova realidade poderá significar a necessidade de reorganizar o orçamento familiar. Para outros, servirá de alerta: é tempo de deixar de ver o IRS como um ritual incompreensível ou uma espécie de feitiçaria financeira praticada nos bastidores do Ministério das Finanças. O IRS é matemática. E a matemática, ao contrário da política, raramente engana.

Por isso, em vez de esperar milagres fiscais, o contribuinte tem duas opções: ou exige mais transparência e justiça fiscal ao Estado — e bem pode fazê-lo — ou começa por compreender o que está em causa nas contas que todos os anos faz com o Fisco. O reembolso é apenas o reflexo de um ano inteiro de retenções. Se não entrou, não sai. Simples assim.