Quando se tem pela frente a escolha entre o inferno e o inferno, escolher é necessariamente escolher um inferno. Nessas situações de transe, a prudência manda esperar. Esperar pela oportunidade, em que se possa escolher a razão, a salvação e a paz.

Não quer dizer que nada se faça, enquanto se espera pelo momento certo para escolher. Há sempre muito a fazer, até para favorecer a chegada do momento azado e luminoso. Mas precipitar uma escolha pode impedir esse momento de surgir, arrastando e agravando o inferno que escolhemos – e, assim, manchando-nos também.

Esta reflexão tem a ver com a situação gravíssima que se vive no Médio Oriente, entre Israel e Palestina, e com as decisões anunciadas por estes dias. Há cerca de um mês escrevi o artigo Na encruzilhada do inferno, que recordo e retomo. Penso que o movimento de 10 Estados, liderado pela França, para realizarem o reconhecimento da Palestina neste dificílimo contexto não parece ter efetiva substância, não parece melhorar a situação em Gaza e na Cisjordânia e parece poder contribuir para o agravamento do quadro da guerra em curso. O reconhecimento seria bom se abrisse as portas do futuro, como é preciso. Mas não vai abri-las. Será preciso outro movimento político e diplomático para as abrir; e, se abertas as portas, o reconhecimento fará, só então, sentido – agora, não.

Também não ajuda à lucidez a insistente e acelerada demagogia em torno das acusações de genocídio a Israel. Há dias, foi amplamente divulgada a notícia de um “relatório das Nações Unidas” que abunda nessa acusação. O relatório de 72 páginas não é, porém, das Nações Unidas, mas de uma “comissão internacional” a que um organismo das Nações Unidas encomendou um relatório para lhe ser apresentado.

Sem entrar nos pormenores, bastou-me ler o notório – e chocante – enviesamento da comissão. Os três relatores em nenhum momento mencionam o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023, nem sequer para honesto enquadramento circunstancial. E, muito menos, apontam as suas atrocidades. Para a comissão, o 7 de outubro muda de “dono”: é todo ele escrito para dar a ideia (falsa) de que o 7 de outubro não foi o dia do ataque terrorista do Hamas, mas foi o dia em que Israel desencadeou o ataque a Gaza. É um relatório extraterrestre, uma desonestidade abominável.

Diz o parágrafo 21 do relatório: “On 7 October 2023, Israel launched its military offensive in Gaza, which included airstrikes and ground operations. The hostilities since then have seen tens of thousands of deaths.” (“Em 7 de outubro de 2023, Israel lançou a sua ofensiva militar em Gaza, que incluiu ataques aéreos e operações terrestres. Desde então, os confrontos causaram dezenas de milhares de mortes.”) E, no parágrafo 140, insiste: “The Commission notes that the military operations of the Israeli security forces and the siege began on 7 October 2023 and are continuing”. (“A Comissão observa que as operações militares das forças de segurança israelitas e o cerco começaram em 7 de outubro de 2023 e continuam até hoje.”) Uma falsificação descarada. Todos sabemos que as operações militares israelitas em Gaza só começaram dias depois – salvo erro, a 13 de outubro – e que, no dia 7, não houve mais do que resposta, tardia e escassa, por via aérea, aos múltiplos rockets que o Hamas também lançou, além da massiva invasão terrorista.

Genocídio e Holocausto

Tanto na Convenção de 1948, como no Estatuto do TPI de 1998, o crime de genocídio não corresponde apenas determinados atos. Exige que esses atos sejam cometidos com uma expressa intencionalidade: “praticado com intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, rácico ou religioso, enquanto tal.”

Seja no combate político em torno da guerra Israel/Gaza e na gritaria verbal, seja em acusações ou pseudo-acusações judiciárias, é fácil brandir o termo “genocídio” para carregar nas tintas. Mas parece bastante evidente que nenhum tribunal independente que tivesse de julgar condenaria Israel por genocídio, sobretudo se o fizesse depois de a guerra já ter acabado. Ou então, muitas guerras – senão todas – passariam a merecer condenação por genocídio. Olhemos ao Sudão, à Síria ou ao Iémen, ou ao discurso e à invasão da Rússia sobre a Ucrânia. Isso só seria positivo, se levasse a acabar com as guerras. Mas, como não acabará, não passa de arma da guerra verbal e fator de distração, desvio da realidade.

Por outro lado, Israel já tem respondido a estas acusações, salientando, por exemplo, os avisos repetidos para a população pôr-se ao abrigo dos combates, os muitos comboios de apoio e socorro humanitário que as suas forças têm deixado passar ou os próprios comboios de abastecimento que Israel tem enviado, e denunciando os desvios e a apropriação que tropas do Hamas fazem de muitos destes abastecimentos, tirando-os à população. Mas estas respostas nunca são apropriadamente ponderadas, seja para as considerar, seja para as refutar. É uma conversa de surdos, em que o coral de acusações é uma arma contra Israel para o desmoralizar e paralisar na guerra com o Hamas.

O relatório, porém, também vai por aí e, no parágrafo 163, acusa: “As early as 7 October 2023, Israeli officials made statements that indicated their intention to destroy Palestinians in Gaza as a group.” (“Já em 7 de outubro de 2023, autoridades israelitas fizeram declarações que indicavam a sua intenção de destruir os palestinianos em Gaza como um grupo.”)

A afirmação – gravíssima! – não passa de um comentário, pois não indica quem fez tais declarações e em que consistiram. O comentário é leviano e também abjeto, se levarmos em conta que, nesse 7 de outubro de 2023, Israel sofreu o mais bárbaro e o mais grave atentado terrorista da história da humanidade, no plano quantitativo e qualitativo. Nunca houve outro assim. Pode ter havido clamores de ira, indignação, fúria e ódio, em estado de choque – tudo humano e normal, face ao carrocel de horrores que o Hamas ali perpetrou.

O relatório esconde o ataque terrorista do Hamas que abriu a terrível guerra que ainda dura. A comissão podia puxar da calculadora e quantificar o seu “genocídio”, se o problema fosse de volume. Em 7 de outubro de 2023, na invasão terrorista de Israel, as Brigadas Al-Qassam mataram, das formas mais variadas e horrorosas que possa imaginar-se, não em atos de guerra, mas face a face, um por um, 1.195 israelitas. Se, nos 716 dias que a guerra aberta pelo Hamas já dura, Gaza tivesse sofrido uma resposta de Israel com os mesmos ritmo e brutalidade, teríamos a lamentar 855.620 mortos – muito mais do que os números do Ministério da Saúde do Hamas, certamente empolados.

A questão é humanitária e demasiado dramática para nos enredarmos em campeonatos de vítimas, guerras de números e demagogia de conceitos. Os campeões do “genocídio” visam unicamente, como já se viu em várias circunstâncias, difamar e encurralar moralmente os judeus, tentando justificar retrospetivamente o Holocausto – uma mistificação abominável, soprada por vento nazi. O que vemos em Gaza, suficientemente horrível, são atos e efeitos da guerra, com a sobrecarga adicional de todas as guerras urbanas. O Holocausto não está neste plano. Os 6.000.000 de judeus perseguidos, transportados como gado, acantonados em campos de morte, torturados, gazeados no programa da “solução final”, não foram vítimas de uma guerra que passava por eles com bombas e canhões; foram caçados, um a um, para serem mortos ou arrastados como cativos – tal qual como o Hamas fez naquele 7 de outubro que soltou o diabo dos infernos e o lançou sobre Israel e Gaza. Nada se pode comparar. Se, nas Nações Unidas ou nas comissões “independentes” que contrata, existem “peritos” com essa confusão a intoxicar-lhes o espírito e o coração, devem ser imediatamente afastados, à primeira vista: nunca trarão bem, paz e justiça, mas só mal, guerra e ignomínia.

A culpa da guerra

A gritaria do “genocídio” não melhora, nem piora a sorte das vítimas. Os que sofrem e morrem – e nós vemos – não vêem a sorte mudar com o palavreado. Esse é o jogo político que os levou ao inferno. O decisivo é acabar a guerra e pará-la de vez. Ora, a culpa é total do Hamas. Bastava o Hamas entregar os reféns que ainda guarda – 716 dias depois! –, incluindo os que trouxe já mortos ou matou, entretanto, que a ofensiva israelita pararia e a população de Gaza poderia respirar. Porque é que as Nações Unidas poupam o Hamas? Por que poupa a maioria do mundo os terroristas e assesta baterias apenas sobre Israel, alvo e vítima do Hamas?

Na guerra, todos têm responsabilidade, incluindo Israel – é importante conduzi-la da forma menos destruidora possível para a população civil. Mas a culpa é exclusivamente do Hamas. Não é só poder pôr termo à guerra e não o fazer. É sobretudo o sórdido planeamento do “genocídio” desde o princípio, definindo metodicamente a estratégia que lançou no 7 de outubro e continua a executar. O Hamas armadilhou Gaza inteira com a sua rede de túneis, a infraestrutura do “genocídio”. Definiu como campo de batalha as zonas urbanas densamente povoadas. Fugiu de combates em campo aberto. Programou a população como escudo. Imaginou como arma de guerra o sofrimento das populações aprisionadas na guerra urbana. Entregou às frentes de risco hospitais e equipamentos sociais, em lugar de os proteger. E montou um longo enredo de provocação intolerável para Israel: brutal ataque terrorista, muito para além do imaginável, e contínuo cativeiro dos reféns. Há 716 dias. O Irão orienta, o Qatar paga, o mundo vê e as Nações Unidas sabem tudo. O Hamas não é só um bando terrorista; é inteligente e perigoso, e conta com cúmplices em muitos lugares. Não haverá paz no Médio Oriente, nem paz para os palestinianos, sem o derrotar e afastar por completo.

O extremismo em Israel

O governo de Israel também tem de mudar a linha de querer continuar a guerra para além do necessário. Já anteriormente escrevi que Israel, seguindo outra estratégia militar, já teria provavelmente obtido a libertação integral dos reféns e, vencendo o Hamas, acabado a guerra. A guerra de Israel está justificada na legítima defesa, após a agressão atroz do Hamas. Prolongá-la demasiado pode pôr em crise a legitimidade. Há ainda reféns, o que é escandaloso. Mas são cada vez mais os que pensam que não só o Hamas, mas também o governo de Israel usa os reféns como suporte para prosseguir a guerra. O Hamas, pela devastação em Gaza, quer agravar cada vez mais o descrédito de Israel na opinião mundial. O governo israelita quer continuar até ocupar Gaza inteira. São ideias que se manifestam de modo crescente, em manifestações israelitas genuinamente inquietas pelos reféns.

Há afirmações recentes em Israel que merecem forte reprovação, por revelarem o que antes eram suposições. Há duas semanas, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em visita a um colonato, na Cisjordânia, disse: “Vamos cumprir a nossa promessa: não haverá Estado palestiniano.” E concluiu, exclamando “Este lugar pertence-nos.”

Não sabia que era promessa, mas não é assim. O governo israelita não dispõe do “direito de conquista”, figura abusiva e estranha ao Direito Internacional contemporâneo, na esteira da criação das Nações Unidas e da sua Carta. Israel nasceu da Resolução n.º 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovada em 1947, que dividiu a Palestina britânica num Estado judeu e noutro Estado árabe. A comunidade judaica aceitou o plano, como base legal para criar o Estado de Israel. Isto não pode ser traído. A parte árabe é que o rejeitou, gerando a sucessão de guerras até hoje. Assumindo a mesma linha de Irão e Hamas, que negam o direito de haver Israel, o governo israelita não pode vir recusar a Palestina. Fica também ele sem chão.

Pior foi o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich, que, no dia 17, num evento em Telavive, qualificou a faixa de Gaza como um “tesouro imobiliário” (a “real estate bonanza”) e, entre risos e tiradas de humor de mau gosto, declarou: há um plano definido em cima da secretária do Presidente Trump; em qualquer desenvolvimento imobiliário, a primeira fase é a de demolição, que já está feita; a seguir, por isso, será tudo mais barato; Israel gastou muito dinheiro nesta guerra, pelo que terá que haver uma cuidada divisão dos lucros. Vale a pena ver este pequeno vídeo, obsceno na desfaçatez e irresponsabilidade. Dir-se-ia não ser possível. Nem Putin se lembrou de explicar a invasão da Ucrânia com operações imobiliárias em Mariupol ou noutras cidades que tem arrasado. Inqualificável!

As afirmações merecem severíssima condenação e sanções internacionais sobre quem brinca com operações militares com milhares de vítimas. Espanta até como as bravas forças armadas de Israel não exigiram já a demissão de um ministro que ridiculariza o seu esforço e sacrifício, equiparando-as a empreiteiros de demolição e construção civil. Israel tem de ter cuidado com quem representa o país.

O reconhecimento da Palestina

Voltemos ao tema do reconhecimento da Palestina por 10 Estados ocidentais, sob liderança de Macron. Além do Hamas em Gaza, não vou recuperar óbices clássicos: não haver acordo de paz, a Palestina não cumprir critérios de um Estado (população permanente, território definido, governo estabelecido, fronteiras certas). Ponderemos apenas as exigências colocadas na mesa e partamos do princípio de os elementos divulgados pelo governo português, em comunicado do primeiro-ministro, de 31 de julho, são comuns aos outros nove Estados.

Assim, “as condições para o reconhecimento de um Estado da Palestina” foram enunciadas como as seguintes: “I. Condenação dos atos terroristas do Hamas e exigência do seu total desarmamento; II. Exigência da libertação incondicional e imediata dos reféns de Gaza e dos prisioneiros; III. Compromisso de reforma institucional interna e de organização de eleições num futuro próximo; IV. Aceitação do princípio de um Estado palestiniano desmilitarizado, cuja segurança externa seja garantida por forças internacionais; V. Prontidão para retomar a administração e o controlo total da Faixa de Gaza, com saída do Hamas; VI. Reconhecimento do Estado de Israel e das necessárias garantias de segurança.”

São condições muito boas, em que destaco, além de todas as outras, “o princípio de um Estado palestiniano desmilitarizado”. Como está à vista desde 1947, será a melhor garantia de segurança tanto para israelitas, como sobretudo para palestinianos, feitos sempre “carne para canhão” dos seus chefes. Porém, as condições só são boas desde que se verifiquem. Ora, à vista desamada, não se verificam.

Indo por partes: I. faltam a condenação do Hamas e o seu desarmamento; II. falta a libertação dos reféns e prisioneiros; III. falta o desenho da reforma interna e um calendário de eleições; IV. falta a aceitação do Estado palestiniano desmilitarizado; V. falta o calendário de retoma da administração e do controlo total de Gaza, com saída do Hamas; VI. falta o reconhecimento de Israel e garantias de segurança.

É claro que há corredores diplomáticos que não dominamos. Mas isto é o que se vê. E, sendo o reconhecimento da Palestina público, deve ser público o preenchimento das condições em que terá assentado. Seja em 30 de julho, quando terminou a última “Conferência internacional de alto nível”, em Nova Iorque, seja hoje, quando escrevo, é como disse: nenhuma das condições está preenchida. A menos que eu esteja a ver mal. E a menos que os próximos dias mostrem o que ainda ninguém viu. O que seria bom.

Só haverá paz se ambos os Estados se aceitarem reciprocamente em condições seguras, com o apoio, o envolvimento e o endosso de todos os Estados da região, no modelo dos Acordos de Abraão. É preciso fazer mais. Mas não devemos ir além do essencial: queremos e trabalhamos pela paz duradoura em Israel e na Palestina; acreditamos e defendemos que ela só pode ser encontrada, mantida e defendida dentro da solução dos dois Estados, como emerge da Resolução 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas. Não há outro caminho.

Sentir-me-ia confortável e seguro na companhia de Alemanha, Itália, Países Baixos, Áustria, Suíça, Dinamarca, Finlândia, Japão e Coreia do Sul. E tenho pena de já não estarmos ao lado destes. Não devemos escolher o inferno, muito menos por causa das circunstâncias.