Onde estavam os agora exaltados com os problemas da violência entre as crianças e os adolescentes quando, em Março do ano passado, a PSP foi chamada pela direcção da Escola Secundária Seomara da Costa Primo, na Amadora, na sequência de uma desordem entre jovens “envolvendo armas brancas” e quiçá uma arma de fogo? E, já em Janeiro deste ano, qual foi o destaque dado aos confrontos acontecidos junto a uma escola na Moita de que resultaram dois esfaqueados, um com 14 e outro com 17 anos?

Também podemos perguntar-nos como nunca houve expressão pública de preocupação com esse novo fenómeno de Verão que são as rixas na praia de Carcavelos: Rixa na praia de Carcavelos. Adolescente de 13 anos ferido; Dezenas de jovens envolvem-se em confrontos na praia de Carcavelos; Jovem de 22 anos morto à facada na praia de Carcavelos…

Perante a actual comoção com a violência juvenil, é-se levado a perguntar como se passou da quase indiferença para este estado de alarme? Até há pouco tudo se restringia às “rixas entre grupos rivais”, que pouca atenção mereciam da chamada imprensa de referência, em que estava quase normalizado o facto de adolescentes e jovens saírem de casa com facas nos bolsos, prontas a serem sacadas quando eclodisse a tal rixa.

Uma série de televisão — Adolescência — e um caso de violação com origem no encontro marcado entre jovens que se seguiam nas redes sociais foram o toque a rebate para o problema. Não menos importante, envolveu-se tudo numa causa — a misoginia — e arranjou-se um bode expiatório, ou melhor dois: o telemóvel e as redes sociais. Assim, munidos duma espécie de cartilha, o que antes se ignorava ou subestimava passou a urgência: “Adolescentes, violentos e misóginos: o perigo, afinal, está no bolso“, escreve a Lusa num artigo logo replicado em vários sites e jornais

Porquê “afinal”? Antes de existirem telemóveis não existiam nem violência nem riscos nem perigos para os adolescentes? Querer acreditar, em 2025, que o perigo “afinal, está no bolso” é tão ilusório quanto ter acreditado nos anos 80 do século passado que o perigo das drogas estava nos rebuçados que alguns desconhecidos ofereciam às crianças à saída da escola. Ou na televisão, como se dissera anos antes para explicar os problemas comportamentais dos jovens nos anos 60… Mas voltemos ao título da Lusa: “Adolescentes, violentos e misóginos: o perigo, afinal, está no bolso”. Qual é a preponderância da misoginia nos crimes de violência entre jovens? Haverá certamente crimes em que a misoginia está presente mas noutros, antes pelo contrário, como saberia quem escreve estes títulos caso estivesse um pouco mais atento à realidade e menos às tendências mediáticas do momento (e neste momento tudo tem de passar pela masculinidade tóxica ou pela masculinidade simplesmente!). Por exemplo, em Janeiro deste ano, “Uma aluna do Externato Cooperativo da Benedita, em Alcobaça, foi agredida por duas colegas, numa mata próxima à escola. A vítima e as agressoras têm entre 13 e 14 anos. A rapariga foi despida, pontapeada e queimada com cigarros.” Também podemos recordar as agressões, em Novembro passado, entre raparigas numa escola de Loulé durante uma aula de Cidadania e perante um professor que, segundo a mãe da agredida, nada fez para acabar com a violência (como não recordar aqui imagem de desautorização dos professores na série Adolescência!). Ou o caso da adolescente de Coimbra fechada por umas colegas de escola dentro do fraldário de um centro comercial: “Bateram-lhe, chamaram-lhe nomes, deitaram-lhe ketchup na cabeça e ameaçaram-na com um isqueiro” — declarou a mãe ao jornal PÚBLICO…

Exemplos obviamente não faltam, mas os exemplos não contaram enquanto não se teve à mão uma explicação ideologicamente conforme para abordar o assunto : “Adolescentes, violentos e misóginos: o perigo, afinal, está no bolso”. (Ai Lusa, querida Lusa, o que seria de nós sem ti!)

Não duvido que os telemóveis e as redes sociais deram contornos novos ao problema da violência entre crianças e adolescentes mas não foram nem os telemóveis nem as redes sociais que criaram o problema. E sobretudo não tenho a menor paciência para o espectáculo de um jornalismo cada vez mais afastado da realidade, e que vê o mundo sobretudo pelas redes sociais, a mostrar-se surpreendido, indignado e preocupado com o facto de as crianças e dos jovens terem uma imagem distorcida do mundo por causa de se cingirem às redes sociais.

Por fim, uma pergunta que ganha particular acuidade agora que vamos para campanha eleitoral: que autoridade têm para diabolizar as redes sociais os políticos que vivem entre o fascínio de lhe caírem nas graças e o terror de lhes desagradar?

As crianças e adolescentes agarrados ao telemóveis, reféns de gostos e popularidades virtuais, amando e odiando pelas redes sociais são um problema por eles mesmos. Mas não só. Eles são um problema porque espelham o mundo dos adultos.