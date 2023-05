Tenho chegado à seguinte conclusão: pior do que acreditar em teorias da conspiração é não crer em nenhuma. Não crer em nenhuma conspiração é perder a oportunidade de sair daquela que não só existe como foi também preparada especialmente para mim. Não é uma questão de crer ou não em conspirações; é saber qual é a que nos coube. O mais enganado é quem julga que ninguém o quer enganar. O facto de haver tanta gente enrolada em teorias da conspiração sem cabimento, não prova que não há uma verdadeira feita exactamente à nossa medida.

Não tenho chegado a estas conclusões de qualquer maneira. O meu amigo José Carlos Portugal ofereceu-me no ano passado o livro “O Código dos Códigos—a Bíblia e a literatura” do Northrop Frye. Uma verdadeira pérola. Cheguei tarde ao Frye mas cheguei, com aquele deslumbramento que agora surge fora de horas mas pronto a aplicar o que nele li a qualquer momento. Cito-o, por isso, dia sim, dia sim. Que é o que farei agora mesmo, neste cruzamento entre conspiração e crença que tanto me interessa.

Diz, a páginas tantas, o bom Frye falando sobre Job, o grande sofredor bíblico: “Como Job se colocou na sua actual circunstância [de grande sofrimento] é menos importante do que o modo como ele poderá sair dela; e é precisamente porque ele não participou da criação que pode ser salvo do caos e das trevas no seu interior. O discurso de Deus (…) não faz sentido sem a visão do Behemoth e do Leviatã no final, pois esta é a chave para ele. Se Deus pode fazer ver estes monstros a Job, isto significa que Job se encontra no exterior deles, e que já não está submetido ao seu poder.”

