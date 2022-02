Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois da noite eleitoral de dia 30, e contagem dos votos no estrangeiro vimos o retorno de uma maioria absoluta socialista, o que faz com que não seja preciso recorrer ao BE e ao PCP que estão em queda livre. Vimos perda de deputados do PSD e o desaparecimento do CDS. No lado dos vencedores destas eleições temos também o Chega e a Iniciativa Liberal.

Agora com uma maioria absoluta do PS o futuro governo não precisará de fazer fretes e negociar com partidos à sua esquerda, e assim sendo terá de tomar total responsabilidade pelas ações que tomar, nesse aspeto já não há desculpas, em parte porque o Passos Coelho já deixou o cargo há 6 anos e teve as costas demasiado largas durante este tempo. No fim deste mandato, e com a crise que virá como é que o PS que esteve no governo por 10 anos poderá desculpar o facto de sermos um dos países mais pobres da OCDE, termos sido ultrapassados pelas economias da europa de leste e termos a mais bem capacitada geração de sempre que foge de Portugal?

A resposta não é obvia neste momento e parece que a saída será ao Estilo Sócrates, um país falido na mão de agências financeiras estrageiras em que se passa o testemunho quando as coisas apertam. Isto porque é mais fácil ter votos subindo o Salário Mínimo por decreto que criando condições para as empresas pagarem melhores salários, é mais fácil mendigar dinheiro a Bruxelas que reduzir a despesa do estado em coisas supérfluas (como TAP’s, CP’s, festarões e outras gorduras do Estado) ou então viver no ócio de reformar o Estado, simplificar processos e colocar Portugal na Era Digital. Neste último aspeto deveríamos ver o exemplo de um país que saiu totalmente destruído, com problemas internos e pobre que hoje joga no mesmo campeonato que Portugal (e passará a outros campeonatos se assim continuar), estou a falar da Estónia onde a guerra à burocracia é tão intensa que é possível fazer declarações de impostos em 5 minutos e abrir uma empresa em 3 minutos.

Hoje um dos maiores problemas de Portugal é também o medo de ser diferente e fazer melhor, isto também porque o povo não o exige, isto porque as pessoas são compradas por aumentos de 10€ em pensões, em autovouchers de 5€ por mês, em vouchers de tudo e mais alguma coisa. Em termos absolutos até pode ser alguma coisa e ser uma ajuda, só nos esquecemos que a inflação é galopante neste momento, e caso Portugal não mude a trajetória poderá ter graves problemas de liquidez dentro de poucos anos ou alguns meses.

Contudo há esperança, milagres económicos não acontecem por obra de Deus como sugere o nome, mas sim no aproveitamento de oportunidades únicas aliadas a um regime amigo de entidades privadas (que são construídas pelos cidadãos e não pelo estado). O sinal de Esperança nestas eleições veio no crescimento da IL que multiplicou por 8 a sua presença no parlamento e que têm um eleitorado em crescimento. Por isso acabo este texto com a frase: Portugal é Socialista mas nem todo!

