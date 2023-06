Como por certo repararam, se forem a minha mãe, a semana passada não houve crónica. E porquê? Porque quando me preparava para regressar a casa, com o intuito de escrever esta minha coluna, constato que os pneus do meu carro estavam todos em baixo, cortesia dos infames “Tyre Extinguishers”. “Filhos de uma ganda p%$#!”, terão sido, de acordo com algumas testemunhas, as palavras que proferi. O que, como é óbvio, nego veementemente.

Até porque o que pensei foi o exacto oposto. Foi: “Repara, Tiago. Isto é realmente algo incómodo, mas a verdade é que estás a dar um contributo efectivo para salvar o planeta, reduzindo a pegada ecológica das tuas deslocações.” E neste pensamento me detive enquanto o meu veículo se afastava, rumo ao horizonte, rebocado pelo que percebi ser, depois de todo o fumo se dissipar, uma Mitsubishi Canter 2.7D de 1981 com 447.859 quilómetros.

Mentira. A minha ausência deveu-se a motivos de saúde. De saúde pessoal, não de saúde do planeta. Eu ainda estou convencido que tive COVID, mas a verdade é que, tendo bisado em idas ao hospital, não consegui convencer ninguém a fazer-me uma zaragatoa que fosse. A ideia que dá é que isto da COVID foi mais ou menos como o lusco-fusco. Foram 5, 7 minutos muito intensos e, pronto, está feito. Apareceu a COVID; pára tudo; arrasa com a economia mundial; e pronto, siga, que já ninguém quer saber da COVID para nada.

