Estou perplexo por haver quem esteja mesmo convencido que Pedro Nuno Santos já não tem futuro na política. É não perceber nada de estatística. Como toda a gente sabe, a probabilidade de se morrer num acidente de carro é muito maior do que num desastre aéreo. Isso também vale para a morte política. Ora, se Eduardo Cabrita sobreviveu durante vários meses a um atropelamento na A6, é evidente que PNS se vai aguentar, mesmo sendo o principal responsável pelo fiasco da gestão da TAP. Uma frota de aviões não era tão mal gerida desde que a força aérea japonesa achou que seria boa ideia os pilotos jogarem-se contra barcos inimigos. A diferença é que os kamikaze tinham objectivos e cumpriam-nos, destruíam com rigor e eficácia. Pedro Nuno Santos e a sua equipa nem isso conseguem. São kamikazelhas.

Apesar da espectacularidade do falhanço, estou confiante que ainda vamos ver Pedro Nuno chegar a Primeiro-Ministro. Naturalmente, empossado por José Sócrates, cujo processo entretanto irá prescrever, levando os socialistas a poderem dizer que é inocente, uma vez que não foi condenado.

Se Portugal precisava de mais provas de que o Partido Socialista é a maior instituição política do país, basta ver a diferença como o PSD e o PS reagem a infortúnios com aeronaves. Enquanto os sociais-democratas ainda hoje choramingam a queda do Cessna que privou a direita das suas maiores figuras, os socialistas sabem que não é este desaire que vai impedir Pedro Nuno Santos e João Galamba de virem um dia a ocupar os cargos a que estão destinados.

