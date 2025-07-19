A 26 de Agosto de 1572, Paris era um inferno, e o Sena era um dos seus muitos rios: centenas e centenas de cadáveres arrastados pela corrente, numa tétrica procissão de caos e intolerância. Aí, nesse cenário sinistro de vítimas anónimas, boiava também o cadáver de Pierre de la Ramée, o enérgico advogado da última letra a ser acrescentada ao nosso alfabeto: o J.

Pierre de la Ramée, também conhecido como Petrus Ramus, foi um dos muitos huguenotes executados durante o Massacre do Dia de São Bartolomeu, quando Carlos IX e a sua mãe, Catarina de Médicis, não foram capazes ou não souberam controlar a multidão de fanáticos que saiu para perseguir e matar todos quantos consideravam seus inimigos religiosos.

O homem que acabou como mais um corpo sem vida nas águas do Sena teve uma distintíssima carreira como humanista, afincadamente dedicada à Gramática. Foi nesse período que se assumiu como o principal divulgador da letra J. Ou melhor, como o gestor da sua ressurreição.

Jerónimo de Estridão, que ficaria para a história como um dos Padres da Igreja, tendo-se já tornado o prodigioso tradutor que viria a ser, regressou do Egipto a Belém em 386 com a intenção de passar o resto da sua vida numa gruta. Tinha mau feitio, era orgulhoso e era capaz de insultar em mais de quatro línguas todos aqueles que o invejavam ou desprezavam por ter o total apoio das mulheres. Entre elas, Paula, sua assistente e amiga culta, a cuja filha dedicou um dos seus muitos opúsculos sobre a virgindade. É estranho que um homem que detestava o sexo e defendia que, após o Grande Dilúvio, a espécie humana fora obrigada a comer carne, fosse uma espécie de místico vegetariano cujo rigor verbal levava muitas vezes à intolerância para com aqueles que não sabiam ler nem escrever. Não mastigar carne animal não o isentava de morder os outros com as suas ideias e desprezo, entre eles os seus velhos amigos como Joviniano: Jerónimo detestava heresias, sinónimos desnecessários e o mundo pagão onde nascera.

Passou longas horas na biblioteca da escola teológica de Cesareia, grande parte de cujos trinta mil manuscritos, diz-se, terá cotejado. Nela pairava ainda o conhecimento de Gregório Nazianzeno, Basílio Magno e tantos outros. Quando se cansava de ler, saía para dar mergulhos no mar. Como ele gostaria de lavar com água salgada a primeira parte da sua vida, devotada à doçura da retórica à sombra dos gregos… Nesses seus tempos de leitor de biblioteca, o seu hebraico era fraco, mas com a ajuda do rabino Bar Anima alcançaria uma admirável mestria. Diz-se que esboçou uma teoria sobre o espírito e a direção das línguas que nunca chegou a escrever, talvez por falta de tempo, dado que estava ocupado a polir a sua Vulgata, que tão fabuloso destino teria entre os povos da cultura românica.

— O grego e o latim – disse um dia à sua amiga Paula – são línguas que saem, que procuram assenhorear-se do mundo exterior. O seu destino é a análise, o cômputo, o domínio dos corpos. O hebraico, pelo contrário, ah, o hebraico é uma língua que entra. Ela habita o interior, procura a síntese, o consolo das almas em busca de sentido.

Havia um Jerónimo tradutor e outro didacta, polidor de verbos e alguém que se enchia de reverência quando caminhava pelos montes de Belém, por onde se dizia que haviam andado David e Jesus. Fundou casas de oração e recebia com alegria as moedas que lhe chegavam de Roma, quase sempre enviadas por discípulas de discípulas. Na gruta, chegou a ter primitivos léxicones em aramaico e hebraico, bem como pergaminhos que ainda cheiravam a cabra. Dormia pouco, comia uma vez por dia e via os seus sonhos desaparecerem assim que, ao amanhecer, abria as pálpebras. Considerava-se uma ponte permanentemente cruzada por palavras, que para ele estavam sempre vivas. Se o tangia o gume de uma qualquer beleza, consentia que o seu pensamento se dividisse em dois para tentar depois abrir cicatrizes de entendimento entre as metades feridas da sua mente.

Paula via-o quase sempre como um pai, excepto quando Jerónimo chorava de emoção com uma passagem das Escrituras que lhe parecia ser a própria essência do milagre, momento em que olhava para ele como uma mãe olha para o seu filho, com profunda ternura. Jerónimo defendia que o amor deveria ser uma fria determinação, jamais um sentimento bondoso, pensamento que Paula considerava demasiado injusto, mas que, no entanto, lhe perdoava.

A iconografia acrescentou um leão à sua fama de homem sábio, mas já nessa altura não havia leões na Judeia, ou andavam longe de cidades como Belém, com os seus óleos prodigiosos e melhores carpinteiros. Jerónimo achava que ler acariciava as sílabas, mas que traduzir sugava-lhes o tutano, incorporando os acentos e os timbres mais voláteis na boca do tradutor. Pouco antes de morrer, as línguas que conhecia começaram a misturar-se, tinha a sensação de que o segredo da Torre de Babel lhe seria revelado a qualquer momento e também que, para além de falar e ensinar, Jesus cantara salmos e outras melodias chãs. Tentou ser piedoso durante a maior parte da sua vida, mas propenso à irascibilidade como era, o seu sentido crítico prevaleceu sobre a sua capacidade de perdoar. Durante as perseguições de Diocleciano, quis salvar algumas coleções de livros da biblioteca onde tinha estudado, mas Pânfilo de Cesareia nunca aceitou as suas sugestões.

Quando lhe perguntaram qual a sua palavra preferida do Novo Testamento, respondeu Iesus. Paula disse que nunca o tinha visto sorrir tão feliz como naquela ocasião.

Foi graças à Gramática de la Ramée que o jota foi adicionado às prensas tipográficas com o nome de “iota longo”. Como o curto era uma vogal e este era uma consoante, não lhe chamavam iota, mas sim jota. Em Espanha ficou conhecido como “I holandês” por terem sido os holandeses a acrescentá-lo ao conjunto de caracteres das suas precárias máquinas de impressão nas quais o i já aparecia com um ponto em cima. Pelo que também o j o recebeu.

A Bíblia começava a multiplicar-se graças à invenção dos tipos móveis. Nela, por acção do humanista protestante que foi lançado ao Sena, Iesus e Hieronimus tornaram-se Jesus e Jerónimo.