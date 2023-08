Sobre a jornada mundial da juventude de Lisboa 2023 (JMJ) destes dias de 1 a 6 de Agosto muito se tem escrito, dito e mostrado. Ainda que algumas críticas tenham sido feitas (como as referentes a despesas tidas), o discurso público está marcado pelo máximo elogio, em especial pela vibrante juventude, pelas mensagens de Francisco e pela esperança numa renovada Igreja (igreja-hierarquia e igreja-comunidade). Igreja espiritualmente revigorada, alegre, colorida, genuína, humanista, solidária, tolerante, inclusiva, corajosa, humilde no perdão, empenhada num equilíbrio ecológico integral (no seio do eu, na relação solidária com os outros, na natureza partilhada com os restantes seres vivos e com o planeta, e na comunhão espiritual com Deus), feita, enfim, de um povo de homens e mulheres em que cada um é livre, único e sempre amado por Jesus.

Nestas linhas, no entanto, são deixadas reservas, críticas que são outras tantas preocupações, bem como outros tantos pedidos de esclarecimento por parte do leitor, caso as críticas sejam desajustadas. Reservas, críticas que em nada beliscam motivos de rasgado elogio:

a brilhante organização (em especial, a segurança conseguida), que, aliás, evidencia o povo estranho que somos, povo capaz do melhor e do pior que, no mundo e na História, se fez e se faz;

a ímpar coragem do Papa Francisco em circular, entre multidões, no papamóvel descoberto;

a inexcedível atitude ordeira e receptiva das centenas de milhar de jovens;

a recuperação de mais uma fatia ribeirinha da nossa linda Lisboa que nada deve às mais belas capitais do mundo;

e, em especial, o elogio aos textos da Via Sacra, escritos por umas dezenas de jovens de várias nacionalidades, com toque final de um sacerdote jesuíta (Tovar de Lemos): uma esclarecedora lista de sintomas de um mundo triste e preocupante, convidando à reflexão de todos quanto aos correspondentes diagnóstico e terapêutica.

Vamos, pois, às críticas! Aqui e ali, tenta-se justificá-las, lembrando alguns episódios bíblicos – invocados como convite à reflexão por católicos e não católicos, e não como partes de texto sagrado para prosélitos.

Diz-nos a sobejamente conhecida parábola do semeador (Mt. 13,5-6 e 20-21) que a mensagem recebida em pouca terra não cria raízes, que a mensagem recebida no meio de euforias rapidamente se perde.

Ora, a JMJ é perfeito exemplo desta semente que rapidamente brota e que rapidamente se perde. Senão, vejamos: temos cenários hollywoodescos, com vistas deslumbrantes, atraentes e coreográficos dançarinos e música ora encantadora, ora arrebatadora, ora electrizante; tudo potenciado por contagiantes comportamentos de massas de centenas de milhar, pela invulgar sucessão de momentos de euforia e de momentos de oração, pelo desafiante contraste da presença de anciãos de vestes austeras, a culminar no Papa Francisco, vigário de Cristo na Terra, e, finalmente, ainda mais potenciado pela presença de Jesus que a cada um ama e conhece pelo nome.

Enfim, animação, excitação, arrebatamento, testas franzidas e olhos cerrados à espera de um toque do sagrado que tudo cura, purifica e embeleza, aqui e ali histeria, aqui e ali superstição – tudo isto estava garantido.

E, além da presença de tudo isto que agrada, houve a ausência do que poderia desagradar: temas sensíveis, temas tão pertinentes quanto fracturantes perante plateias planetárias de jovens (ainda que esses temas fossem, naturalmente, tratados em geral, sem prejuízo de remissão para particularizações proporcionadas, designadamente pelos Pais no quotidiano de cada jovem). Alguns exemplos destes temas evitados (ou tratados com eufemismos, com expressões equívocas e compromissórias que, como Francisco reconheceu, não condizem com a assertividade da adolescência e da juventude):

Como viver a sexualidade antes do casamento? Qual o lugar da paixão, do amor, do namoro, do casamento e da família na vida do adolescente e do jovem adulto?

Como lidar com a gravidez não desejada? Como lidar com a hipótese de um aborto? Palavra que, salvo erro, nunca foi proferida pelo Papa, perante centenas de milhar de jovens aqui e de milhões pelo mundo fora (população juvenil em que o aborto será um drama). Plausivelmente, o tema aborto esteve presente, mediante expressões tão poéticas quanto equívocas, como “berços vazios” e “crianças não nascidas”. E, se, de facto, nesta última expressão, se contemplava o aborto, então, cabe assinalar que, logo de seguida, Francisco indiciou uma justificação do aborto: o “desamparo” das famílias quanto a trazer filhos ao mundo. Se Francisco quis aludir ao aborto evitando, por um lado, a crítica de o silenciar, e evitando, por outro lado, divisões entre os que o ouviam, então as expressões foram cirurgicamente calculadas e usadas. Ora, o tema exigia clareza – fosse em que sentido fosse. Clareza houve, sim, quanto à eutanásia – numa assertividade que seria, sim, mais esperada numa Jornada Mundial dos Anciãos;

Como lidar com as inclinações lgbtq+? Como lidar com os lgbtq+? Trata-se de inclinações genéticas que não merecem censura, ou de opções passíveis de avaliação? O que dizer da transsexualidade logo na puberdade? Serão os lgbtq+ vítimas de intolerância ou apenas auto-vitimizados que presumem a dita intolerância por parte dos outros? Como distinguir, por um lado, a tolerância perante os lgbtq+, e, por outro lado, a imposição, pelos lgbtq+, de comportamentos opressivos dos demais? Como conciliar a transsexualidade e a equidade no desporto? Quais os limites, no espaço público, das escolhas de um indivíduo, ou seja, pode o género ou a nacionalidade ou a idade ou outros estatutos serem definidos por cada indivíduo (com os correspondentes reflexos em deveres dos outros)?

Qual o lugar do discurso e do diálogo na vida do jovem? Tratando da liberdade de expressão e seus limites nas redes sociais, do discurso de ódio, da difamação e da ofensa à intimidade do outro. Qual o lugar do dever de correcção fraterna de que fala a parábola em Mt. 18, 15-17?

Qual a atitude a ter perante familiares, ou próximos, muito próximos, doentes, em especial acamados? Colaborar no acolhimento em casa ou integração em lar? Aprender técnicas básicas de cuidador? Como conciliar com os estudos? Como hierarquizar deveres familiares e escolares com activismo na defesa de grandes ideais humanitários globais?

Onde fica o quarto mandamento, o de honrar e obedecer aos pais (salvo erro, nunca referido a uma plateia em grande medida de adolescentes, tendo, sim, Francisco, referido o diálogo com avós)? Qual o lugar da obediência e da liberdade, na vida do filho?;

Ainda sobre o quarto mandamento: deverão os pais abster-se de orientar os filhos nas decisões mais importantes, como casamento, área de estudo e de trabalho. Deverão, estudos e trabalho, à luz das características do jovem que os Pais bem conhecem, ser mais técnicos? Mais teoréticos?

Como reagir perante contrariedades: passividade, comodismo, desresponsabilização? Proactividade, coragem, pedido de ajuda? Como viver a contrariedade de modo a pôr fim à violência nas relações entre jovens, em especial, no namoro?

Qual o lugar dos sonhos, da imaginação, das idealizações de factos, lugares e pessoas, da realidade virtual na vida do jovem? Qual o lugar da televisão, do computador, do telemóvel, dos jogos, das redes: eliminar, limitar no tempo, permitir após idade em que a personalidade já está minimamente alicerçada?

O que significa “todos!, todos!, todos!”? Inclui – em alegoria futebolística – os portistas que se converteram ao Benfica, pretendendo, pois, ser sócios de corpo inteiro (com naturais falhas aqui e ali)? Ou inclui, ainda, os portistas que pretendem ser sócios do Benfica para levar as cores azuis e brancas para os lugares dos sócios do Benfica?

Pelo contrário: Francisco enfatizou, sim, palavras vagas, passíveis de preenchimento com as preferências de cada um, agradando, pois, a todos. Alguns exemplos: sonhos, todos, bem, amor, justiça, protagonista, não ter medo, mundo diferente.

Enfim, somada a presença do muito que agrada e a ausência do muito que poderia desagradar, tudo convida ao aplauso, tudo é inebriante, tudo é irresistível.

Se tudo isto não ilustra a parábola do semeador, então nada a ilustra.

Perguntar-se-á: qual o problema? De facto, ainda que o fruto da semente dure pouco, cada jovem ficou melhor, depois de experimentar a intensidade da paixão por Maria, por Jesus, por Deus, pelo Papa, pela Igreja.

Responde-se: a JMJ tem, pelo menos, um inconveniente pelo qual o jovem ficou pior.

Se os textos da Via Sacra identificam correctamente os males de que os jovens se queixam, ou seja, o que os entristece, preocupa, aflige, desespera, então, a JMJ é mais do mesmo. Rigorosamente: a JMJ agrava esses males, sendo gasolina deitada à fogueira.

Senão, vejamos. Começando por sugerir a leitura dos próprios textos dos jovens (em equipa com o sacerdote Tovar de Lemos), são eles aqui retomados, enfatizando-se vários dos trechos (o que, naturalmente, só responsabiliza quem aqui escreve):

O jovem é, desde cedo, educado no elogio da auto-realização, do direito a ser feliz segundo a sua vontade, os seus projectos, na liberdade de orientar a sua vida (devendo o outro e o mundo adaptar-se correspondentemente); o jovem cresce na desvalorização do outro, no auto-centramento, na ausência de compromissos e de obrigações.

O saber e a vontade do jovem são sedutoramente moldados pelo mundo da net. E muitas das vontades assim moldadas são, pelo mesmo mundo da net, facilmente satisfeitas, bastando alguns clics.

Assim, o jovem tem a sensação de auto-suficiência, vive de forma individualista, egocêntrica, egoísta.

Tudo potenciado por o jovem estar rodeado de inúmeras opiniões sobre tudo e mais alguma coisa: confuso, mais tende a fechar-se em si, na indisponibilidade ao diálogo, a viver na solidão das suas certezas e das suas vontades (ainda que, aparentemente, rodeado por muitos outros).

Ora, as vivências (reais e virtuais) do jovem (e do menos jovem) alimentam incessantemente as suas certezas, a sua imaginação, os seus sonhos, as suas idealizações (do corpo e restante imagem do eu, do outro, das relações, do estudo, do trabalho, dos factos, dos lugares, enfim, do mundo), em suma, alimentam as suas vontades; e estas, por sua vez, exigem, incessantemente, novas vivências (reais e virtuais).

Por outras palavras, o jovem é vítima da agitação, da hiperactividade, da obsessão por caprichos que se sucedem a ritmo frenético, enfim da ansiedade, lembrando a lucidez de António Variações ao confessar só querer o que não tem.

E por o mundo nem sempre satisfazer esses desejos e anseios (tudo agravado em situações de guerra, perseguição, desastre ecológico), ou seja, por haver contrariedades, surgem frustrações, burnout, distúrbios alimentares, angústia, desânimo (como quem viciado em trailers de filmes de acção se vê obrigado ao ritmo Manoel de Oliveira), depressão (em que faltam vontades em quem até em vontades está viciado); e soluções como o acompanhamento psicológico ou médico-psiquiátrico (sem excluir que, aqui e ali, o sofrimento na solidão traga ao pensamento a hipótese suicídio).

Para os mais atrevidos (jovens e não só), a solução, perante a contrariedade, é a agressividade (com violência e bullying, físico ou psicológico, inclusive no namoro e no casamento) ou comportamentos aditivos (como álcool, drogas, jogo-apostas, realidade virtual de redes, jogos lúdicos, pornografia, pedofilia e outras perversões).

“Soluções” que, por sua vez, desencadeiam novas vontades, novos insaciáveis anseios.

Mas, os textos não se limitam a apresentar problemas. Deixam esboçado um mundo alternativo: o da vida simples inspirada por Jesus e sua vulnerabilidade. Mundo em que idealizações e insaciáveis anseios são substituídos por devidas rotinas, mais postas do que impostas, mais autoritativas do que autoritárias, talvez a começar logo pelos prosaicos compromissos de fazer a cama e de ajudar nas restantes tarefas domésticas e familiares. Tudo no não-centramento do eu e na simplicidade.

Ora, junto de mais de 1 milhão de jovens de coração aberto a um novo mundo (inclusive – sendo jovens! – a mundo radicalmente novo), a JMJ adrenalizou Deus, Jesus e práticas religiosas. Depois destes dias, já longe de exaltações colectivas espirituais em cenários holiudescos, seguir-se-á o Pai Nosso rezado pelo jovem, no silêncio das paredes do seu quarto, em casa dos pais, seja nas Avenidas Novas, seja na Brandoa; e, aí, também o Pai Nosso – e outras orações, e outras práticas religiosas – será plausivelmente rotina enfadonha; e, ao longo da sua vida, será recordado como mais um tédio, como já experimentado e não eficaz. Por outras palavras, a reputação do Pai Nosso terá ficado comprometida, queimada: sem JMJ, o Pai Nosso, a oração, a religião, Deus seriam reservas valiosas, fonte de esperança e regeneração, para momentos de fragilidade ao longo da vida de cada jovem; com a JMJ, além de estudos, trabalhos, férias, amizades, namoros, casamentos, famílias, também Deus fará parte das rotinas enfadonhas.

Eis porque, com a JMJ, o jovem terá ficado pior.

Em suma: é irónico. Jovens reflectem sobre os males que os afligem; passam-nos a escrito; e até esboçam o mundo alternativo, o mundo da simplicidade; vêm a Lisboa pedindo soluções e receptivos a soluções; e… são recebidos apoteoticamente, num espectáculo de espiritualidade hollywoodesca. Como o alcoólico que, cheio de esperança, vai a reunião de alcoólicos anónimos, e é recebido com cálice de absinto.

A JMJ, mais do que um equívoco, mais do que uma ocasião desperdiçada, terá sido um malefício para rapazes e raparigas pelo mundo fora.

A terminar, e em tributo à coragem, lucidez e brilhantismo dos jovens, nesses seus textos, destaca-se, quanto à simplicidade como caminho de vida, o seguinte:

Pela negativa, a vida marcada pela simplicidade caracteriza-se por não ser a vida reflexo da net, em que o saber e a vontade são moldados numa realidade virtual, alucinante, adrenalítica; caracteriza-se por não ser o auto-centramento, a crença de conduzir, de controlar a própria vida com o direito de auto-realizar o projecto de felicidade por si gizado, o egoísmo, a solidão; caracteriza-se por não ser cada uma das obsessivas necessidades nascidas a cada dia, por não ser feita de idealizações sempre mais ideais; caracteriza-se por ser vida longe da ansiedade, frustração, depressão, agressão, droga, perversões;

Pela positiva, essa simplicidade, sublinhada pelos jovens, parece inspirar-se em Jesus, nos deveres para com o outro, na vida simples, na vivência das vulnerabilidades como naturais ao ser humano; essa simplicidade recuperará o valor das tais rotinas postas e não impostas, que são o mesmo que reenraizar o homem, poupando-o a uma liberdade à deriva que, afinal, torna o jovem (e o não jovem) escravo da ansiedade; e, longe desse prazer vivido (e anulado…) na ansiedade do idealizado prazer seguinte, essa simplicidade recuperará o gosto e o prazer nas rotinas simples (do fazer a cama, em criança, ao dia-a-dia de trabalho de adulto e de ancião). Reenraizar esse que não é antídoto, mas, sim, vacina quanto ao eu auto-centrado, reenraizar esse que, naturalmente, não é feito a jusante do eu auto-centrado, mas, sim, a montante – sendo tão mais bem sucedido quanto de mais tenra idade for o jovem. Aí, prazeres serão vividos sem ansiedade e sofrimentos serão vividos sem desespero;

Como complemento e reforço da alternativa apontada pelos jovens, recorda-se, como meros exemplos, alguns episódios bíblicos conhecidos (poupando ao leitor as correspondentes referências bíblicas): a simplicidade a propósito do sinal de Deus perante Elias, já que Deus não está no vento impetuoso, nem no tremor da terra, nem no fogo, mas, sim, na simples brisa suave; a simplicidade quanto a Adão no Paraíso, sendo Adão o homem simples que cuida do jardim de Deus; ou na vida de Jesus, logo pelo seu ofício de simples carpinteiro; ou no elogio, feito por Jesus, aos pequeninos, às crianças, aos pobres de espírito, em que a humildade, a simplicidade é condição para viver na verdade (o que indicia que a verdade é simples – tão simples que a ela não se acede pela inteligência dos sábios); também a simplicidade aparece no facto de Jesus não ter palácios, poder temporal ou Estados, vivendo, sim, na obediência e na pobreza (estando, pois, a simplicidade de Jesus, muito, muito aquém do não dormir em palácios e do não usar sapatos escarlate); e, ainda, na condição do homem enquanto simples criatura de Deus (criatura que por si nada pode, pois cabe a Deus tudo poder).

Ora, o que se acaba de recordar reforça a valiosa hipótese levantada pelos jovens: preferível é um mundo de baixas expectativas, de vida humilde e simples, em que o pouco é suficiente para ser feliz, do que viver ao ritmo de incessantes e insaciáveis anseios (para mais, na convicção de que se tem a liberdade e o direito de os realizar).

Mais haveria a dizer. Como, por exemplo, responder à pergunta naturalmente concitada pela JMJ à luz da parábola do semeador: se o Papa Francisco, se o Patriarca de Lisboa D. Manuel Clemente, se o Bispo auxiliar de Lisboa D. Américo Aguiar conhecem a parábola do semeador, porque terão pretendido a JMJ com este figurino de jornada-espectáculo? Mas, já aqui não cabe a resposta. Este texto tem, apenas, a medida necessária para justificar a hipótese aventada: a de que as meditações da Via Sacra bem merecem ser retomadas – longe da religiosidade exuberante da JMJ Lisboa 2023 – como ponto de partida para se pensar o mundo novo e simples sugerido pelos jovens.