Há histórias que resumem uma época. É o caso do processo que levou Joana Marques ao tribunal. Um dia, alguém o estudará para perceber como éramos absurdos em 2025. O julgamento começa por pressupor esta coisa bizarra: não devemos rir-nos à custa dos outros. Mas então devemos rir do quê? Das pedras e das flores? As pessoas sempre se riram à custa de outras pessoas, das suas fraquezas e dos seus fracassos. O humor sempre teve algo de ousado, de “desagradável”. Sem isso, nunca houve humor.

Não é só o humor que está em questão, se o tribunal reconhecer que uma piada justifica uma indemnização por perdas de rendimento. Pensem na crítica – de livros, de filmes, de espectáculos, de restaurantes. Algum crítico poderá ficar à vontade se Joana Marques for condenada? O crítico escreve que o livro não presta, e eis o autor do livro, confortado pelo precedente aberto por este julgamento, a pedir uma indemnização ao crítico pelas vendas que não teve devido à sua opinião.

Mas uma vez que entrámos no país do absurdo, continuemos. O pior, para o autor de um livro ou de um espectáculo, nem é uma crítica negativa: é o silêncio. Uma piada ou uma crítica má ainda chamam a atenção para a obra: a falta de referência condena-a à obscuridade. Pior do que ser gozado por Joana Marques é não ser gozado por Joana Marques. Passarão os autores em Portugal a ter a cobertura da justiça para exigir reparações aos humoristas e aos críticos que não falarem das suas obras? Não estará só em causa a liberdade de falar, mas também a liberdade de ficar calado.

No Brasil, um humorista foi condenado a 8 anos de prisão por ser ofensivo. Mas o presidente é Lula, e não Bolsonaro, e por isso o escândalo não deixou traço. Parece termos deixado de apreciar a liberdade quando não está “ameaçada” por Trump ou Bolsonaro. Mas a liberdade de expressão existe para proteger o direito de dizermos o que desagrada ao poder, ofende a maioria, magoa alguém, está errado ou é maldoso. Para dizer só o que convém ao poder ou que não fere ninguém não é necessária a liberdade de expressão. O seu limite deve ser muito preciso: apenas a difamação, no sentido da falsa atribuição a um indivíduo de factos ou comportamentos de carácter criminal. Dizer que alguém canta mal ou gozar com alguém por essa razão tem de estar defendido contra qualquer tipo de sanção legal. Dizer que alguém roubou, quando não roubou, não.

Como é que chegámos a este ponto de desvalorização da liberdade? Na última década, as sociedades ocidentais foram agitadas pela campanha da esquerda woke para refazer a linguagem, os comportamentos e as memórias. Essa campanha tratou a liberdade de expressão como um obstáculo, e legitimou a censura e o cancelamento como instrumentos de uma nova ordem para quem a dissidência é “discurso de ódio”.

A desvalorização da liberdade deu depois boleia a todos os oportunismos permitidos pela cultura da vitimização e do relativismo. No passado, se um crítico ou humorista com audiência dissesse de alguém que cantava mal, das duas, uma: ou cantava bem, e o que o crítico dizia não importava, ou cantava mesmo mal, e era apenas um facto. Hoje, não. Hoje, acredita-se que a qualidade não existe, e que o sucesso é questão de ter “boa imprensa”. O meio já era a mensagem, agora também a fama é a obra. Daí, a hipersensibilidade a qualquer crítica, e a tese bizarra de que uma simples piada pode ter, para uma carreira artística, o célebre efeito caótico da borboleta a bater as asas na Amazónia. Mas passa-vos pela cabeça que a Joana Marques, mesmo num dos seus momentos de maior inspiração, pudesse ter destruído a carreira de Amália Rodrigues? A decadência das civilizações passa sempre por esta confusão.