Portugal, país das maravilhas fiscais e das audiências de julgamento com mais share que novelas da TVI, assiste agora a um espetáculo digno do Coliseu: a atuação continuada de José Sócrates, arguido, encenador e autoproclamado mártir de toga invisível.

No centro deste drama grego pós-moderno — “Operação Marquês” — está um homem que não só se diz inocente, como se acha insultado por alguém sequer ousar pensar o contrário. Mas o mais fascinante — quase comovente — é que foi o próprio Sócrates, com os seus monólogos barrocos e tiradas dramáticas, quem destruiu aquilo que é sagrado no Estado de Direito: o princípio da presunção de inocência. De tanto gritar que é inocente, esqueceu-se de o parecer.

É que um julgamento é, por definição, o lugar onde se defende a inocência. Sócrates, contudo, prefere outro modelo: o julgamento onde se acusa o juiz, o procurador, o sistema judicial, o Ministério Público, a imprensa, o senhor da ASAE que o multou uma vez num restaurante em Trancoso — e talvez até Aristóteles, por ter inventado a lógica.

Não quer ser julgado. Quer ser ouvido. Quer um microfone sem tempo limite, um realizador atencioso e, idealmente, um genérico com música de fundo. Não é um réu — é um programa especial de domingo à noite.

Diz-se que o juiz tem problemas de autoridade. Ora, é natural que assim lhe pareça — quando alguém passou a vida a entrar em salas onde todos se levantavam, aceitar que agora é ele quem se levanta (e pede autorização para sair) é uma humilhação intolerável. Mas vejamos com clareza: o juiz não tem problemas de autoridade. O problema é que Sócrates acha que ele próprio é a autoridade. Não é. Por muito que insista. Nem sequer é deputado suplente da junta de freguesia de Vilar de Baixo. É arguido. Ponto.

E como é que um arguido deve comportar-se? Com respeito. Sócrates, porém, escolheu outro caminho: o da provocação passivo-agressiva com laivos de superioridade moral. Sabe que deve pedir para falar — não pede. Sabe que deve pedir para sair — sai. Pergunta-se: será esquecimento ou insolência? A resposta está na sua carreira: Sócrates não é dado a distrações. É dado a encenações.

Cada gesto, cada frase, cada suspiro estudado em câmara lenta serve um propósito: transformar o julgamento num circo onde ele é, inevitavelmente, o animal mais exótico da parada. E convenhamos: tem talento. Fala bem. Gesticula com elegância. Exala indignação como quem exala perfume caro. Mas há uma diferença entre ser eloquente e ser honesto. Uma diferença entre citar Platão e perceber o Código Penal.

O ex-primeiro-ministro, que já foi o rosto da modernidade socialista e da estética de fato justo e cabelo bem pintado, tenta agora vingar-se do sistema que outrora o aplaudiu. Porque o verdadeiro escândalo, para Sócrates, não é ser acusado. É ser tratado como qualquer outro cidadão. Isso sim, é que é ofensivo.

No fundo, o que o incomoda não é o julgamento. É a igualdade. A ausência de privilégio. O facto de estar ali, sem palmas, sem assessores, sem motoristas. Só. Sentado. Como qualquer comum mortal que tenha de responder por actos cometidos quando julgava estar acima do bem, do mal e da tabela do IRS.

E por mais que tente vestir a toga de vítima, por mais que procure intoxicar o discurso público com teorias da conspiração dignas de um blogue às três da manhã, há uma coisa que José Sócrates não pode evitar: a justiça pode tardar, pode hesitar, mas não é burra. E tem memória. E tem prazos. E por vezes — veja-se o milagre — até funciona.

Quando cair o pano — e cairá — ficaremos a saber se este foi um drama de proporções trágicas ou apenas mais um episódio de vaidade lusitana. Daqueles que envergonham a política, enchem os noticiários e dão sempre bom material para um monólogo de stand-up.

E se a justiça falhar? Bom… pelo menos aprendemos uma coisa: nunca subestimar o poder de um ego com formação em Engenharia Civil