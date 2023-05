Todo um processo educativo consistente é também um processo colaborativo. A participação ativa e consciente de pessoas que se encontram, ora numa situação de aprendizagem, ora noutra de ensino, de modo fluido, permite a criação de grupos de pares que produzem e promovem projetos com elevado sentido simbólico e impacto social em múltiplas dimensões, da saúde à justiça económica e à igualdade sexual e de género.

De acordo com a Youth Peer Education Toolkit (2015), os projetos e programas de educação de pares baseiam-se em realidades comunitárias, o que os torna bastante flexíveis não apenas nas relações, marcadas, entre outras dimensões, pela abertura, pela complementaridade e pelo benefício mútuo que permitem estabelecer entre os envolvidos, como também na articulação que podem gerar com outras atividades e iniciativas. Destarte, nesta abordagem investigativa e, ao mesmo tempo, interventiva em prol do progresso científico e humanista na área da educação, é de destacar a centralidade do poder e do apoio como recursos individuais e sociais que se consubstanciam numa prática democrática fundamentada em processos de aprendizagem colaborativa e na combinação de desenho, ação e reflexão num ciclo de coprodução de conhecimento (Coghlan, & Brydon-Miller, 2014).

Tudo isto leva a que a própria avaliação dos resultados de qualquer projeto seja uma realidade de empoderamento. O diálogo, a compreensão recíproca e o espírito crítico são o que fomenta “uma ética de comunicação sustentada numa estética de aproximação” (Nunes, 2005), permitindo que os programas sejam continuados pela comunidade por muito tempo após a saída dos seus implementadores – se possível para sempre.

Um bom exemplo disto é o Programa Escolhas, um programa governamental de âmbito nacional, criado em 2001, tutelado atualmente pela Secretaria de Estado da Igualdade e Migrações e integrado no Alto Comissariado para as Migrações (ACM, I.P.), cuja missão é promover a integração social, a igualdade de oportunidades na educação e no emprego, o combate à discriminação social, a participação cívica e o reforço da coesão social, destinando-se a todas as crianças e jovens, particularmente as provenientes de contextos com vulnerabilidade socioeconómica.

O Programa Escolhas encontra-se neste momento, e até dia 30 de junho de 2023, na 8ª Geração, com financiamento para 105 projetos a nível nacional, espalhados pela zona Norte (30 projetos), zona Centro (19 projetos), zona de Lisboa (38 projetos), zona do Alentejo (11 projetos), zona do Algarve (4 projetos), e na zona das Regiões Autónomas (3 projetos). Os vários empreendimentos do Programa Escolhas prezam pela qualidade e cuidado na sua intervenção, primando pela valorização dos interesses, necessidades e objetivos dos seus participantes. Uma das dinâmicas a valorizar nos Projetos do Programas Escolhas é a Assembleia de Jovens, um espaço onde os seus participantes podem refletir sobre as dinâmicas em prática, bem como projetar atividades do seu interesse a desenvolver neste espaço educativo.

O resultado de projetos e programas como este é o reforço do sistema democrático e o contínuo interesse por parte das populações em criarem bairros melhores, cidades e países melhores e, consequentemente, um mundo melhor para todos. Por todas as suas vantagens é essencial que as novas gerações consigam densificar esta capacidade de trabalhar em grupo, fortalecendo a confiança e acreditando que é através da educação que a ação social se torna um legado cultural, político e ético.

