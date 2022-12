Uma democracia pressupõe responsabilidade política. Implica que se aprendam com os erros que se corrigem através do voto. Infelizmente, Portugal é caso único de uma democracia em que quem governa não paga o preço político das suas más opções. Isso sucede porque o governo e o presidente da República desvalorizam o erro e compensam quem escolheu o curto em detrimento do longo prazo.

Vejamos o seguinte exemplo: desde 2016, ano em que taxa de juro do BCE passou para 0%, que a maioria preferiu pagar os juros dos seus empréstimos a uma taxa variável. Escolher uma taxa fixa a 5 ou 10 anos era mais seguro, mas também ficava mais caro. Desde 2016 quem optou por uma taxa variável pagava menos do que quem escolheu a taxa fixa; preferiu o benefício imediato em detrimento da segurança e de um ganho posterior.

Entretanto a inflação voltou e com ela as taxas de juro subiram. Foi neste momento que o poder político quis intervir. A razão? A necessidade de proteger as pessoas que não tiveram em conta a segurança. Como? Ao permitir a quem beneficiou de taxas variáveis que possa renegociar os seus empréstimos sem pagar comissões bancárias e Imposto de Selo. Há semanas, Luís Marques Mendes dizia na SIC que a iliteracia financeira tinha de ser combatida para que se evitassem casos como este. No entanto, essa iliteracia dificilmente será erradicada se as consequências negativas forem assumidas pela comunidade no seu todo em vez de pelos próprios. Uma sociedade aberta e democrática pressupõe que os cidadãos participem não apenas no dia em que votam; pede que sejam responsáveis pelas suas decisões, nomeadamente na área financeira, sem detrimento do apoio natural em casos extremos. A desresponsabilização dos cidadãos é uma ameaça ao Estado de direito que o poder político não devia alimentar. Mas fá-lo porque se comporta da mesma forma.

