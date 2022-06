Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Enquanto os resultados das eleições francesas permanecem no segredo das urnas, penso no que tenho pensado recorrentemente nos últimos anos: na degradação das democracias ocidentais e nas suas múltiplas manifestações. Dos exemplos mais intimidadores às perdas que mesmo nós temos vindo a sofrer, e somos um país democrático, mas nem por isso menos conivente com essas perdas. Porque não reagimos quando os sintomas são apenas adversativos como é claramente o nosso caso?

A erosão das democracias tem um número incontável de razões. No entanto, essa mesma erosão tem um número reduzido de identificadores. E porque as democracias não são um bem adquirido, porque somos, de facto, os responsáveis pela sua manutenção, deveríamos ser vigilantes. Porque há limites que devem ser claros e não negociáveis, exigem de nós uma posição igualmente clara e não negociável.

