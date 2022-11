O lugar é Mem Martins, numa Igreja Evangélica liderada por brasileiros que, é neste momento, maioritariamente angolana. Portugal, Novembro de 2022. Eu e mais cerca de trinta pessoas esperamos demoradamente pelo início de uma cerimónia de casamento. Tudo se atrasou no Consulado de Angola e, por isso, a derrapagem no horário ultrapassa as duas horas. Aguardo já dentro do salão de culto enquanto uma música instrumental dá ambiente. A mesma canção está em loop há pelo menos meia hora. É o “Hallelujah” do Leonard Cohen.

Não sei se tiveram assim uma fase mais existencialista-pop no final da adolescência mas eu tive (a rigor, ainda estou a tentar sair dela). Essa fase deu-me uma curiosidade por alguns discos do meu pai que tinha ouvido ao crescer mas sem prestar grande atenção. Num Acampamento Baptista de Verão, aí no início da década de 90, o meu conselheiro (o nome que dávamos aos monitores) chamava-se Daniel Jonas (esse mesmo em quem estão a pensar) e tocava o “Suzanne” à guitarra no meio do pinhal. Um alçapão imediatamente se abriu na minha memória e, ao regressar a casa, fui resgatar a discografia do Leonard Cohen, esquecida na prateleira dos vinis nessa era negligentemente digital. Eu, que à altura vivia em dieta auditiva punk, tive no cantor canadiano um convite às delícias da introspecção. Afinal, havia mundo além do apelo à revolução e não sabia.

