Começo esta crónica com uma declaração de voto em João Cotrim de Figueiredo. Não só é o melhor candidato às presidenciais, com um discurso diferente do habitual e de alguém que está a par dos principais desafios de Portugal no início do segundo quartel do século XXI, como os restantes na corrida à segunda volta têm características que não lhes permitem ser a escolha adequada: Seguro é socialista e assim continuará; é também um político dos anos 90 que encara o mundo e as relações políticas como eram na altura. A questão parece de somenos não fosse tornar impraticável o exercício da sua presidência. É que por muito que não queiramos, os tempos mudaram e as práticas são outras. Seguro continua a acreditar no consenso como forma de fazer reformas, mas se isso não foi possível no governo de Guterres de que fez parte, menos ainda o é agora numa época de divisão e falta de rumo. A busca incessante por consensos é uma das principais responsáveis pelo impasse em que caíram as democracias e que dá força à ofensiva dos regimes autocráticos. Liderar não é chegar a consensos que anulam mudanças; é convencer os outros e tomar decisões.

Gouveia e Melo parece uma barata tonta. Entrou na corrida por cima, afirmando-se presidente de todos, para se deixar confundir como eleitorado do CH (ao ponto de Ventura ponderar não se candidatar por o seu espaço político estar ocupado pelo almirante), momento em que deu uma guinada para o PSD de Rui Rio, antes de se mover em direcção ao PS. Agora sabe-se lá por onde é que anda. Diz que é Portugal, mas isso somos todos. Ao fim de tantos meses ainda não percebemos como se posiciona e o que é politicamente. Não sendo nada é melhor que se fique por aqui. Marques Mendes é aquele tipo de advogado que nunca exerceu advocacia. Fui advogado durante 25 anos (sempre com clientes privados e nunca com relações com o Estado), e se houve tipo de advocacia que me afligia era a do género que Marques Mendes fazia. Partindo do princípio de que a profissão exige entrega, tempo e é juridicamente complexa, irritava-me profundamente que houvesse quem afirmasse ser o que eu era (e tirar partido do que ainda restava do prestígio da profissão) mas sem comportar os custos (labuta e estudo constante) que o trabalho de advocacia implica e que eu sofri na pele. Ademais, o PSD não aguenta dois facilitadores de negócios. Um em S. Bento ainda vá; mas mais outro em Belém é demais. Até para quem acredita no capitalismo de estado como motor de desenvolvimento.

Voto em Cotrim também porque quero que a segunda volta seja um verdadeiro confronto entre liberais e socialistas. Um embate político elevado, sério, de discussão de ideias, formas de estar e de diferentes visões para o país. O tal debate político de que o país foge há décadas, mas que é cada vez mais preciso. Ainda por cima com a possibilidade de os seus protagonistas serem dois senhores da mesma idade e que estão na política com a mesma elevação. No discurso e na linguagem. Perante as péssimas perspectivas que a larga maioria dos jornalistas, comentadores e demais população tinham relativamente as estas presidenciais, a possibilidade de termos João Cotrim de Figueiredo e António José Seguro na segunda volta é um sinal positivo que contraria os piores presságios.

Para tal é preciso que boa parte dos eleitores compreendam o que está em jogo nestas eleições perante a possibilidade deste confronto inesperado na segunda volta. A esquerda, que se esqueça do período da troika e que vote em Seguro. Se Cunhal engoliu um sapo, os seus herdeiros também são capazes de o fazer. A direita que decida uma vez por todas o que quer. Não me refiro ao voto útil em Cotrim que está à frente de Marques Mendes. Escolher o que se quer exige mais do que isso. Refiro-me a, pela primeira vez desde Cavaco Silva, escolher quem é melhor e não o menos mau. A ideia do mal menor não trouxe nada ao país que não seja desilusão e tempo perdido que já se foi. No próximo domingo temos a oportunidade de finalmente escolhermos o que queremos e não só afastar quem não desejamos. É um comboio que não passa em todas eleições. É por isso que é mesmo importante que o apanhemos.