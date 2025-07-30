A recente posição pública da ERC segundo a qual comentadores televisivos podem transmitir informações falsas sem que isso infrinja a lei, por estarem protegidos pela liberdade de expressão exige uma reflexão séria. E exige também uma crítica firme.

É evidente que a liberdade de expressão é um dos pilares fundamentais da democracia. É uma conquista civilizacional que devemos preservar com zelo. Mas essa liberdade não pode, nem deve, servir de escudo para o erro deliberado, para a manipulação ou para a mentira descarada.

Quem o disse, há quase quatro séculos, foi John Milton, no célebre panfleto Areopagitica (1644), um dos mais antigos e poderosos manifestos a favor da liberdade de expressão e de imprensa. Milton defendia que o livre confronto de ideias é essencial para que a verdade venha ao de cima. Mas também advertia: “A verdade nunca pode ser derrotada a não ser que a deixemos acorrentada, enquanto o erro corre livre.”

Ora, quando a ERC declara que a emissão de falsidades por parte de comentadores televisivos está coberta pela liberdade de expressão, está a abdicar da sua missão reguladora. Está a permitir que o espaço público seja contaminado por ruído, desinformação e populismo, sem qualquer responsabilização.

Comentadores com espaço privilegiado nos grandes meios de comunicação não são cidadãos comuns. São agentes de influência. E a influência, como sabemos, tem consequências: molda opiniões, altera perceções e, em tempos sensíveis, pode até comprometer a confiança nas instituições democráticas.

A ERC não está, neste caso, a proteger a liberdade de expressão. Está a fragilizá-la. Está a permitir que o conceito se dilua até à caricatura, transformando a liberdade num álibi para irresponsabilidade editorial e manipulação da verdade.

Milton dizia que “quem destrói um bom livro, mata a razão em si”. Hoje, poderíamos dizer que quem normaliza a mentira nos meios de comunicação, mata a credibilidade do jornalismo e, por arrasto, a saúde do debate democrático.

A liberdade de expressão é um direito inegociável. Mas, como todos os direitos fundamentais, pressupõe responsabilidade e integridade no seu exercício. A mentira não é uma opinião. A manipulação não é um ponto de vista. E a desinformação, mesmo que travestida de liberdade, continua a ser um atentado à verdade e, portanto, à democracia.