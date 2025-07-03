Para milhares de jovens, os próximos tempos marcam o início de uma decisão que definirá os contornos do seu futuro: que curso seguir? Que universidade escolher? Que caminho trilhar num mundo em constante transformação? O silêncio que se segue não é falta de resposta: é o eco de tudo o que está em jogo. Porque escolher uma licenciatura é muito mais do que escolher um futuro profissional. É, muitas vezes sem sabermos, começar a escolher quem queremos ser. E esta talvez seja uma oportunidade única para parar e refletir de forma mais ampla: “Que tipo de pessoa quero ser? Que impacto quero ter no mundo?”

Vivemos num tempo de transformação acelerada, em que os modelos tradicionais deixaram de oferecer respostas adequadas aos desafios atuais. A Inteligência Artificial começa a redesenhar a forma como vivemos, trabalhamos e até pensamos. Muitos dos empregos valorizados hoje poderão não existir amanhã e os desafios com que os jovens se confrontarão permanecem, em grande parte, por identificar. Num cenário de tamanha imprevisibilidade, é compreensível a tentação de optar pelo conforto de escolhas seguras e promessas de empregabilidade imediata. Mas o novo paradigma social e profissional exige mais do que decisões pragmáticas — exige decisões conscientes.

As escolhas académicas de hoje transcendem o plano técnico ou profissional — são, cada vez mais, escolhas com uma dimensão ética, humana e social. Num contexto em que a incerteza se tornou regra, os futuros profissionais distinguir-se-ão não apenas pelas suas competências técnicas, mas pela capacidade de adaptação, pelo pensamento crítico e pelo seu compromisso com a comunidade. É essa combinação de saber e consciência que separa um percurso meramente técnico de uma formação verdadeiramente transformadora.

Como preparar, então, os estudantes para um futuro que desconhecemos? Talvez a resposta esteja menos em ensinar respostas e mais em ensinar a fazer boas perguntas. Em formar jovens que não se limitem a dominar ferramentas, mas que saibam usá-las de modo informado e crítico.

As universidades têm hoje uma missão renovada. Mais do que transmitir conhecimento, devem proporcionar experiências de aprendizagem transformadoras. A licenciatura deve ser uma experiência de crescimento pessoal, de construção de identidade e de aprendizagem sobre o mundo e os outros. Um espaço onde se cultivam valores como ética, sustentabilidade, empatia, colaboração e espírito crítico. Deve abrir horizontes e expor os estudantes à diversidade, ao pensamento interdisciplinar, aos grandes desafios do nosso tempo. Deve prepará-los para compreender e para agir.

Em tempos de escolhas difíceis, talvez a melhor bússola seja esta: procurar um curso que permita ao estudante crescer como pessoa e não apenas como profissional. Onde se aprenda a fazer bem e também a fazer o bem. Porque, no fundo, escolher uma licenciatura é uma das primeiras formas de dizermos ao mundo: “É assim que quero contribuir!” E essa, sem dúvida, é uma escolha que importa.