Nas campanhas políticas atuais, as redes sociais tornaram-se um barómetro quase automático de sucesso. Publicações com milhares de likes, comentários e partilhas são frequentemente interpretadas como sinais de apoio político real. No entanto, esta leitura é enganadora. Visibilidade digital não é sinónimo de intenção de voto, e os dados confirmam-no.

Um estudo recente sobre o impacto do marketing político nas redes sociais no comportamento eleitoral dos jovens portugueses, desenvolvido no âmbito de uma dissertação de mestrado e publicado no Journal of Political Marketing, analisou precisamente esta relação. Os resultados apontam para um erro recorrente nas estratégias digitais: confundir métricas de interação com mobilização eleitoral.

O envolvimento é fácil de gerar – o voto não

Likes, partilhas e comentários são ações rápidas, de baixo custo e muitas vezes impulsivas. Podem refletir curiosidade momentânea, concordância superficial ou simples reação emocional. Votar, pelo contrário, implica um compromisso mais profundo, associado a responsabilidade cívica, atenção política e decisão consciente.

Os dados mostram que o envolvimento político aumenta a probabilidade de voto, mas não deve ser confundido com métricas digitais superficiais, como likes ou comentários, que não se traduzem automaticamente em participação eleitoral. A interação visível nas redes sociais, por si só, não tem um impacto direto significativo na decisão de votar.

Entre os jovens, o envolvimento político tende a assumir formas menos públicas: acompanhar a atualidade, comparar posições, refletir sobre temas políticos e discutir política em contextos privados. Este tipo de participação é pouco visível no espaço digital, mas está mais próximo do momento da decisão eleitoral.

Confundir este envolvimento substantivo com simples performance nas redes sociais é um erro analítico e estratégico.

Para além das métricas visíveis

Quando campanhas políticas passam a medir sucesso sobretudo em likes e alcance, correm o risco de desenhar estratégias que funcionam bem no algoritmo, mas mal na democracia. A lógica da viralidade privilegia o imediato, o emocional e o simplificado: características que nem sempre favorecem a construção de compromisso cívico.

As redes sociais são hoje um espaço incontornável da comunicação política. Ignorá-las não é opção. Mas avaliar apoio político apenas com base em métricas de interação pode conduzir a leituras erradas do comportamento eleitoral, especialmente entre os jovens.

Se queremos compreender verdadeiramente a relação dos jovens com a política, é necessário olhar para além dos números visíveis. Porque, no fim, não são os likes que decidem eleições: são os votos.