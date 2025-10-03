Os testemunhos recolhidos em várias freguesias de Lisboa durante as várias “expedições” com voluntários pelas ruas de várias freguesias de Lisboa recolhendo dados para o projeto RuídoLX da Vizinhos em Lisboa confirmam um padrão inquietante: a degradação da qualidade de vida dos moradores está diretamente associada à incapacidade da Câmara Municipal de Lisboa (CML) em fiscalizar, ordenar e impor regras básicas de convivência entre lazer, turismo e habitação.

Em Arroios, a situação ilustra bem o problema. Bares e restaurantes continuam a proliferar em prédios residenciais, muitos sem licenças adequadas, a funcionar até de madrugada, e sem qualquer insonorização. As queixas de ruído crescem, mas a fiscalização não produz efeitos. Soma-se ainda a proliferação de estabelecimentos que se apresentam como “casas de chá”, mas que na prática funcionam como bares e discotecas, numa forma de contornar as regras. O resultado é claro: insónia para os moradores, impunidade para os infratores e descrédito para a autarquia.

O Bairro Alto continua a ser um caso extremo. Aqui, o ruído não se limita à noite: começa a meio da tarde, com música de bares, karaoke e angariadores que recorrem a megafones e fazem performances musicais nos passeios e começam a sua angariação logo na Praça Luís de Camões. Junta-se a insalubridade de ruas usadas como sanitários, o abuso da ocupação da via pública para a venda e consumo de álcool e a presença de artistas de rua com aparelhagens de som potentes, projetadas para a rua, quase sempre sem autorização nem fiscalização. A total ineficácia policial traduz-se em agentes que passam sem intervir, enquanto as esplanadas prolongam a atividade até às 2 da manhã. Neste contexto, a discussão já não pode ser sobre manter os horários de fecho: é evidente que o encerramento de estabelecimentos ruidosos não pode ser apenas às 2 da manhã.

No Cais do Sodré e Rua de São Paulo, os bares crescem à revelia do plano urbanístico, invadindo o espaço público e despejando sobre os moradores não só ruído contínuo, mas também insegurança. O tráfico de drogas tornou-se rotina, o vandalismo alastra, e a polícia parece ausente.

Em Santa Maria Maior, o cenário é semelhante: eventos ruidosos e desregulados, restaurantes e esplanadas a ocupar ilegalmente o espaço público, colunas de música ligadas até tarde, navios de cruzeiro a emitirem som como se estivessem em alto mar. O centro histórico vive pressionado por turistas, tuk tuks com colunas de música, trânsito caótico e falta de policiamento eficaz. Na Mouraria, a situação é agravada pelo consumo e tráfico descontrolado de crack, que cria focos de insegurança constantes.

Perante este cenário, torna-se urgente exigir que a CML seja obrigada a publicar na plataforma Lisboa24 todos os eventos ruidosos programados para os próximos 30 dias, incluindo os valores estimados em decibéis. Só assim será possível garantir transparência e responsabilização.

O que se retira deste retrato é simples: a cidade está a ser gerida para quem a consome, não para quem nela vive. Os moradores não encontram resposta da CML, vêem décadas de queixas ignoradas e assistem ao agravamento dos problemas mais básicos. A sensação é de abandono.

Perante isto, torna-se inevitável levantar uma questão política séria: até quando se aceitará esta passividade? Se a Câmara não tem vontade de atuar, resta aos cidadãos endurecer a sua posição, seja em praça pública, seja, se necessário, pela via judicial. Lisboa não pode ser apenas um palco de festas e turismo. É, acima de tudo, uma cidade onde milhares de pessoas têm direito ao descanso, à segurança e à dignidade de viver.