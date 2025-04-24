Recentemente, um conjunto de cidadãos de Lisboa agregados em torno do MDP: Movimento pela Democracia Participativa participou num processo de análise, comentário e elaboração de propostas sobre os “Dados Abertos” da aplicação “Na Minha Rua” da Câmara Municipal de Lisboa. Neste processo, foram analisadas mais de 140 mil ocorrências tendo sido usadas algumas aplicações informáticas (usando Google App Scripts) para processar estes grandes conjuntos de dados. O que poderia ser apenas uma estatística torna-se, quando lida com atenção, um verdadeiro raio-X da cidade: das suas falhas, dos seus desafios persistentes e, sobretudo, dos silêncios administrativos que resistem ao tempo e que já tínhamos registado num estudo idêntico realizado no ano passado.

Acredito que, por trás de cada ocorrência, há um cidadão atento. É minha convicção que uma rua mal iluminada, um contentor a transbordar, um passeio intransitável, um ramo de árvore prestes a cair são, de facto, registos de um conjunto de pequenos problemas mas a gestão da cidade é exactamente isso: uma grande rede de pequenos problemas e não de grandes obras de elevado orçamento e aparato mediático. Cada ocorrência aberta no “Na Minha Rua” é um pequeno acto de cidadania activa e um grande sinal de alerta. Mas será que quem os faz está realmente a ser ouvido? Um outro estudo que o MDP está a começar dará resposta, em breve, a esta pergunta.

Neste estudo realizado em 2025 contabilizou mais de 96 mil ocorrências em 2024, demonstrando que a limpeza urbana continua a ser – como já o era no ano passado – o principal motivo de queixa dos lisboetas. E não é difícil perceber porquê: contentores sujos, sacos de lixo na via pública, ecopontos mal geridos, deposições ilegais e falta de civismo são realidades quotidianas e que estão à vista de todos. Este problema agrava-se, todos os anos, no Verão: Em julho e setembro, os registos contabilizam mais 10 mil por mês, coincidindo com o pico turístico. A cidade parece não estar preparada para absorver o impacto adicional do Alojamento Local e da hotelaria (sobretudo a do ramo da restauração) e nada de sistémico parece capaz de reverter esta tendência de forma segura e permanente.

Os dados revelados no estudo do MDP não indicam nada de novo. Desde 2009 que o tema surge como prioridade nos inquéritos de satisfação e qualidade de vida promovidos por várias entidades independentes. A falta de uma resposta estruturada, integrada e planeada revela, infelizmente, uma gestão reactiva – e não estratégica – da higiene urbana em Lisboa.

Iluminação Pública: entre a insegurança e a ineficácia

Com mais de 8.200 registos, a iluminação pública assume igualmente um papel de destaque nas preocupações dos moradores. O crescimento de 20% face a 2023 é sintomático: Arroios, Olivais e Benfica surgem como zonas críticas, com registos frequentes de candeeiros apagados, globos partidos ou zonas inteiras e até ruas inteiras às escuras durante semanas ou meses.

A ligação entre má iluminação e sensação de insegurança é directa e inegável. Mulheres, estudantes, idosos e trabalhadores que circulam à noite são os mais afectados. A CML anunciou há anos a modernização da rede com tecnologia LED. Mas os resultados ainda estão longe de se sentir nas ruas.

Passeios e Acessibilidades: uma cidade ainda hostil para quem anda a pé

Com quase 8 mil ocorrências, os problemas com passeios e acessibilidades continuam a ser uma das áreas mais significativas das ocorrências abertas no “Na Minha Rua”. As queixas vão desde calçadas esburacadas ou com depressões que provocam quedas e tropeções até rampas inexistentes junto a estabelecimentos comerciais, passando por obstáculos físicos como pilaretes, cabines de telefone sem utilidade, candeeiros ou raízes de árvores que levantam calçadas que nunca são novamente niveladas.

Apesar de muitas destas competências estarem nas mãos das Juntas de Freguesia (numa divisão de competências que importaria revisitar), a plataforma “Na Minha Rua” da CML encaminha a resolução destas ocorrências para as juntas de freguesia, mas raramente acompanha a sua resolução. Resultado? Ocorrências encerradas administrativamente — e problemas que permanecem por resolver criando desilusão a quem utiliza a aplicação e mantendo os problemas espalhados pela cidade.

Num tempo em que se discute mobilidade sustentável, é inaceitável que a cidade ainda falhe no seu elemento mais básico: garantir que todos possam circular a pé, por Lisboa, com segurança e autonomia.

Estradas e Ciclovias: crescimento explosivo (mas nem sempre real)

A área de estradas e ciclovias teve um aumento de 89,94% face a 2023, saltando de 6.688 para 12.703 ocorrências. No papel, parece um sinal de maior exigência dos cidadãos. Na prática, contudo, existem distorções evidentes.

Neste tema, um único ponto na freguesia do Areeiro concentra mais de 4.500 ocorrências, levantando fortes suspeitas de erro na plataforma. Ou, pior, de uma possível abertura massiva de pedidos por parte de técnicos municipais: algo que distorce completamente a leitura dos dados e – na nossa opinião – não devia acontecer porque estes têm acesso directo aos serviços e usam ordens internas de trabalho.

Se a plataforma “Na Minha Rua” foi concebida (e promovida) para ser utilizada pelos cidadãos, deve servir apenas os cidadãos. Permitir que funcionários da câmara ou das juntas de freguesia usem o “Na Minha Rua” para gerir tarefas internas é transformar uma ferramenta de cidadania num simples balcão de expediente das autarquias de Lisboa.

Espaços Verdes e Saneamento: o que os números escondem

As áreas registadas na aplicação “Na Minha Rua” da CML sobre árvores, jardins e saneamento registaram volumes relativamente estáveis de 2023 para 2024. No entanto, é preciso ler nas entrelinhas: os aumentos nos meses de verão mostram que, com o calor, crescem as preocupações com árvores por podar, falta de rega e ramos em risco de queda, por parte dos cidadãos de Lisboa.

Já a área de saneamento registou uma queda de 12%, o que poderia ser positivo se não fosse o aumento de encerramentos prematuros e o registo de pedidos por parte de pessoal da própria CML, que inflacionam artificialmente os números e que criam desconfiança sobre a correcção destes números. Com efeito, a falta de transparência sobre quem abre, quem encerra é quem resolve cada ocorrência continua a ser um dos maiores problemas do sistema.

Mapa de calor

A análise espacial das ocorrências mostra a existência de várias zonas com concentração anómala de registos: o que pode significar degradação acentuada dessas regiões de Lisboa, abandono dos serviços ou erros de georreferenciação. Destacam-se a este respeito:

Areeiro (4563 ocorrências): um produto de um, muito provável, erro de georeferenciação. Mas, se for real, é um alerta crítico sobre infraestrutura viária e manutenção.

Arroios: com múltiplos pontos de alta concentração, reflecte os desafios típicos de freguesias densamente povoadas e com tráfego intenso.

Benfica, Lumiar e Olivais: surgem com muitos pontos problemáticos, com destaque para iluminação, higiene urbana e acessibilidade.

Estas zonas devem ser prioritárias nos planos de manutenção preventiva da CML: e não apenas alvo de actuação quando o problema se torna demasiado evidente para poder ser ignorado.

Uma aplicação com potencial… ainda por cumprir

Apesar de todas estas críticas, a plataforma “Na Minha Rua” continua a ser uma excelente ideia. Mas está longe de ser uma ideia bem executada (e nem falo dos vários erros com a aplicação móvel).

O estudo MDP (Movimento pela Democracia Participativa) identificou mais de trinta melhorias que poderiam transformar o sistema numa verdadeira ponte entre cidadãos e poder local. Entre elas:

Encerramento só depois de obter resolução confirmada pelo criador da Ocorrência;

Acompanhamento em tempo real e notificações automáticas;

Avaliação pelos cidadãos após o encerramento com notas de 1 a 10;

Detecção automática de duplicações ou ocorrências semelhantes (além da sugestão “cega” actual);

Mapa de calor de problemas não resolvidos;

Rankings públicos e online de freguesias com melhor e pior desempenho e

Integração com outras plataformas como o “Lisboa Participa”.

E, porque não sonhar mais alto, transformar o acto de reportar problemas num gesto cívico lúdico: com jogos, pontos, medalhas e recompensas simbólicas. Uma espécie de “Heróis da Cidade”, onde todos ganham com a melhoria do espaço público.

Conclusão

Lisboa tem uma população participativa. Os números da aplicação “Na Minha Rua” são a prova disso. Mas ouvir não é só recolher dados. É processá-los, analisá-los e agir. E, sobretudo, dar resposta de uma forma visível, transparente e eficaz.

A cidade melhora quando a gestão pública se aproxima dos cidadãos. Quando deixa de encerrar pedidos por e-mail e começa a resolver problemas no terreno. Quando usa a tecnologia não apenas para registar falhas, mas para antecipá-las.

Em 2025, Lisboa não precisa de mais promessas. Precisa de decisões. E de uma Câmara que esteja realmente à escuta