Tentarei aqui responder a três perguntas básicas, e recorrentes, que podem ajudar a compreender o que tenho dito sobre o país político.

Porque falo tanto de Lisboa?

Efectivamente, falo muito de Lisboa e a primeira razão é prosaica: porque é o que conheço. Erramos menos se falarmos do que conhecemos. E a segunda razão é pela importância. Não se trata de “centralismo”, é uma simples constatação. A importância de Lisboa está na dimensão da cidade, na complexidade da sua política, e também no próprio orçamento, destacadamente o mais alto de todos os concelhos portugueses – este ano ultrapassou 1.300 milhões de euros. Por outro lado, Lisboa é o laboratório político do país. Os grandes partidos usam a câmara como um centro de estágios para formação de pessoal político. Treinam-se aqui futuros governantes, ensaiam-se argumentos e alianças; o PS, que governou Lisboa durante 14 anos de seguida (e mesmo antes disso, muito mais tempo do que qualquer outro partido), governava Lisboa com a extrema-esquerda há décadas. Muito antes de montar a geringonça, em 2015, já o PS governava afinadíssimo em coligação com o PCP e com o Bloco. Que me lembre, pelo menos desde o tempo de João Soares. E saíram dali, directos da câmara de Lisboa, um presidente da República (Jorge Sampaio), dois primeiros-ministros (António Costa e Santana Lopes), e mais uma abundância de ministros, secretários de Estado, membros de gabinetes e administradores de empresas públicas. Quer isto dizer que, observando Lisboa, consegue-se ter uma ideia muito aproximada daquilo que é provável vir a acontecer no governo de Portugal.

O que é a esquerda?

