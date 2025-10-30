A riqueza gerada num País é o resultado, não só de grandes decisões, emblemáticas, mas é sobretudo o resultado de milhares, ou mesmo milhões, de pequenas decisões tomadas diariamente por cada um de nós, sem nos apercebermos do impacto que essas mesmas decisões, quando agregadas, podem ter, por exemplo, à escala nacional.

A ideia atrás referida pertence ao Professor Ernâni Lopes quando procurava explicar o que é o Produto Interno Bruto – ou seja, a riqueza produzida anualmente num país – e refletia, no final da sua explicação, sobre a importância dessas decisões individuais, por muito pequenas que fossem, serem tomadas de forma adequada, quer no plano ético, quer também no plano da racionalidade económica e financeira.

Esta lição está também umbilicalmente ligada à conhecida expressão “tudo é economia”, na medida em que o racional económico está presente em todas as escolhas que fazemos, ou decisões que tomamos, até nas mais banais.

No que se refere às decisões menos banais, sejam individuais ou coletivas, podemos deter-nos na decisão de criar uma empresa.

Até ao momento, as empresas têm sido o maior instrumento de criação de riqueza que a humanidade inventou. São as empresas que conseguem mobilizar recursos e utilizá-los de forma adequada para inovar, para criar produtos e serviços que permitam satisfazer as mais diversas necessidades da população.

As empresas são pensadas, imaginadas, criadas por pessoas e quanto mais profundos forem os conhecimentos financeiros que detiverem, maiores serão as probabilidades de serem melhores líderes empresariais, de tomarem as melhores decisões de gestão, de construírem empresas com elevado potencial de geração de riqueza e bem-estar para os seus colaboradores, investidores e para a sociedade. Mas os gestores não nascem gestores. Os investidores não nascem investidores. Uns e outros precisam de acumular saber, sendo, por isso, fundamental habilitar os cidadãos de um País, todos os seus cidadãos, a poderem tomar boas decisões, porque essas decisões vão influenciar não só o seu bem-estar pessoal, mas também o bem-estar coletivo.

No dia 31 de outubro comemora-se o Dia Mundial da Poupança. A efeméride reveste-se, este ano, de um significado especial, já que, pela primeira vez, a literacia financeira entra para os currículos escolares através da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.

A literacia financeira pode desempenhar o papel de um terreno fértil para as boas decisões de consumo, poupança, investimento, inovação e muitas outras que são as sementes da geração de riqueza e bem-estar.

É esse terreno fértil que reforça as bases para a criação de futuros líderes empresariais, em número e com competências suficientes para fortalecer a base empresarial portuguesa e a sua competitividade, diversificando, dando-lhe escala e incorporando atividades geradoras de cada vez maior valor acrescentado. É também esse terreno fértil que potencia o surgimento de investidores, capazes de detetar as boas oportunidades, reconhecendo os riscos e evitar os “engodos”. Por último, e não menos importante, é também esse terreno que permite formar cidadãos e consumidores mais informados e capazes de tomar as decisões mais racionais e adequadas, não só à maximização da sua riqueza e bem-estar individual, mas também de uma forma que seja compatível com o bem-estar coletivo.

Existe ainda um elemento que merece destaque, por constituir uma realidade incontornável: as decisões individuais de consumo, poupança e investimento não podem ser impostas por decreto. “Ninguém gosta de ser, ou de se sentir, mandado”. Esta realidade, não conhece fronteiras e foi sublinhada há cerca de dois anos, com o testemunho do antigo vice-presidente executivo da Bolsa da Tailândia, Chanitr Charnchainarong.

Tendo presente a realidade atrás referida, as políticas públicas devem aspirar à criação de condições para que, no momento em que, um cidadão ou um empresário, seja confrontado com a necessidade de tomar uma decisão financeira, dispõe do nível de conhecimento adequado para conseguir identificar a melhor decisão. A literacia em geral e a literacia financeira em particular, é um elemento essencial para este processo. Iniciá-la na mais tenra idade, nos bancos da escola, e prolongá-la até à universidade, complexificando conceitos e aprendizagens, traz, inequivocamente, dividendos. Investir na educação e na literacia financeira equivale, por isso, a criar um terreno fértil para as sementes de um futuro próspero.