Escrevo no Sul, muito mais a Sul do que o Sul de Portugal, com a marca indelével da lassidão estival e do azul que se vê da janela. Para fazer uma pequena pausa no vício da política, deixo aqui algumas das leituras que me deram mais prazer na primeira metade do ano.

O Espanhol que Encantou o Mundo de Ignacio Peyró. Ao contrário de Lisboa, que, apesar da propaganda, não tem qualquer relevância cultural no mundo lusófono, Madrid e Barcelona ocupam um lugar absolutamente central na vida cultural da América Latina. Por exemplo, existe um mercado editorial único e as principais editoras continuam a estar na Cidade Condal e espalhadas no meio da Meseta. Comprar livros editados no Brasil em Lisboa continua a ser uma quase impossibilidade, à excepção da Livraria da Travessa na Politécnica que cobra preços de extorsão. Bendito acordo ortográfico que permitiu unir os povos irmãos. Ámen. Vem isto a propósito da riqueza intelectual e cultural espanhola que é capaz de gerar um objecto como ‘O Espanhol que Encantou o Mundo’. Aqui conta-se a história da Espanha contemporânea, desde as humildes origens galegas do Dr. Iglesias Puga, que comprou um andar em Argüelles, um detalhe importante na geografia sentimental da família, fazendo o percurso social de uma bela parte da classe média alta urbana que apoiava o Franquismo pela sua capacidade de manter a ordem e impedir que os vermelhos transformassem o país numa balbúrdia. No entanto, o Dr. Iglesias, ginecologista famoso na Madrid do Franquismo tardio, tornar-se-ia conhecido como pai de Julio Iglesias, biografado aqui de forma brilhante. Numa única página, vamos de discussões eruditas sobre Montaigne enquanto inventor do ensaio até à descrição das aventuras sexuais do cantor em Miami, quando a sua filha mais velha saía do quarto para a escola e via cuecas de fio dental espalhadas pela casa. Enquanto vai apresentando o percurso de Iglesias, que, fiquei a saber, é dono de uma ética de trabalho incansável, que o ajudou a vencer no difícil mercado americano, vemos a Transição, a movida dos Anos 80 e o ano pivot de 1996, quando a direita chegou democraticamente ao poder pela primeira vez na democracia espanhola, a passar como pano de fundo. No comício de encerramento da campanha, em Valência, perante uma multidão exaltante, Iglesias apareceu para dar o seu apoio público a Aznar, fechando um ciclo. Apenas Julio Iglesias, um representante daquilo que se viria a chamar o Franquismo sociológico, estava em condições de normalizar a direita moderna quando esta se preparava para tomar o poder legitimamente. Para além de tudo, o livro está escrito de forma brilhante. A tradução de Carlos Vaz Marques faz jus ao original — muito mais do que a biografia de um cançonetista romântico.

Fronteiras: Uma História da Europa Contada a Partir das Margens de Lewis Baston. Talvez porque a questão nacional nunca tenha sido verdadeiramente colocada no Portugal Moderno ou Contemporâneo, a questão das fronteiras não é amplamente debatida entre nós. Nós, portugueses, sempre tivemos a certeza de quem somos e de onde somos. No entanto, somos uma excepção na Europa. Por todo o continente, a questão das fronteiras só ficou resolvida em definitivo em 1989, depois do fim da abjecção Comunista e da libertação do Centro e do Leste da Europa. De resto, a captura da Europa Central por Estaline e a criação de um muro, instilaram, erroneamente, a ideia de que territórios como a Hungria, a República Checa ou a Polónia são o Leste (veja-se a este propósito o ensaio de Kundera, Um Ocidente Sequestrado) sendo, na verdade, o absoluto centro do continente, onde todos os acontecimentos que o moldaram – muitas vezes a ferro e sangue –, assim como as correntes culturais, aconteceram. O livro de Lewis Baston é, como o nome indica, sobre fronteiras. Cumprindo um velho sonho de criança de visitar zonas fronteiriças da Europa, o autor visitou pessoalmente a maior parte destes lugares difusos, que, em muitos casos, tiveram diferentes nomes e culturas ao longo dos séculos. Desde a Alsácia, passando pela fronteira entre a Finlândia e a Rússia, até à Ucrânia Ocidental, herdeira da Galícia Oriental. Cada fronteira visitada é o pretexto para tirar fotografias (que, em grande parte, desapareceram da edição em português), falar com a população e, claro, rever a história daquela terra. Um livro esplendoroso, cuja edição em português tem uma tradução de tal forma ilegível que, ao fim de 50 páginas, comprei a edição inglesa. Perder um livro destes por conta de uma tradução desastrosa seria uma pena.

Naples 1925: Adorno, Benjamin, and the Summer That Made Critical Theory de Martin Mittelmeier. Quem diria que a Escola de Frankfurt teve origens meridionais? Na Europa de entre-guerras, um grupo de judeus Marxistas alemães, onde pontificavam figuras de primeira linha intelectual como Theodor Adorno, Walter Benjamin ou Ernst Bloch, decidiu passar umas férias prolongadas em Nápoles e em Capri, talvez atraídos pelo facto de Gorky e uma facção de Bolcheviques terem fundado uma pequena academia para revolucionários e, claro, como meio de passar tempo ao sol e fugir dos seus afazeres caseiros. O livro traça a influência do mezzogiorno Italiano, e da sua resistência à modernização enquanto processo que cria desenvolvimento económico, como chave para perceber a crítica que, mais tarde, fariam ao Marxismo clássico. Se ainda fosse preciso mais evidência, o livro mostra a importância do caos na História. Pelo meio de imensas histórias e anedotas deliciosas, o livro conta o encontro fortuito no supermercado entre Asja Lácis, directora artística letã e bolchevique empedernida, e Walter Benjmain. O encontro foi decisivo na vida deste. Lácis desencorajou Benjamin de emigrar para a Palestina, como era o seu plano, para aí construir o sonho socialista. Nas suas memórias, a letã contou este encontro, descrito neste livro, e disse a Benjamin que o “caminho das pessoas progressivas com juízo conduz a Moscovo e não à Palestina.”

As Coisas de George Perec/As Perfeições de Vincenzo Latronico. Nos anos 60, Perec descreveu com precisão implacável a pequena burguesia francesa que, numa época de abundância, se podia dar ao luxo de ser niilista e afirmar que não se deveria confiar em ninguém com mais de 30 anos. Faziam-no porque sabiam que, ao contrário dos seus pais, que tinham feito a guerra e matado e morrido em nome de alguma coisa séria, o seu futuro estava garantido. Perec descreveu os gostos, as compras, os bens de consumo de uma geração a quem tudo foi dado de mão beijada. A capacidade de domínio político, cultural e económico desta geração, de resto, arriscam tornar a Europa uma sociedade gerontocrática, em que os eternos insiders do sistema são protegidos de tudo, enquanto os mais jovens continuam a pagar o Estado social. De resto, é isso mesmo que mostra o livro de Vincenzo Latronico, uma actualização moderna do livro de Perec. Latronico escreveu um livro sobre uma certa geração Europeia que, acreditando nos sonhos do liberalismo eterno depois da Queda do Muro, pensou que ia ter abundância eterna. Numa cópia quase exacta de Perec, embora sem a qualidade literária deste, Latronico conta a vida de dois jovens Italianos que, como muitos outros, foram atraídos para Berlim, o centro rico da Europa, durante a crise das dívidas. Em Berlim, vivem vidas despreocupadas, centradas nas redes sociais, em viagens, a ler revistas como a Monocle ou a alimentar o Instagram continuadamente para mostrar a sua felicidade e o seu sucesso enquanto artistas (comme il faut). No entanto, ao contrário dos protagonistas de Perec, que, no final, acabam por instalar-se, a geração de Latronico não conseguiu, nem conseguirá, instalar-se.