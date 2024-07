Num ano em que portugueses foram (novamente) chamados às urnas, vemos, já de forma ritualística, a abstenção ganhar os seus cinco minutos de fama. Mas, como todos os rituais, com o passar do tempo, vemos o seu significado cair no vazio. E ainda que haja sempre reflexões aprofundadas e um destaque merecido sobre o fenómeno, a verdade é que as conclusões são repetitivas e estéreis.

É imperativo olhar de outra forma e pensar o que afasta os cidadãos da representação, para lá de uma possível procrastinação de domingo.

Não vota porque não se sente representado, é óbvio. Mas, pergunto, porque é que os eleitores não se sentem representados? De forma simplista, sempre que sentem que não têm voz.

E é exatamente aqui que a representação de interesses tem alguma resposta para oferecer. A ida às urnas é o primeiro momento de lobby numa democracia, permitindo depois à sociedade civil, empresas, academia, organizações – ao cidadão – continuar a exercer o seu direito de representação: ser coparticipante da realidade que quer, que imagina, que prefere, que defende, que sonha. O lobby permite ao eleitor continuar a poder escolher, a participar, a fazer-se ouvir, a ser representado democraticamente e de forma transparente. E aqui a transparência é a palavra-chave.

Numa democracia sem a atividade de lobby regulamentada, cria-se o sentimento de que uns são mais representados do que outros, de que há interesses mais legítimos do que outros. Sem uma pegada legislativa, um registo público rigoroso e uma obrigação de utilização dos canais e plataformas formais – entenda-se, transparência -, a própria natureza do lobby pode ser subvertida, ficando refém das boas intenções e submissa à corrupção e ao tráfico de influência.

E é por isso que é realmente fundamental e urgente regulamentar o lobby, porque mais do que uma ferramenta de combate à corrupção, é um instrumento essencial para a saúde da democracia e o bom funcionamento das instituições. Mais, é ilusório pensar que ao não regulamentar o lobby este deixa de existir, pois a representação de interesses é per si a génese da democracia e o lobbying, como a política, está em todo o lado e não o paramos de fazer por termos, ou não, consciência dele.

No plano mais concreto, no âmbito do trabalho que é desenvolvido em Public Affairs, o lobby apresenta-se na sua forma mais consciente, estratégica e estruturada, beneficiando tanto o interesse representado como o decisor político, que recebe um contributo sucinto com o objetivo de lhe oferecer uma avaliação mais rápida e eficaz sobre uma determinada matéria.

Num dos capítulos de The External Control of Organizations: a resource dependence perspective (1978) de Jeffrey Pfeffer é explorada a ideia da organização como ator político. A frase [em tradução livre] “o ambiente não é apenas um dado, a ser absorvido, evitado ou aceite. É em si o resultado dinâmico das ações de muitas organizações formais que procuram os seus próprios interesses. O ambiente político é um meio importante pelo qual a organização se vincula ao sistema social (…). O contexto político é um lugar para institucionalizar formalmente a sobrevivência da organização, garantindo-lhe o acesso aos recursos de que necessita” sintetiza de forma perfeita a importância das relações entre os atores sociais, as organizações e os decisores políticos, e como essas relações podem ser usadas para reduzir a incerteza e promover o sucesso.

Por outras palavras, o trabalho de Public Affairs traduz-se em assumir o lobby como uma forma de sermos “enviroment makers” e não “enviroment takers”, de nos fazermos representar de forma contínua e, assim, sermos parte integrante e cocriadora de uma realidade partilhada inevitável.

Por isso, num momento em que os portugueses foram chamados a influenciar o seu ambiente através do sufrágio e em que refletimos sobre a descrença na representação pela expressão do voto, é necessário garantir que todos os cidadãos podem continuar a participar na construção democrática e fazer do lobby (mais) um direito a exercer.