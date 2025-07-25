Vivemos mais e, em muitos casos, com melhor qualidade de vida. A longevidade deixou de ser apenas um avanço da medicina para se tornar um fenómeno que impacta profundamente todas as dimensões da sociedade, especialmente o mundo do trabalho. Se antes a vida profissional seguia um percurso linear de estudar, trabalhar, reformar, hoje o prolongamento da vida ativa levanta novas questões e abre novas possibilidades.

Como manter a empregabilidade ao longo de décadas? Como adaptar-se às mudanças tecnológicas e organizacionais? Qual o papel da formação ao longo da vida nessa equação?

A longevidade não significa apenas viver mais, mas repensar como viver. Num mercado em constante mudança, onde inovação e qualidade de vida se cruzam, o desejo de aprender tornou-se essencial. Com profissões a serem redesenhadas, a capacidade de aprender, requalificar-se e reinventar-se é hoje uma competência-chave.

As mudanças demográficas estão a reconfigurar o mercado de trabalho, com um aumento expressivo de trabalhadores mais velhos. Em 2023, mais de um terço da população ativa nos países da OCDE, tinha 50 anos ou mais, uma tendência em crescimento. Perante o envelhecimento, é urgente promover modelos de colaboração intergeracional que assegurem a transmissão de conhecimento, a participação dos seniores e uma gestão sustentável da força de trabalho.

Um estudo americano recente (do MIT, Northwestern University, NBER e Census Bureau) analisou 2,7 milhões de novas empresas entre 2007 e 2014 e concluiu que fundadores com cerca de 45 anos são, em média, os mais bem-sucedidos entre empreendedores de alto crescimento. Um empreendedor de 50 anos tem quase o dobro da probabilidade de sucesso face a um de 30, mostrando que a experiência conta mais do que a juventude (Azoulay et al., 2020). Outro estudo do MIT revela que a maioria dos empregos atuais surgiu após 1940. Na saúde, por exemplo, 85% das ocupações são recentes, o que confirma a constante reinvenção do mercado de trabalho e a necessidade de atualização contínua de competências (Autor et al., 2024).

O aumento da esperança de vida abre espaço para segundas ou terceiras carreiras. Redesenhar trajetórias e adquirir novas competências deixaram de ser um privilégio exclusivo do início da vida ativa e tornaram-se uma exigência estratégica em todas as fases da carreira. Hoje, esta reinvenção passou de uma opção pontual para uma necessidade contínua que atravessa todas as idades.

A longevidade, aliada à rápida transformação tecnológica e organizacional, obriga os profissionais a adaptarem-se e reconfigurarem os seus percursos ao longo da vida laboral.

Neste contexto, a experiência acumulada torna-se um ativo estratégico, não só pelo conhecimento técnico, mas também pela capacidade de orientar. Criar espaços onde profissionais experientes partilhem saberes com os mais jovens, acolhendo novas perspetivas através da mentoria colaborativa, é essencial para promover inovação e aprendizagem mútua.

No entanto, a participação em formação cai acentuadamente após os 50 anos, comprometendo a adaptação a novas tecnologias e funções emergentes (André et al., 2024). Esta falta de investimento limita não só a evolução dos trabalhadores mais velhos, mas também a transmissão eficaz do conhecimento tácito entre gerações. Nunca tantas gerações partilharam o mesmo espaço de trabalho, exigindo uma nova mentalidade. É preciso assim, fomentar relações baseadas na cooperação e complementaridade: os mais jovens trazem fluência digital e agilidade, os mais velhos oferecem visão estratégica, estabilidade e memória institucional (Madgavkar et al., 2025).

Para garantir produtividade e inovação sustentadas, é crucial desenvolver sistemas de aprendizagem intergeracional que integrem ativamente trabalhadores de todas as idades. No retalho e na gestão comercial, onde a experiência prática é um trunfo inegável, esta necessidade de atualização é ainda mais urgente. Profissionais que iniciaram a carreira em ambientes muito diferentes enfrentam hoje novas linguagens digitais, analíticas e estratégicas, e novos contextos de decisão.

Neste cenário, programas académicos dirigidos a profissionais no ativo que desejam consolidar, atualizar ou projetar a carreira podem ser verdadeiros motores de mudança. A Licenciatura Executiva em Gestão Comercial e de Retalho (LEGCR), programa pioneiro lançado inicialmente numa parceria entre a Católica Lisbon e a Jerónimo Martins, surgiu para alinhar conhecimento avançado com a prática empresarial, reforçando as competências de profissionais experientes. Atualmente, o programa está também acessível a outras empresas e a profissionais que queiram, individualmente, dar um novo impulso à sua trajetória.

O impacto destes programas vai além dos conteúdos e competências: cria verdadeiras comunidades de aprendizagem, onde a diversidade geracional, a troca de experiências e a entreajuda são elementos vivos do dia a dia. Num exemplo particularmente simbólico, um grupo de alunos organizou-se para apoiar financeiramente uma colega em situação de fragilidade, um gesto discreto, mas revelador do espírito de solidariedade e responsabilidade social que o programa cultiva.

Numa época em que se fala tanto de reinvenção, propósito e transições, a longevidade no trabalho deve ser vista como uma oportunidade. Com o apoio certo, ferramentas adequadas e ambientes colaborativos, os profissionais não só prolongam a presença no mercado, como reforçam as suas competências, ganhando nova relevância, renovada confiança e sentido de contribuição.

Porque longevidade não é apenas durar mais tempo. É fazer esse tempo valer a pena.