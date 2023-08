Um bocado de má boca é bom; mas má boca é mau. Estas proposições definem os dois limites da educação gastronómica. Ter má boca ajuda a não comer tudo por princípio; e pode encorajar-nos a encontrar razões por extenso para essa recusa, isto é, explicações para o facto de nem tudo nos ser igualmente agradável ou possível; é uma empresa nobre e digna. Se porém a recusa se transforma num espasmo obstinado, o resultado é não comermos, ou consideraremos comer apenas um número muito pequeno de coisas. Não nos ocuparemos nessa altura a dar razões.

Ao contrário do turista cujo propósito único é ter ido a todos os países do mundo antes de morrer, a riqueza e a complexidade do mundo gastronómico de alguém não se mede pelo número de coisas que está disposto a comer, mas pelas razões que oferece para não comer certas coisas. Não pôr os pés num país pode muitas vezes ser uma boa ideia, e sinal de critério seguro; mas não pôr os pés em lado nenhum não é um princípio promissor para nos definirmos como turistas.

Considera-se que o mundo gastronómico de alguém que apenas está disposto a comer um número pequeno de coisas é um mundo empobrecido; mas quem vive num mundo gastronómico empobrecido raramente se queixa dele. Só nos queixamos dos mundos empobrecidos dos outros; e ao habituar terceiros a práticas gastronómicas encorajamos normalmente neles aquilo que para nós tem o conforto das coisas conhecidas. O mundo que lhes descrevemos como rico é o mundo cuja pobreza cultivamos em privado com alívio; e pode além disso ser uma conclusão a que se chegou após um passado de exuberância, como quem abraça a vida monástica já com uma certa idade. A transposição dos nossos hábitos actuais não permite obter critérios objectivos para comparar mundos. A objectividade não precede a nossa primeira ida ao restaurante étnico, mas é o resultado de uma vida de surpresas e decepções.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.