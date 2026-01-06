A acusação criminal dos Estados Unidos contra Nicolás Maduro provoca reações previsíveis. Uns veem nela um avanço da justiça internacional. Outros apontam hipocrisia e seletividade. Ambos têm parte da razão. E ambos falham o ponto central.

O caso Maduro não é, sobretudo, sobre a Venezuela. É sobre um dilema estrutural do sistema internacional para o qual não existe solução limpa.

Um tribunal federal norte-americano não emite um mandado de detenção contra um chefe de Estado estrangeiro com base em retórica política. O limiar jurídico é o da “causa provável”, sustentada por testemunhos, provas financeiras, interceções legais e enquadramento penal. Isso não equivale a culpa provada. Significa apenas que, do ponto de vista do sistema judicial dos EUA, o processo é suficientemente robusto para avançar.

Mas a análise jurídica, por si só, é insuficiente. Este tipo de acusação não vive apenas no plano do direito. Vive na interseção entre direito, poder e estratégia.

O direito penal internacional, ao contrário do direito interno, não opera num vácuo. Não existe um Estado mundial com monopólio legítimo da força, nem uma polícia global independente. O que existe é um sistema anárquico, no sentido técnico do termo: Estados soberanos, com poder desigual, a interagir sem uma autoridade superior.

Neste contexto, a justiça internacional enfrenta um dilema insolúvel. Para ser eficaz, precisa de poder. Para ser legítima, teria de ser universal. Mas quando se aproxima do poder, perde universalidade. Quando insiste na universalidade, perde eficácia.

É este dilema que explica por que razão líderes de Estados fracos, isolados ou em colapso institucional são julgados, enquanto líderes de grandes potências ou aliados estratégicos raramente o são. Não porque uns sejam moralmente piores do que outros, mas porque uns são processáveis e outros não.

Isto não é um acidente. É uma característica estrutural do sistema.

Os Estados Unidos não reconhecem o Tribunal Penal Internacional pela mesma razão que a Rússia e a China também não o fazem: nenhuma grande potência aceita submeter decisões estratégicas de guerra, segurança ou política externa a um tribunal supranacional que não controla. Reconhecer esse tribunal seria aceitar que presidentes, generais ou responsáveis de inteligência pudessem ser julgados por escolhas feitas em contextos de conflito. Para uma superpotência, isso representa uma limitação direta da soberania.

É por isso que o direito penal internacional funciona de forma assimétrica. Atua sobretudo sobre Estados fracos e apenas alcança Estados mais fortes quando há derrota, colapso ou perda de proteção política. Nunca de forma verdadeiramente igualitária.

O caso Maduro encaixa neste padrão. A acusação não visa derrubar o regime no curto prazo, nem produzir justiça imediata. Visa algo mais duradouro: isolar, condicionar, fragmentar elites e congelar o futuro político do líder visado.

Processos deste tipo não têm prazo. Não dependem de administrações. Não são facilmente negociáveis. Permanecem latentes, à espera de uma alteração decisiva no equilíbrio de poder. A história recente mostra-o: a acusação surge antes da queda; a execução, depois.

Isto torna o sistema mais estável ou mais cínico? Torna-o funcional. Reduz o recurso à força direta, mas fá-lo ao custo da universalidade jurídica.

Não existe alternativa perfeita. Um tribunal verdadeiramente universal exigiria uma autoridade política global com força coerciva própria. Nenhuma grande potência aceitará isso. A alternativa puramente realista dispensaria o direito e deixaria tudo entregue ao poder bruto.

O que resta é esta solução intermédia, imperfeita e instável: o uso seletivo do direito como instrumento de contenção num mundo sem governo.

O caso Maduro não resolve o dilema. Apenas o torna visível. E lembra que, na política internacional, a justiça não é um ponto de partida. É, quando muito, um resultado contingente do equilíbrio de poder.