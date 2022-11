Portugal faz parte de uma das regiões mais ricas do globo, a União Europeia, mas que tem vindo a perder importância na economia mundial. A UE tem 450 milhões de habitantes e, em 2022, representa cerca de 15% do PIB mundial. Este valor é semelhante ao dos Estados Unidos (16%), que têm uma população de cerca de 330 milhões de habitantes. Estes dois grandes espaços económicos, ligados pelo Atlântico, representam cerca de 30% da economia mundial. No entanto, como podemos ver na figura, no ano 2000, a UE e os EUA representavam mais de 40% da economia mundial.

A perda de importância da UE e dos EUA teve como contraponto o maior relevo das economias asiáticas. Nos últimos 20 anos, a Ásia tornou-se o espaço económico mais dinâmico do mundo. O grupo de países da Ásia emergente e em desenvolvimento, do qual faz parte a China, representa hoje cerca de 33% do PIB mundial. Se juntarmos a este grupo o Japão e Taiwan, a Ásia representa cerca de 40% do PIB mundial.

O comércio internacional e as muitas formas que tomou a globalização, com um aumento exponencial da circulação de ideias, tecnologia, bens, serviços e pessoas, beneficiou todas as economias. Uma miríade de bens e inovações tornaram-se disponíveis a biliões de pessoas a preços mais baixos. Mas nenhuma região do globo beneficiou tanto da globalização como a Ásia e, em particular a China, que baseou o seu crescimento nas exportações para o Ocidente.

