Segundo o aiatola Khameney, o Hezbolah e certos “especialistas” da CNN Portugal e da SIC-N, o Irão alcançou uma gloriosa vitória. Como?

No dia 13 de junho de 2025, Israel decidiu recordar ao mundo que existe, e que existe para sobreviver, não para participar em workshops de multiculturalismo nem para servir de tapete ao próximo fascismo teocrático com turbante. Atacou directamente o coração militar e nuclear de um país 75 vezes maior, 10 vezes mais populoso e com recursos quase míticos. Fê-lo com o implícito aval dos Estados Unidos, a fúria previsível da Rússia, do Eixo das Autocracias, e dos seus admiradores, e a simpatia silenciosa de quem, como o Chanceler alemão, admitiu que Israel estava a fazer o trabalho sujo que todos temem fazer.

O ataque foi brutal, letal e eficaz. Seria de esperar que esta demonstração de precisão e alcance levantasse menos sobrancelhas e mais copos. Mas em vez de aplausos, ergueram-se lamentos. O guichet do costume reabriu: quando Israel é atacado, deve conter-se; quando se defende, deve desculpar-se; quando vence, perde e deve ser investigado. Os peritos de sofá garantiram que o Irão esperava o ataque, que nada foi destruído em definitivo, e que o regime continua intacto, e até mesmo reforçado. Os mesmos que antes juravam que atacar o Irão era impossível, que Israel estava isolado, e que tudo não passava de propaganda. Erraram em tudo, mas persistem no erro com o ar de pau dos iluminados sem vergonha na cara.

Durante uns dias, assistimos a um espectáculo bizarro nos palcos mediáticos nacionais. Numa alquimia repentina, a “República Islâmica” desapareceu do vocabulário e deu lugar à Pérsia mitológica, berço de civilização e extraordinárias maravilhas. Khamenei passou de carrasco a uma espécie de sábia reencarnação de Xerxes. Teerão era outra vez a antiga Persépolis. A repressão interna, as mulheres sovadas e mortas por mostrarem o cabelo, os homossexuais enforcados em guindastes, o terror exportado para lá das fronteiras, os milhares de mísseis, a procura da bomba explicitamente declarada para destruir a “entidade sionista” tudo evaporado e sublimado nas fantasias das Mil e Uma Noites e na evocação de Xerazad. A qual, se vivesse hoje, já estava a fazer tijolo ou enjaulada numa masmorra por atentado à virtude. Já Israel, e a sua história milenar, valem o que os opinadores decidirem que valem naquele dia. Invariavelmente nada.

Israel, como de costume, não podia vencer. Se parece que venceu, ou é propaganda, ou foi pelas razões erradas, ou com meios errados, ou porque sim, ou foi “uma jogada para desviar as atenções de Gaza”. Em contrapartida, quando o Hamas corta gargantas ou o Irão anuncia que vai apagar Israel do mapa, isso é resistência, é luta, é liberdade. Os mesmos termos reciclados da indigência moral ocidental, pelos “especialistas” em generalidades e culatras, todos oriundos da mesma bolha ignorante, mas arrogante.

Durante anos, o Irão foi cozinhando a bomba atómica sob o manto de negociações de faz-de-conta, relatórios nebulosos e inspecções combinadas. Israel cansou-se. E decidiu cortar a cabeça da hidra. Doze dias depois, tinha feito exactamente isso. Uma campanha cirúrgica, com objectivos claros: neutralizar o programa nuclear, reduzir a capacidade ofensiva, eliminar lideranças e reescrever as regras da dissuasão. Israel, os EUA e o Irão jogaram. Dois venceram. O terceiro saiu com o turbante entre as pernas, a lamber as feridas, com estupor, e a dignidade enterrada em escombros povoados de restos de centrifugadoras, urânio, mísseis e cimento das “cidades de mísseis”

Netanyahu não falou em linhas vermelhas nem em processos de negociações eternos. Falou em acção. Disse que o tempo do faz-de-conta acabou. Os especialistas de serviço gritaram que era ilegal, que não havia provas. Como se a ausência de prova fosse prova de ausência. Como se fossem juízes. Como se isto fosse um julgamento e não uma guerra. Como se não fosse evidente que, se temos um gato e um sofá arranhado, é provável que a culpa seja do bichano.

Israel inferiu o que era evidente e concretizou uma das mais sofisticadas campanhas de ataque preventivo da era moderna. Destruiu centenas de alvos: bases, centros de drones, mísseis, instalações nucleares, radares. Tudo isto enquanto combatia o Hamas, dissuadia o Hezbollah e interceptava mísseis e drones. Os media “de referência” e os especialistas de sofá reagiram com lamentos, teorias da conspiração e profecias apocalípticas, tudo embrulhado na exaltação das maravilhas da antiga Pérsia: que se tratava de um acto de desespero político, “uma jogada do Nethanyau” um acto desesperado. Quando Israel acerta, é suspeito; quando falha, é incompetente. Segundo os mesmos que elogiam Putin como paladino da civilização cristã.

A operação incluiu constantes passeios aéreos sobre Teerão. A defesa aérea iraniana foi aniquilada. Incapaz de abater um único caça, para visível irritação dos generais putinistas reformados das glórias soviéticas. Humilhação total para o regime islâmico. A supremacia aérea israelita foi absoluta e a mensagem clara: “Vamos onde quisermos, quando quisermos, e destruímos o que entendermos”.

Mas não se limitaram a destruir betão. Foram atrás dos figurões. Generais, cientistas, centenas de membros da Basij. Um festival de “mártires” com turbante a caminho da orgia das 70 virgens.

Instalações nucleares varridas: Desde Natanz a Fordow, foi tudo varrido à bomba. Estima-se que cerca de mil mísseis balísticos e dois terços dos lançadores dos aiatolas foram pulverizados.

E os comentadores? Em negação, agarrando-se a qualquer teoria da conspiração ou fonte “anónima”. Clamando que não há provas independentes, o que tudo foi um fracasso. Que o Irão conseguiu pôr a recato o urânio enriquecido. São os mesmos que uns dias antes juravam que não havia provas de que o Irão estava a enriquecer urânio, que era tudo pela paz e para produzir energia. E que jamais algum avião se atreveria a violar os céus do Irão, por medo de serem abatidos pela “defesa aérea mais sofisticada do Médio Oriente” (Agostinho Costa dixit).

A verdade é que o airbag estratégico iraniano ficou em fanicos. O Hamas é hoje um bando de assaltantes famélicos. O Hezbollah nada disse. Os Houthis dispararam dois foguetes que ninguém viu e foram dormir. Os xiitas do Iraque e da Síria? Silêncio. A aura da invencibilidade iraniana foi destruída com uma marreta.

E no Ocidente? O costume: gritaria sobre genocídios, crimes de guerra, desproporções. A fonte? Hamas, Al Jazeera e afins, passo a redundância. A história de sempre. Mas a narrativa é uma coisa e a realidade é outra. O Irão passou da arrogância à irrelevância. Atirou mais de 500 mísseis e 1.000 drones. Quase todos interceptados. Menos de 10 causaram danos sérios. A maioria das 28 vítimas foram civis.

O programa nuclear foi empurrado para trás, talvez por anos. O Hezbollah, O Hamas, o aiatola Khameney e os “especialistas” afins, garantem que não. É habitual naquelas latitudes. Uns anos antes, ali perto, Saeed al-Sahhaf, o “Baghdad Bob” berrava” que os americanos, a passar por ele, se iam render ou arder.

Trump? Olhou com cautela, entrou com estrondo. Como um avançado que está “à mama” na área e percebe que pode marcar o golo decisivo e ser o homem do jogo.

Tudo acabou aí.

A “retaliação” do Irão foi a coreografia patética de quem levou uma tareia, mas quer parecer “macho man” perante os amigos. Enviou uns mísseis contra uma base americana do Qatar, mas avisou que eram só a fingir. Não houve explosões, todos os mísseis foram interceptados. Nada de nada, provavelmente nem explosivos levavam. Festejos de S. João.

Doze dias de guerra, e um cessar-fogo imposto pelos EUA a Israel, para que Trump pudesse mostrar ao mundo os seus louros.

E mesmo assim, os escribas do costume continuam a falar de “escalada”, de “risco para a estabilidade”. Como se a estabilidade fosse uma mãe de aluguer do fanatismo. Quando um Estado democrático desarma um regime genocida, muitos no Ocidente rasgam as vestes e acusam-no de incontáveis crimes. É a decadência moral, a confusão entre força legítima e violência, entre defesa e agressão, entre civilização e barbárie.

Israel venceu. Apesar disso, ou talvez por causa disso, os “antissionistas” redobram o azedume e a negação. Israel só pode vencer quando ninguém se incomoda. Se o faz com apoio americano, é manipulação; se o faz sozinho, é aventura unilateral; se perde civis, é um fracasso; se os evita, foi tudo um teatro.

Mas o vencedor não foi apenas Israel. Foi o sistema internacional que ainda não se rendeu ao fanatismo. E isso, para os amigos de Putin, os apologistas do Hamas, os xiitas de estimação e os antissemitas funcionais, é insuportável. E por isso mesmo, imperdoável.

O Irão saiu ferido, mas não morto. Terá de ser travado de novo, algures no futuro, se os aiatolas não tiverem aprendido a lição. Até lá, resta a Israel e ao Ocidente a vigilância, a esperança e a vontade de agir ao menor sinal. E resta também este estranho ódio a Israel e o aberrante amor por regimes terroristas, agressores e repressores. Para esta massa de transtornados que continuamos a criar, o problema não é o que Israel faz. É o facto de existir.

Algum dia será de outra maneira?