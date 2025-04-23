Há doutoramentos em economia que produzem bons economistas. Depois há os de Mariana Mortágua, que parecem ter como principal saída profissional os palanques, os megafones e as salas de plenário onde se grita mais do que se pensa. A deputada e líder do Bloco de Esquerda é hoje o rosto de uma cruzada ideológica contra o mercado de arrendamento, onde a palavra “renda” é tratada com o mesmo asco com que alguns fanáticos religiosos tratam a palavra “prazer”.

Em Portugal, aproximadamente 77% da população é proprietária da casa onde vive, de acordo com o Eurostat. Isto significa, por sua vez, que o mercado de arrendamento é pequeno e pouco relevante. Isto acontece pelas décadas de estimulo à compra de casa que Portugal deu, quer pela cultura nacional, quer por ser uma maneira de alimentar o negócio bancário que de outro modo pouca relevância teria nesta pobre economia.

Ainda assim, em vez de proteger e incentivar o mercado de arrendamento como forma de mobilidade social e emancipação dos jovens, Mariana Mortágua quer enfiar-lhe um colete de forças: controlo de rendas, mais impostos para senhorios, menos segurança jurídica e mais Estado para todos. Um cocktail explosivo que já provou ser venenoso em todos os países onde foi servido.

Há algo de quase enternecedor na insistência com que Mariana Mortágua fala de economia como quem recita uma receita de bolo esquecida no fundo de um livro de propaganda soviética. Mariana é aquela colega irritante do grupo de trabalho que nunca trouxe os dados, nunca percebeu o problema, mas apareceu sempre com a solução milagrosa.

O seu doutoramento em economia parece ter sido patrocinado por um delírio marxista e defendido com PowerPoint e purpurinas vermelhas pois, quando fala de congelar rendas, fá-lo com a convicção de quem está a salvar o mundo. Na verdade só está a repetir asneiras que já falharam em Berlim, Barcelona ou em qualquer canto onde a ideologia se sobrepôs à realidade. É o tipo de pessoa que, se visse um incêndio, sugeria congelar as chamas.

Em Berlim, o congelamento de rendas resultou numa quebra de 50% na oferta de imóveis em apenas um ano. A medida foi declarada inconstitucional, mas não sem antes deixar um mercado em ruinas. Em Barcelona, segundo o Instituto +Liberdade, os tectos às rendas levaram a menos 13% de oferta e, “ironicamente”, a um aumento de 4,5% nos preços.

Repete comigo Mariana: o controlo de rendas fez os preços subirem!

Mariana Mortágua chamaria a isso “justiça social” mas qualquer pessoa com dois neurónios chama-lhe um glorioso fracasso e uma ameaça à qualidade de vida das pessoas.

Controlar rendas é como furar pneus para poupar gasolina. Simplesmente não funciona, pois se um mercado não é atractivo, torna-se pequeno. Se é pequeno o preço sobe.

O raciocínio bloquista é de uma simplicidade comovente: se os preços estão altos, fixe-se um limite. Se a oferta é pouca, force-se o aluguer. Se os senhorios fogem, taxe-se mais. É a lógica do assalto com boas intenções que Mariana tão bem conhece.

A fuga de investimento, o aumento da venda de imóveis ao invés de arrendamento, as rendas informais, os contratos de favor, a habitação a cair aos bocados e, claro, fila para subsídios do Estado, são a única coisa que Mariana vai conseguir.

Em vez de congelar rendas e ideias, permitam-me um conjunto de propostas realistas que qualquer economista honesto teria o dever de colocar em cima da mesa:

Segurança jurídica e fiscal para senhorios e inquilinos – Um não vive sem o outro. Menos impostos absurdos, mais previsibilidade contratual, proteção contra incumprimento.

Licenciamento rápido e desburocratizado para nova construção – Estado eficiente, não sabotador.

Reforço da mobilidade pública em conforto, fiabilidade e segurança.

Incentivos reais à renda acessível, sem imposição – Benefícios fiscais a quem cobre falhas do mercado, em vez de castigos.

Parcerias público-privadas para reabilitar e arrendar – Porque o Estado sozinho é lento, caro e ineficaz.

Transparência de dados no mercado – Para que não se legisle ideologicamente, mas sim baseado em factos.

Por último, uma medida de compromisso, algo que Mariana tem dificuldade em entender. Proponho a reabilitação dos imóveis devolutos do Estado para renda acessível. Nenhum senhorio racional se vai importar de chegar a um compromisso com esquerda de até 20% em habitação publica. Encontremo-nos a meio sem destruir o mercado e beneficiando todos os jovens que querem sair de casa dos pais.

Estas medidas geram mais casas, mais investimento e preços naturalmente mais baixos sem sacrificar liberdade, nem transformar proprietários em vilões de novela.

Enquanto Mortágua se entretém com fantasias legislativas e discursos inflamados, o mercado real continua a encolher e os portugueses a sofrer. O preço do seu populismo é pago com menos casas e rendas mais caras.

Um mercado destruído não protege ninguém.

Ao contrário das palmas nos comícios do Bloco, a economia não perdoa e os resultados negativos da ausência de políticas, não esperam. Mariana dirá que a culpa é do mercado. Eu sei que foi dela.