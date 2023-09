Falar na necessidade de obras é, para o administrador do condomínio, uma enorme angústia. Não pelo facto de os condóminos, maioritariamente, não as quererem realizar, mas pela dificuldade financeira de grande parte das famílias. A isto junta-se também a enorme dificuldade, para não dizer impossibilidade, de os condomínios conseguirem financiamento para a realização das obras.

Cerca de metade da população portuguesa vive em condomínio, grande parte em prédios com mais de 20, 30 ou até 40 anos, sem que, alguma vez, a maioria tenha sido objeto de intervenção e, num contexto em que os edifícios são responsáveis por 30% do consumo final global de energia, torna-se evidente o impacto ambiental que causam e a necessidade urgente de serem tomadas medidas.

Este é um dos temas abordados num novo estudo realizado pela União de Créditos Imobiliários (UCI), que contribui para um conhecimento mais aprofundado da realidade portuguesa no que respeita às obras em condomínios e as dificuldades que enfrentam os administradores de condomínios.

Para reforçar a necessidade de mudança de paradigma, o estudo demonstra-nos que apenas foram realizadas obras nos últimos 18 meses em 13% dos condomínios geridos, sendo que 80,5% ficou-se pela pintura da fachada e apenas 8% visou o isolamento térmico do edifício. Tal demonstra que a principal preocupação dos condóminos é a questão estética e não a melhoria da qualidade de vida ou razões ambientais. A eliminação de patologias que causem infiltrações é também uma preocupação dos condóminos, porque 61% das obras realizadas tiveram esse objetivo. Porém, a realização deste tipo de obras, seja de pintura ou de eliminação de infiltrações, podia ser aproveitada para a realização de obras que, por exemplo, tornassem o edifício energeticamente mais eficiente, com a melhoria do conforto térmico.

O estudo mostra-nos também que as principais razões dos condóminos para a aprovação das obras estão relacionadas com a valorização do edifício, a melhoria das condições e renovação do espaço e a resolução de problemas infraestruturais, ficando-se pelos 2,5% a redução do custo da energia, o que leva a concluir, como refere o estudo, que ainda “não há uma total compreensão dos benefícios da melhoria da eficiência energética”.

Não podemos deixar de acentuar a importância do administrador do condomínio na mudança do paradigma, sendo fundamental que, em primeiro lugar, este seja orientado e sensibilizado nesse sentido. Tal já está a ser feito pela APEGAC, junto dos seus associados e de todo o setor, mas deveria ser também o papel do poder central, especialmente da tutela e ministérios da Habitação e do Ambiente, começando pela regulação da atividade, na qual se deverá acentuar a importância do administrador na manutenção dos edifícios.

A realização das obras de conservação deveria impor um procedimento que, infelizmente, nem sempre é seguido. Esse procedimento começa pelo levantamento das patologias, passa pela elaboração do caderno de encargos, com as soluções a adotar e só depois pelo pedido de orçamentos, devendo ser concluído com a fiscalização. Se apenas forem pedidos orçamentos a diversas empresas de construção civil, teremos cada uma delas a apontar soluções diferentes, o que torna impossível a comparação. Por isso, considerando o estudo e caso o procedimento tenha sido de simples recolha de orçamentos, será preocupante que 87,8% dos casos tenham o preço como fator determinante para a escolha da empresa para realizar as obras, ou mesmo que para 64,5% dos casos tenha pesado o fator garantia.

As dificuldades financeiras de grande parte das famílias, que orientam o seu orçamento para outras prioridades, associado à dificuldade de financiamento do condomínio, impede a realização de maior número de obras e a melhoria da qualidade do nosso parque habitacional e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida das pessoas e a redução do impacto ambiental causada pelos edifícios. O estudo vem demonstrar isso mesmo, de forma clara, quando afirma que “98% das empresas de gestão de condomínios inquiridas dizem que há condomínios que precisam de obras e que não as fazem por falta de dinheiro”. Tal é revelador da necessidade de ser alterada a legislação para que os condomínios possam recorrer ao financiamento de forma mais simples do que uma eventual imposição, pela Banca, do aval de todos os condóminos.

O estudo salienta, ainda, os programas de apoio, como é o caso do último Aviso do Fundo Ambiental, o que é um fator positivo, mas que esbarra na já aqui referida dificuldade financeira das famílias e a dificuldade de recurso ao financiamento, na medida em que esses programas de apoio não custeiam toda a obra e impõem que o condomínio assegure o pagamento da parte que vai para além do apoio. Isto resulta, como refere o estudo, que, das 200 empresas de administração de condomínios inquiridas, “apenas 6,3% diz ter tido algum condomínio a candidatar-se a esse tipo de apoios”.

É nosso desejo que este estudo contribua para que o legislador, associado à preocupação que tem, e bem, da melhoria do parque habitacional e da redução do impacto ambiental dos edifícios, assim como a melhoria da qualidade de vida dos cerca de cinco milhões de portugueses que vive em condomínio, também tenha a preocupação de contribuir para que as obras se realizem, que as verbas dos apoios sejam esgotadas e até reforçadas. Tal só é possível com a criação de mecanismos de financiamento aos condomínios, sem a burocracia e exigências atuais, ou seja, que permitam o efetivo e rápido financiamento.