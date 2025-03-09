Num mundo onde se mente de forma cada mais descarada e mais frequente, a mentira vai deixando, aos poucos, de existir. Fazer da mentira uma vulgaridade serve para que verdade e mentira se confundam. E para que, devagarinho, cada verdade se vá transformando num mal-entendido. A ponto de só ela destoar das “verdades convenientes” a que a mentira recorre para levar a supor que quem fala verdade está a mentir.

Como se nada disto, por si só, já não fosse preocupante, passaram a banalizar-se expressões como “narrativa” e “percepção”. Que dão a entender que os pontos de vista sobre uma determinada realidade são equiparáveis a uma história que se conta. Ou, quando muito, àquilo que os nossos sentidos registam e associam. Como se tudo o que vemos se tornasse falsificável. E a verdade ficasse tão envolvida por atribuições de subjectividade que aquilo que pensamos corresse o risco de nunca ser de confiança. Tornando-se, muito facilmente, objecto de reparos ou de censura. Como se as nossas verdades pudessem ser mentira. E as mentiras que se repetem se tornassem verdade.

Um mundo onde verdade e mentira são, deliberamente, confundidas é um mundo onde o contraditório perde, aos poucos, a sua importância. Fazendo, potencialmente, de cada verdade uma confusão. E daquilo que desmascare uma mentira um delito de opinião. Trazendo consigo o medo, permanente, de pensar. O que nos torna, a todos, mais inseguros. Mais submissos. Menos livres; claro. E mais manipuláveis.

Ao “Eu sou a verdade”, divino, a ciência, ao longo do tempo, opôs um método mais humilde e mais testável de aproximações à verdade. Cultivando, todavia, a ideia (errada!) que a subjectividade humana lhe traria tantos enviesamentos que tudo o que não fosse objectivo e quantitativo tornaria cada verdade imperscrutável.

Acresce que — na política, por exemplo — passou a cultivar-se a presunção que comunicar suplanta aquilo que se comunica. Como se a forma prevalecesse sobre o conteúdo. E comunicar fosse persuadir. Manobrar. E manipular. Mentir, muitas vezes, como se se falasse verdade. E o sufrágio se fizesse sobre verdades convenientes. Onde verdade e mentira se confundem. Como se a política não se fizesse de contributos para a verdade. E antes se tivesse tornado na mentira da verdade.

Entretanto, neste piso escorregadio com que verdade e mentira costuram mal-entendidos, acena-se com a inteligência artificial. Como se com ela a verdade não só estivesse mais perto como se fosse, também, mais eloquente. Mais irrefutável. Mais fácil. E mais rápida. Como se a inteligência artificial estivesse para a inteligência humana como um confinamento de algoritmos que a amedronta. E, ao pé dela, as nossas verdades fossem esmagáveis. A ponto de sermos reduzidos a seres domáveis e obedientes. Funcionais e intimidáveis. De tal forma que, em vez de pessoas, os robôs passássemos a ser nós.

Nesta deriva onde verdade e mentira se confundem, a forma como a psicologia tem vindo a ser instrumentalizada torna-a menos amiga dos caminhos para a verdade do que ela devia ser. E isso chegou tão longe que há quem suponha que a psicologia sirva para retirar ao pensamento os afectos com que se pensa. Ou para controlar, persuadir e convencer. Como se a vida mental fosse um urso de circo rendido a quem o doma. Onde os sentimentos; a estonteante capacidade de se associar informação e de a ligar uma na outra; o sonho, os sentimentos ou a fé parecessem, hoje, uma deriva da ordem de grandeza da subjectividade. Falsificáveis, claro. Como se fossem, quando muito, uma percepção ou uma história. Uma “verdade conveniente”. Ou o assomo de paixão com que se costura no pensamento humano cada mal-entendido. Tal é a forma como a verdade se conspurca de mentira.

Num mundo onde se mente de forma cada mais descarada e mais frequente, a construção da beleza parece ser posta ao nível do entretenimento. Como se a alma humana, o pensamento simbólico ou a metáfora fossem adereços de subjectividade semelhantes à decoração de interiores. E com pouco, muito pouco, a ver com a arquitetura e com a engenharia do conhecimento. Como se a palavra dita não fizesse parte da matemática das coisas. Como se ela não ligasse, para mais, a competência para abstrair e perspectivar com o arrojo de fazer que com a beleza se veja mais longe. Que faz da intuição humana uma miríade de milhões sobre milhões de algoritmos que sentem. E se comovem.

Mentir não é faltar à verdade. Nem iludi-la. É confundir, por mal, a verdade com a mentira. Mentir por mal é mais que mentir: é um exercício de perversidade com que, voluntariamente, nos violentam. Como se fosse bem. Ou com que nos pretendem obscurecer em nome do conhecimento e da verdade. Primeiro, surge a mentira. Depois, a confusão. De seguida, a violência que ela traz. Finalmente, quem promoveu a mentira assume-se como guardião do bem e da verdade.

Mentir, por mal, não é mentir. É corromper. De forma a que fiquemos perdidos entre o bem e o mal. Mas há sempre um mesmo equívoco em todo o mal: ele nunca vislumbra que somos, geneticamente, competentes para intuir a verdade. Para nós ligarmos uns aos outros. E irmos, por onde coração manda, a caminho do bem. Unicamente porque sentir é desbravar o escuro. E dar verdade ao medo um jeito – irreprimível! – de ver sempre (mas sempre!) mais longe.