No século XVIII, o Mundo preparava-se para roubar aos céus uma nova divindade: a inovação. Camaleónica, ela tomou formas diversas segundo o país: no Reino Unido, a de uma mão invisível, vocacionada a afagar carvão e vapor; na França, a de cabeças rolantes sobre cadafalsos; e, em Portugal, a de uma língua (a mais de tudo o resto, bebido do País extremamente inovador que é o Estrangeiro). Claro que uma língua não tende a contribuir para o PIB ou a mover revoluções, aliás, nem costuma suscitar grandes reflexões – mas acredite, caro leitor, que este caso é especial.

Falo de nada mais, nada menos que o Minderico, saído da língua afiada dos vendedores da manta de Minde. Utilizado, inicialmente, como um código, avesso à curiosidade anti-lucrativa dos compradores, este idioma rapidamente se expandiu às demais classes sociais e foi incorporado num dicionário, onde “batateiro” significa “adubo”, “doentias” significa “ameixas”, “andarilho” significa “automóvel”, etc., etc., etc.. É curioso notar como a fonética do Minderico em nada difere da do Português, na medida em que aquele se limita a “baralhar” os significados deste… o que leva à questão: não haverá outros idiomas deste estilo em Portugal?

Assalta a memória, desde logo, o juridiquês. Perante uma conversa mantida entre advogados portugueses, a primeira impressão de um leigo é a de que a língua empregue é a portuguesa, até que escuta com mais atenção e percebe, por exemplo, que “prédio” já não significa “edifício de vários andares” (Infopédia), mas “toda a fracção de território (…) desde que faça parte do património de uma pessoa singular ou colectiva e, em circunstâncias normais, tenha valor económico” (Art 2.º, n.º1 do CMI). O mesmo se aplica a qualquer outra ciência, como a Filosofia, onde o vocábulo “em potência” é, amiúde, impotente; ou a Teologia, onde a Graça é muito mais do que gratuita ou engraçada.

Fica, assim, a questão: o que fazer com estes mindericos? De que lado se encontrará, hoje, a deusa inovação? Decerto que aboli-los seria um equívoco: tal átrio de igreja, que prepara os provindos do profano para o acesso ao Sagrado (i.é, àquilo que é “separado”), as linguagens técnicas preservam as ordens multisseculares da banalização, do esvaziamento e da queda. Por outro lado, considerando a pretensa universalidade de tais ordens, não convém ignorar aqueles que notam o quão crípticas elas conseguem ser.

Quanto a mim, é mister tirar a bendita da inovação do seu pedestal e substituí-la por algum pragmatismo. A regra não pode ser senão esta: quando as ideias são magras e as palavras gordas, recorra-se ao Português; quando as palavras magras não alcançam a gordura das ideias, venha o Minderico – ou, como nessa língua se diz, a “Piação dos Charales do Ninhou”.