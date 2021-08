Após a demissão do primeiro responsável da task force, Dr. Francisco Ramos, surgiu um homem, por sinal militar, desconhecido da maioria da população, que tem dado cartas no nosso quotidiano. Trata-se do vice-almirante Gouveia e Melo, Coordenador atual da task force, recentemente condecorado pelo Senhor Presidente de República pela sua carreira militar.

A sua forma de atuar e estar na organização e planeamento da vacinação por faixa etária tem sido elogiada por todos. Além de ser educado e simpático na abordagem de temas relacionados com a vacinação, não inventa quando o tópico em questão não faz parte da sua competência e esfera de ação.

Tem o perfil militar do General Ramalho Eanes, calmo, sereno e determinado. Não é populista, mas mesmo assim parece agradar às pessoas que o rodeiam. Sendo militar, está a cumprir a sua missão com competência e rigor. A sua condecoração é mais do que merecida, não só pela sua carreira militar, mas também pelo empenho no cumprimento da sua missão atual.

É um exemplo para o país. Precisamos de pessoas com capacidade de comunicação e cumprimento das tarefas propostas. Não inventa nem complica, como vimos muitas vezes vários atores políticos e não políticos a fazer durante a pandemia, perdidos em declarações dúbias e contraditórias, espalhando a confusão entre os cidadãos menos informados.

Não me admira nada que, com o seu perfil, em breve apareça algum partido político a convidá-lo para ser candidato a Presidente de República. Num momento tão ímpar como este, com o mundo a viver uma pandemia, aparecem muitas vezes os chamados heróis desconhecidos e improváveis.

O vice-almirante Gouveia e Melo pode perfeitamente ser esta figura. Perfil não lhe falta! Tem carisma e transmite confiança e honestidade. O país precisa de pessoas com estas características. Dá esperança no presente e no futuro. E tem um percurso brilhante à sua frente que não irá terminar quando a pandemia estiver controlada. Alguém duvida?