Há mais de quinhentos anos, em Lisboa, numas Cortes no tempo de Dom Manuel I, um procurador do povo terá dito ao Rei – “Não desespereis, Senhor, os homens já desesperados!”

Os já desesperados são aqueles que já não têm nada a perder. No tempo do Rei Venturoso, em Lisboa, os desesperados eram crentes e talvez não fossem assim tantos; por isso, para entrarem em formas superiores de luta, teriam primeiro de ultrapassar barreiras e interditos religiosos. Mesmo assim, ao procurador popular, com uma franqueza e uma liberdade que de certo surpreenderão os que acham que a liberdade e a História de Portugal começaram no 25 de Abril, pareceu-lhe prudente chamar a atenção do Rei para as consequências de abusar da paciência do povo.

Elites predadoras

O aviso do procurador manuelino continua útil e actual para as elites políticas, académicas, mediáticas e económicas que olham com perplexidade e incómodo o sucesso dos “populistas” na América e na Europa. Mas será ainda mais pertinente para os países onde a acumulação de vícios e erros da elite governante já levou o povo ao desespero.

Tem sido assim em muitos países africanos, que, a partir da independência, acolhida pelo povo como uma esperança de vida melhor, livre dos malefícios do colonialismo, viram a eternização de uma elite, de uma classe dirigente e dominante senhora do poder político e do poder económico, com modos de vida que, quando comparados com os do povo, atingem a vertigem do escândalo.

Como patriota e nacionalista (para mim não são coisas diferentes), entendo os que, de olhos postos na criação dos seus Estados, lutaram, a partir dos anos 60, pela independência, arriscando a liberdade e a vida. E se, como português, os combati, sempre os percebi e respeitei, como percebo e respeito agora a independência que conquistaram.

Mas isso não quer dizer que partilhe o desinteresse dos descolonizadores e da classe política do 25 de Abril (tirando os comunistas, que queriam aí impor partidos e regimes comunistas), para quem África não passava de uma obsessão de Salazar.

Conheço bem a história de Moçambique e de Moçambique independente. E estive lá, estava lá, no processo de paz, fechado em Roma. Conheço também bem os líderes do governo e da oposição.

A paz de Moçambique chegou em Outubro de 1992, o ano seguinte ao fim da Guerra Fria, quando a democracia liberal dos norte-americanos estava a expandir-se. Foi também um modo de acabar com a guerra civil, com a prometida integração dos combatentes da RENAMO nas Forças Armadas do país. Afonso Dhlakama cumpriu a sua parte do acordo e a guerra acabou de um dia para o outro. Dhlakama teve também o mérito de transformar a sua estrutura guerrilheira num partido político, de disputar eleições – e de aceitar os resultados, mesmo em situações de grande dúvida, como na segunda eleição presidencial, em que Chissano teve 52,3% do voto e ele 47,7%. Não foi fácil.

Com a perpetuação da FRELIMO no poder, o progresso económico-social esperado não chegou. E se as elites políticas ficam bem com o poder e pelo poder, para a grande maioria dos cidadãos a política chega-lhes através da economia e das condições de vida em sociedade – a segurança e o sustento e educação dos filhos. Nisso, como no resto, os africanos não são diferentes dos europeus ou dos americanos, que se vão voltando para líderes novos – os tais populistas – porque a inflacção está alta, ou porque a imigração faz baixar os salários, ou porque imigrantes de outras culturas perturbam a segurança e a identidade do povo.

Uma situação bonapartista

Em Moçambique, as eleições presidenciais e legislativas de 9 de Outubro foram contestadas pelo candidato da oposição mais bem classificado a seguir ao vencedor oficial, o candidato da FRELIMO, Daniel Chapo. O candidato da oposição é Venâncio Mondlane, sobrinho-neto do fundador da FRELIMO Eduardo Mondlane, um apelido importante de Moçambique. Venâncio Mondlane nasceu, assim, entre os privilegiados. É engenheiro florestal, foi da FRELIMO, passou pelo MDM e pela Renamo. Candidatou-se à presidência da Câmara de Maputo em 2013 pelo MDM e, por pouco, não foi eleito.

É um homem de convicções, cristão e pastor evangélico. É também um tribuno, capaz de, através de uma oratória transmitida pelas redes sociais, mobilizar a população, sobretudo os jovens e adolescentes das cidades. É hoje o símbolo e o representante de parte considerável do povo, onde há muitos homens já desesperados, como os que, depois das eleições, desceram à rua em Maputo, mas também em Nampula e na Beira. E entre os que protestam, como não é estranho numa sociedade onde a vida difícil e sem esperança semeia a fome de justiça, mas também a fome em sentido estrito, há os que saqueiam e destroem.

Venâncio Mondlane saiu de Moçambique por razões de segurança, – dois dos seus colaboradores próximos foram assassinados, no que foi o rastilho para a violência popular. Levou com ele a família e andou pela África Austral e pelo mundo, até regressar, na semana passada, a um país dividido, onde haverá muita gente com vontade de o neutralizar.

Por seu turno, na FRELIMO, Daniel Chapo é, de certo modo, um “homem novo”; e a sua escolha, como outras em situações idênticas, resulta de um empate entre tendências que o aceitaram como terceira figura para sair do impasse. É alguém que não procurou o poder, que terá sido até surpreendido e empurrado para ele, e que não tem a carga negativa de outras figuras do partido dominante, mas que, no entanto, não deixa de o representar agora.

A sociedade moçambicana está num momento cesarista ou bonapartista: o momento gramsciano em que as forças da mudança e do poder se equilibram; em que a revolução e a contra-revolução se igualizam de modo a que, a prosseguirem a luta, se irão destruir e ao tecido social à sua volta. Só que, em Moçambique, não se vê o terceiro elemento capaz desbloquear e desempatar a situação, o tal César ou Bonaparte da teoria de Gramsci.

Chapo é novo no poder, não tem responsabilidades no mau governo, na corrupção, naquilo que causa a fúria do povo; e Venâncio é o representante dos homens já desesperados, um símbolo, um líder, um catalisador dos sentimentos profundos de revolta dos que dominam os bairros populares da capital, dos que cortam as estradas e controlam a rua, e dos muitos mais que ficam em casa, mas se reveem nele. Que não haja a tentação de resolver a situação eliminando-o, o que só multiplicaria a fúria popular, podendo mesmo desencadear a guerra civil.

No Norte, a guerrilha jihadista, que pôs em causa a grande esperança da exploração do gás natural, pode estar contida pelo contingente do Ruanda, mas está lá.

Assim, os dois chefes podem e devem falar. Talvez mesmo sem condições prévias, talvez com algumas garantias vindas de fora e com intervenção exterior que, da outra vez, quando da paz de 1992, veio da comunidade de San Egídio e foi um dos poucos casos históricos de diplomacia paralela que resultou.

Mas têm de andar depressa, porque “os homens desesperados” não aguentam mais.