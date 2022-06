Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Vi, na televisão, um bocado das cerimónias do 10 de Junho em Braga. Em particular, vi o discurso do Presidente, com as suas partes sobre a nossa história e o seu elogio ao povo. Como de costume, para Marcelo, somos óptimos. Não abusou, é verdade, da invocação da história para nos fazer esquecer as agruras do presente. Não nos pôs a todos em espírito no lugar imaginário de uma glória que ininterruptamente nos banharia. Limitou-se a dizer que o nosso povo é excelente e cheio de virtudes. Nada contra, evidentemente. Além de tudo, faz parte da retórica tradicional destas celebrações e não se esperaria uma grande inovação no capítulo.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.